In Nederland zijn er meerdere aanbieders waarbij je Apple Pay kan gebruiken , maar wat zijn de verschillen? We vergelijken Apple Pay bij de in Nederland geschikte banken.

Verschillen tussen Apple Pay-aanbieders

Sinds 2019 kun je Apple Pay in Nederland officieel gebruiken. ING had de primeur, maar inmiddels zijn er meerdere Nederlandse en internationale banken bij gekomen die Apple’s betaaldienst ondersteunen. De betaaldienst werkt bij elke bank nagenoeg hetzelfde, maar toch zijn er kleine verschillen. Ondersteunt jouw bank de betaaldienst nog niet en twijfel je om over te stappen of een rekening erbij te nemen, dan kun je in dit artikel Apple Pay vergelijken bij de verschillende banken, zodat je weet waar je het beste af bent.

Om het overzichtelijk te houden kijken we voor dit artikel alleen naar banken die in Nederland actief zijn en de betaaldienst aanbieden. We lichten de verschillen uit die voor Apple Pay van belang zijn, zoals type kaarten en of zakelijk ondersteund wordt. Momenteel zijn er in Nederland zeven verschillende banken actief met Apple Pay:

Apple Pay vergelijken

Hoe je Apple Pay gebruikt in winkels en op het web is bij allemaal hetzelfde. Dat betekent dat het qua gebruikservaring nauwelijks verschil maakt of je nu bij ING, Rabobank of Monese zit. Ook worden er geen extra kosten in rekening gebracht voor Apple Pay. Je betaalt ook niet per transactie.

In onderstaande tabel hebben we de belangrijkste eigenschappen voor je op een rij gezet. Bij veel aanbieders heb je de optie om een bankrekening en pas erbij te nemen, maar je zit dan vaak wel vast aan een uitgebreider pakket aan functies waarvoor je moet betalen.

Toon de vergelijkingstabel ↓

Of bekijk de tabel via de directe link.

Mastercard of Maestro? Mastercard en Maestro zijn type betaalpassen die door hetzelfde bedrijf gemaakt zijn. Maestro is de standaard pinpas die we in Nederland gebruiken. Mastercard is een creditcard, waarbij je dus op krediet aankopen kunt doen. Bij een aantal van onderstaande aanbieders krijg je een prepaid Mastercard. Dat is dus geen creditcard, maar een kaart waar je zelf geld op moet zetten voordat je ermee kan betalen. Omdat het een Mastercard is, kun je deze bij weinig winkels in Nederland gebruiken.

ABN AMRO

Apple Pay bij ABN AMRO is sinds 15 oktober 2019 beschikbaar. Iedereen met een particuliere rekening kan hier zijn of haar pinpas instellen voor Apple Pay. Een particuliere rekening kost bij ABN AMRO €1,55 per maand. Een gezamenlijke rekening met twee betaalpassen kost €3,13 per maand.

ABN AMRO biedt momenteel alleen nog de Maestro-betaalpas, die je overal in Nederland kan gebruiken. Een creditcard is nog niet beschikbaar. Zakelijk Apple Pay kan ook nog niet bij ABN AMRO. Bij de ABN geldt bovendien een limiet van €2.500 per dag wat je via Apple Pay kan betalen. Je kunt deze limiet overigens aanpassen: de limiet voor Apple Pay is gelijk aan je paslimiet. 16- en 17-jarigen met een jongerengroeirekening kunnen maximaal €150 per dag met Apple Pay afrekenen. Bekijk ook het prijsoverzicht.

Een nadeel bij ABN AMRO is dat passen lastig te herkennen zijn als je er meerdere ingesteld hebt. Bij veel banken zijn de vier cijfers op de pas gelijk aan de laatste vier cijfers van je rekeningnummer, maar bij ABN AMRO is dat niet het geval. Als je maar één rekening hebt, heb je hier geen last van.

bunq

Bij bunq kun je kosteloos Apple Pay gebruiken met de Travel Card. Dit is een prepaid creditcard van Mastercard die je vooral internationaal goed kan gebruiken (vandaar de naam). Omdat creditcards in Nederland lang niet overal geaccepteerd worden, heb je er in Nederland minder aan. Om de Maestro-pinpas van bunq in te stellen voor Apple Pay, heb je bunq Premium nodig. Dit kost standaard €7,99 per maand. Je kan geld besparen door bijvoorbeeld samen met meerdere mensen bunq Pack af te sluiten. Betaal je voor bunq, dan kun je kosteloos extra rekeningen openen en dus ook Apple Pay bij meerdere rekeningen gebruiken. Gezamenlijke rekeningen zijn ook inbegrepen en je kunt bunq zakelijk voor Apple Pay gebruiken. bunq heeft een handige functie waarbij je zelf het ontwerp van je Apple Pay-kaarten kunt aanpassen met een gekleurd lijntje. Je herkent de passen daardoor beter.

