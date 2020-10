Hoe zit het met betalen met iDEAL in de online Apple Store? Kun je met cadeaukaarten betalen en hoe zit het met de BTW? Daar is regelmatig onduidelijkheid over. Wij hebben het voor je uitgezocht!

iDEAL in de Apple Store of niet?

Er is vaak wat onduidelijkheid, vooral over betalen met iDEAL in de Apple Store. Soms kun je bij Apple wel met iDEAL betalen, maar in andere gevallen weer niet. En zijn iTunes-cadeaubonnen ook geldig in de fysieke winkels? Kortom: er zijn vragen genoeg. Hieronder lees je hoe het zit!

Let op: Apple Store, geen App Store

In dit artikel gaat het om de betaalmogelijkheden in de Apple Store, waar je fysieke producten kunt bestellen. Het beslaat zowel de fysieke Apple Store als de online Apple Store. We hebben een apart artikel over iDEAL in de App Store voor het aanschaffen van apps, games en meer digitale content.

Betalen in de Apple Store (web)

In de online Apple Store op het web kun je met iDEAL betalen. Het is één van de toegestane drie betaalmethoden waaruit je kunt kiezen:

iDEAL

Creditcard

Apple Pay (alleen Mastercards)

Apple Store-cadeaubonnen (dus geen iTunes-cadeaubonnen)

Per bestelling kun je slechts één betaalwijze gebruiken.

iDEAL

Als je een bestelling met iDEAL wilt betalen, geef je dat aan bij het afrekenen. Je kiest je bank en wordt daarna doorgestuurd naar de iDEAL-betaalpagina van je bank, waar je moet inloggen met je bankgegevens. Het bedrag wordt afgeschreven zodra je de bestelling voltooit. Het terugboeken van de betaling is op dat moment niet meer mogelijk. Zodra de betaling is gelukt ga je terug naar de Apple Store-website en ontvang je een bestelnummer en bevestiging. iDEAL is een Nederlandse betaalmethode, dus je zult het niet aantreffen op buitenlandse Apple Store-shoppagina’s.

De volgende banken zijn mogelijk bij betaling met iDEAL in de Apple Store:

ING

ABN AMRO Bank

ASN Bank

Rabobank

SNS Bank

Regio Bank

Triodos Bank

Van Lanschot

Knab

bunq

Lange verwerkingstijd

Als je een product koopt via iDEAL, moet je rekening houden dat de verwerkingstijd bij Apple wat langer is. De bestelling wordt pas klaargelegd zodra de betaling bij Apple bevestigd is. Dat kan meer dan een paar uur duren, wat belangrijk kan zijn als je gekozen hebt voor ophalen in de winkel. Het product ligt dan pas klaar zodra je betaling bevestigd is. Ga dus niet te vroeg naar de winkel en wacht op het afhaalbericht.

Creditcard

Wil je met creditcard betalen, dan controleert Apple bij de kaartverstrekker of alle info klopt. Apple vraagt een preautorisatie aan voor het gehele aankoopbedrag, of een gedeelte daarvan. Tijdens de verwerking van de bestelling is dit bedrag geblokkeerd, wat op je online rekeningoverzicht bij je bank te herkennen is als ‘gereserveerd’. Zodra je bestelling is verzonden wordt het bedrag afgeschreven. Heb je vóór de verzending de bestelling geannuleerd, dan kan het wel een maand duren voordat de preautorisatie is opgeheven. Dit kan dus problemen opleveren als je in die periode een grote aankoop wil doen.

Apple Pay

Je kan bij de online Apple Store ook betalen met Apple Pay, maar alleen als je een kaart van Mastercard gebruikt. Je gewone ING, ABN AMRO of Rabobank Maestro- of V-Pay-kaart wordt niet ondersteund. Dat betekent dus dat je doorgaans alleen met een creditcard in Apple Pay kan betalen in de Apple Store.

Apple Store cadeaubonnen

Apple Store cadeaubonnen kun je inwisselen op drie plekken: in de online Apple Store, de app of de winkels. Je voert daarbij de code in die op de cadeaubon staat afgedrukt. Cadeaubonnen kunnen alleen worden ingewisseld in het land van aankoop. Je kunt dus niet met een Nederlandse tegoedbon naar een Belgische Apple Store gaan. Per aankoop kun je maximaal 8 cadeaubonnen inwisselen. Eventueel kun je een deel van het bedrag met tegoedbonnen voldoen en de rest met creditcards of betaalkaarten.

Betalen in de Apple Store-app

In de Apple Store-app is het helaas niet mogelijk om met iDEAL te betalen. Je kunt daar uitsluitend afrekenen met Apple Pay, creditcard of Apple Store-cadeaubonnen.

Betalen in de fysieke Apple Stores

In de fysieke Apple Stores kun je betalen met creditcard, pinpas, contant geld en Apple Store-cadeaubonnen. Ook kun je afrekenen met Apple Pay. Het is dus niet mogelijk om met iDEAL te betalen, wat logisch is omdat het om een online betaalmethode gaat.

BTW en facturen

Je krijgt van Apple een factuur per e-mail toegestuurd, waarop de BTW is aangegeven. Apple hanteert het BTW-tarief in het land van aankoop, dus in Nederland en België 21%. Heb je een BTW-bon nodig of iets wilt kopen namens een bedrijf, dan kun je ook terecht bij de Apple Business-experts. Met de factuur die je bij een normale bestelling krijgt kun je meestal al uit de voeten.

Heb je iets online besteld, dan ontvang je binnen 2 tot 3 werkdagen nadat de bestelling is verzonden via e-mail een officiële factuur. Is dat niet het geval, dan kun je de factuur handmatig opzoeken in je account.

iTunes en App Store

In de App Store (en iTunes) heb je veel meer keuze uit betaalmethoden. Je kunt een creditcard gebruiken, maar ook Store-tegoed of aanvullende betaalmethoden. Sinds juni 2018 is er de mogelijkheid om met iDEAL in de App Store te betalen, terwijl je in België met Bancontact kunt afrekenen. In China kun je terecht met betaalmethoden zoals Alipay, WeChat Pay en China UnionPay.

In veel westerse landen kun je met PayPal betalen in de App Store. Als je gebruik maakt van iTunes-cadeaubonnen dan kun je op nog veel meer manieren betalen: sommige online aanbieders accepteren iDEAL, terwijl je in de winkels kunt afrekenen met Apple Pay, pinpas of zelfs met contant geld. iTunes-kaarten zijn alleen geldig in het land van aankoop en zijn niet te gebruiken in de Apple Store. Andersom zijn Apple Store-bonnen niet te gebruiken in de App Store.

