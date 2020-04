Heb je je iTunes-tegoed opgewaardeerd met iDEAL en werkt het niet? Dan ben je niet de enige, want er zijn regelmatig problemen. Er is wel geld afgeboekt, maar het tegoed is nog niet op je iTunes-account bijgeschreven.

Opwaarderen met iDEAL werkt niet: dit kun je doen

Je kunt sinds 2018 je iTunes-tegoed opwaarderen via iDEAL in Nederland en via Bancontact in België. Je gebruikt daarbij iDEAL in de App Store om je Apple ID-saldo te verhogen met een zelfgekozen bedrag, zodat je er vervolgens apps en games mee kunt afrekenen. Toch levert het updaten van je saldo regelmatig problemen op. We krijgen vaak meldingen van lezers dat het opwaarderen met iDEAL flinke vertraging oplevert. Er is wel geld van de rekening afgeschreven, maar het tegoed verschijnt maar niet op het iTunes-account. Vaak is onduidelijk waaraan het ligt. Bij anderen verschijnt het tegoed wél onmiddellijk op het iTunes-account.



Heb jij te maken met een vertraging bij iDEAL-tegoed, dan zijn er een aantal stappen die je kunt ondernemen.

Contact opnemen met Apple, niet met ons iCulture is een nieuwssite over Apple, maar is geen onderdeel van Apple. Wij kunnen je daarom niet helpen bij het terugstorten van opgewaardeerde bedrag en we kunnen ook niet in de betaalsystemen van Apple kijken. Dit artikel is geschreven ter informatie om problemen op te lossen bij het opwaarderen van je App Store-saldo via iDEAL. Mochten de tips in dit artikel niet werken, dan moet je voor dit probleem direct contact opnemen met Apple Support . Contact met iCulture heeft geen zin.

Bekijk ook Zo neem je contact op met Apple Support Heb je een probleem met een Apple-product, dan kun je op verschillende plekken terecht om het probleem op te lossen. In dit artikel leggen we uit hoe je contact opneemt met Apple Support, de klantenservice en de helpdesk.

#1 Wachten

Je kunt het beste even geduld hebben en een dag of twee wachten voordat je aan de bel trekt. Mogelijk is er sprake van een storing of zit er een vertraging tussen jouw bank en de betaalaanbieder die Apple gebruikt. Soms worden betaalopdrachten niet in het weekend en op feestdagen verwerkt.

#2 Uitloggen

Wat je ook kan doen is even uitloggen. Uitloggen doe je via Instellingen > iTunes Store en App Store > je Apple ID > Log uit. Log daarna op dezelfde plek weer in met je Apple ID en wachtwoord.

#3 Contact met Apple opnemen

Eventueel zou je na een tijdje contact met Apple kunnen opnemen om te kijken waar het geld is gebleven. Op basis van je betalingsbewijs van de overboeking moet Apple in staat zijn om te achterhalen waar het aan ligt.

Bekijk ook Zo neem je contact op met Apple Support Heb je een probleem met een Apple-product, dan kun je op verschillende plekken terecht om het probleem op te lossen. In dit artikel leggen we uit hoe je contact opneemt met Apple Support, de klantenservice en de helpdesk.

#4 Contact opnemen met je bank

Je zou ook contact met je bank kunnen opnemen, maar vaak weten zij niet meer dan dat het geld inderdaad is afgeschreven. Waarom het geld nog niet is overgemaakt is een vraag die alleen de bank of betaalaanbieder van Apple kan beantwoorden.

Tip: Bij het overboeken van een iDEAL-betaling kun je bij veel banken (o.a. ING en Rabobank) een transactiebevestiging per e-mail ontvangen waarin het transactienummer en andere details staan. Die kunnen van pas komen als Apple meer details over de overboeking wil weten. Dit scheelt je weer een telefoontje naar je bank.

Heb jij ook last van problemen, of juist niet? We hebben in onderstaande poll gevraagd naar ervaringen en daarbij bleek dat heel wat mensen er last van hebben.

Je kunt de poll ook invullen via deze link.

Andere problemen met iDEAL en iTunes-tegoed

Er kunnen nog meer problemen optreden als je gebruik wilt maken van iDEAL in de App Store. Hieronder bespreken we drie veel voorkomende klachten en problemen:

iDEAL is niet geschikt als betaalmethode voor Delen met gezin. Maak je al gebruik van Delen met gezin, dan krijg je de optie voor iDEAL niet te zien. Als je later besluit om Delen met gezin in te stellen, moet je dus ook een andere betaalmethode instellen die wel geschikt is, zoals een creditcard of PayPal.

iDEAL kan alleen gebruikt worden voor het ophogen van je saldo. Je kan iDEAL dus niet eenmalig machtigen, waarbij elke individuele aankoop van je rekening afgeschreven wordt. Het is alleen mogelijk om je saldo te verhogen. Wil je per app afrekenen en niet vooraf een tegoed storten, dan kun je beter gebruik maken van afrekenen via je telefoonrekening, dat bij sommige providers wordt aangeboden (o.a. Vodafone).

iDEAL-optie niet zichtbaar. Zie je de optie voor iDEAL niet? Check dan of je met een geschikt Nederlandse Apple ID ingelogd bent via Instellingen > iTunes Store en App Store > je Apple ID. Zoals we hierboven hebben aangegeven is iDEAL niet beschikbaar als je gebruik maakt van Delen met gezin.

Hoe je iDEAL als betaalmethode voor de App Store instelt leggen we uit in onderstaande tip.

Bekijk ook Betalen met iDEAL in iTunes en App Store: zo werkt het Je kan in de App Store ook met iDEAL betalen, zodat je geen creditcard of iTunes-kaarten nodig hebt. In deze tip leggen we uit hoe je iDEAL als betaalmethode instelt en hoe je iDEAL in de App Store gebruikt.

Je kan ook betalen in de Apple Store met iDEAL. De Apple Store is de (web)winkel waar je producten en accessoires kan kopen en is dus iets anders dan de App Store.