Een voordeel bij bunq is ook dat je je paslimiet kan aanpassen tot €50.000 per dag en dat geldt dus ook voor Apple Pay-betalingen. bunq biedt bovendien zowel Maestro als Mastercard voor Apple Pay aan. Ben je veel in het buitenland, dan ben je met bunq dus in één keer klaar. Een nadeel is wel dat bunq relatief duur is als je maar één of twee rekeningen wil gebruiken. Bekijk ook het complete prijsoverzicht.

Curve

Curve is niet zozeer een bank, maar meer een tussenoplossing voor je huidige kaart. Je kan bij Curve kosteloos een Mastercard aanvragen. Deze koppel je vervolgens aan je eigen Mastercard of Visa, bijvoorbeeld de creditcard van je eigen bank. Als je vervolgens in een winkel betaalt met de Curve-kaart, wordt de betaling gewoon in rekening gebracht bij je eigen bank. Je kan makkelijk tussentijds wisselen en zelfs na je betaling kun je een andere gekoppelde pas kiezen waar het bedrag van afgeschreven wordt. Handig als je een aankoop toch liever met een andere kaart wil doen. Wij vinden Curve een prettige oplossing, zeker als je niet per se weer een nieuwe rekening wil openen maar

Curve geeft ook cashback bij geselecteerde winkels in de vorm van punten, die je kunt gebruiken bij je volgende betaling. Bij de gratis Curve-kaart profiteer je hier 90 dagen na activering van, maar bij de extra betaalde pakketten krijg je altijd cashback bij geselecteerde winkels. Curve is vooral praktisch als extra optie, als jouw bank bijvoorbeeld nog geen creditcard voor Apple Pay heeft. Bekijk hier het kostenoverzicht van Curve.

iCard

Bij iCard kun je gratis een account aanmaken, waar je onder andere een Visa-kaart voor krijgt die je kunt gebruiken voor bijvoorbeeld online betalingen. iCard biedt geen pinpas, dus is minder geschikt voor alledaags gebruik. iCard heeft toezicht van de nationale bank in Bulgarije. Doordat de kaart niet geaccepteerd wordt in veel Nederlandse winkels, is deze vooral geschikt voor internationale betalingen. iCard heeft ook een zakelijke variant waar je wel voor moet betalen. Bekijk ook het kostenoverzicht van iCard.

ING

ING biedt alle gebruikers met een particuliere rekening toegang tot Apple Pay. Dat geldt ook voor gezamenlijke rekeningen. Een particuliere rekening kost €1,70 per maand en een en/of rekening kost €2,80 per maand. ING biedt momenteel alleen de Maestro-pinpas voor Apple Pay. Creditcards worden dus nog niet ondersteund, maar dit zit wel in de pijplijn. Ook kun je geen zakelijke rekening voor Apple Pay gebruiken.

Net als ABN AMRO hanteert ING een dagelijkse betaallimiet van maximaal €2.500 per rekening. Voor 16- en 17-jarigen is dit bij ING €250 per dag. Deze limiet is niet te wijzigen. Bekijk ook het complete prijsoverzicht.

Monese

Monese is één van de vele buitenlandse fintech-bedrijven. Monese heeft geen officiële banklicentie, maar je krijgt wel een Belgische IBAN als je er een rekening opent. Er is een gratis optie die je kan gebruiken voor Apple Pay. Je krijgt dan kosteloos een prepaid Mastercard thuisgestuurd. Daarmee kan je €200 per maand kosteloos geld opnemen en tot €2.000 zonder extra kosten geld uitgeven. Naast de gratis optie zijn er ook twee betaalde bundels. Het grootste verschil zit hem in de limieten. Bekijk hier het volledige prijsoverzicht. Een rekening openen doe je vanuit de app met je paspoort.

