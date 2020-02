Ben je nog niet bekend met Apple Pay of weet je niet waar je van start moet gaan? In deze gids zetten we de beste tips voor Apple Pay op een rijtje. Zo word je een echte Apple Pay-pro!

De beste tips voor Apple Pay

In onze uitleg over Apple Pay lees je wat de betaaldienst is en in welke landen het actief is, maar wat nou als je meer uit Apple Pay wil halen? Of heb je geen idee waar je moet beginnen met Apple Pay? Dan ben je hier aan het juiste adres, want met deze Apple Pay tips benut je alle mogelijkheden die Apple Pay te bieden heeft. Of je nu nog Apple Pay moet instellen of al een echte pro bent, dit zijn de beste tips voor Apple Pay!

Apple Pay tips voor beginners

Heb je nog helemaal geen Apple Pay of wil je meer weten hoe je het instelt? In onze tips voor beginners lees je hoe je van start kan gaan als jouw bank net Apple Pay ondersteunt of als je het nog niet eerder ingesteld hebt. Dit zijn de beste Apple Pay-tips voor beginners:

Apple Pay tips voor gebruik

Wil je na het instellen Apple Pay gebruiken, dan lees je in onze tips meer hierover. We laten je zien hoe je ermee in winkels betaalt, hoe je checkt welke winkels Apple Pay accepteren en hoe het zit met het openbaar vervoer.

Pro-tips voor Apple Pay

Wil je nog meer uit Apple Pay halen of wil je simpelweg wat achtergrondinformatie weten? Dan helpen deze tips je op weg. Ook als je je toestel verloren bent en Apple Pay wil blokkeren, komt onze tip van pas. Zit je nog met vragen, dan vind je in onze Apple Pay FAQ al je antwoorden.

Wil je meer weten over Apple Pay? In onze uitleg lees je er alles over.