Het nadeel van Monese is dat je maar één rekening kan openen en daar een Mastercard bij krijgt. Je kan deze kaart dus maar op weinig plekken in Nederland gebruiken en het is vooral voor online betalingen en in het buitenland handig. Monese ondersteunt geen zakelijke accounts voor Nederlanders. Geld op je account zetten kan met een gewone overschrijving. Het duurt meestal een werkdag voordat het geld op je rekening staat. Je kan pas Apple Pay activeren zodra je de fysieke pas ontvangen hebt. Dit duurt ongeveer een week.

N26

Het Duitse N26 heeft een banklicentie, waardoor je geld tot €100.000 gewaarborgd is. Met de gratis versie kun je vijf keer kosteloos geld opnemen in euro’s en betalen in elke valuta. Net als Monese gebruikt N26 een prepaid Mastercard, dus je kan er niet overal in Nederland mee betalen. De kaart is daardoor het best geschikt voor op vakantie buiten de eurozone. Indien je meer dan €100,- hebt ontvangen of verstuurd kun je in de app ook een gratis Maestro-kaart aanvragen (alleen Nederland, Duitsland en Oostenrijk), maar die kun je vooralsnog niet gebruiken voor Apple Pay.

De betaalde pakketten bieden meer mogelijkheden, maar die heb je als Apple Pay-gebruiker niet per se nodig. Bekijk hier het volledige prijsoverzicht. Een rekening openen kan vanuit de app, met onder andere je paspoort.

Ook bij N26 gebruik je een overschrijving om geld op je rekening te zetten, zodat het er de volgende werkdag op staat. Apple Pay instellen kan zodra je je kaart ontvangen en geactiveerd hebt. De kaart ontvang je binnen ongeveer anderhalve week.

Openbank

Openbank is van oorsprong een Spaanse bank, dat onderdeel is van Santander. Openbank heeft een banklicentie, dus je geld tot €100.000 is bij de bank veilig. Openbank lijkt nog het meest op de traditionele banken zoals ING en Rabobank. Openbank biedt een kosteloze betaalrekening inclusief Maestro-pas. Dat betekent dat je met Openbank overal in Nederland kan betalen. Er is ook een Mastercard beschikbaar, inclusief een Travel Plan met allerlei voordelen voor in het buitenland. Wel krijg je bij het openen een Spaanse IBAN. Bij betalingen met de Maestro-pas verschijnen in het display van de terminal dan ook Spaanse teksten.

Een nadeel van Openbank is dat het aanmelden nogal wat tijd vergt. De bank wil veel gegevens van je hebben en voordat je een rekening geopend hebt ben je een paar weken verder. Openbank is dus niet een bank die je er makkelijk bij kan nemen omdat het gratis is, wat wel kan bij bijvoorbeeld de fintechbanken. Openbank is daardoor minder toegankelijk, maar een aardig alternatief als jouw bank geen Apple Pay aanbiedt en je toch met Maestro wil betalen. Bekijk hier meer over Openbank.

Rabobank

Net als bij de andere traditionele banken in dit artikel betaal je bij de Rabobank €1,70 per maand voor een betaalrekening. Een gezamenlijke rekening, die je allebei voor Apple Pay kan gebruiken, kost €3,10 per maand. Rabobank biedt voor Apple Pay momenteel alleen de Maestro-pas aan, dus je creditcard kan je nog niet toevoegen. Rabobank heeft laten weten dat ze dit in de toekomst wel willen aanbieden. De betaallimiet voor betalen met Apple Pay is bij de Rabobank bij een standaard rekening €5.000 per week. Bekijk hier een prijsoverzicht.

Wat de Rabobank voor Apple Pay uniek maakt ten opzichte van ING en ABN AMRO, is dat ze ook zakelijke accounts ondersteunen. Het maakt dus niet uit of de betaalpas gekoppeld is aan een particuliere of zakelijke rekening, want je kan ze allebei voor Apple Pay instellen. Wel hebben we van gebruikers enkele meldingen gekregen over de manier waarop Rabobank Apple Pay geïmplementeerd heeft. Zo werkt het bij zakelijke rekeningen alleen met de pas die is uitgegeven aan de eigenaar of bestuurder van een bedrijf. En bij sommige online diensten die Apple Pay ondersteunen, werkt Apple Pay niet via de Rabobank.

Revolut

Bij Revolut krijg je standaard een Europese IBAN-rekening en een prepaid Mastercard. Dat betekent dus dat je deze niet overal in Nederland kan gebruiken, maar wel grotendeels in het buitenland geaccepteerd wordt. De pas is gratis, maar je betaalt eenmalig €6 verzendkosten om de pas te laten bezorgen. Deze pas is nodig om hem te activeren en Apple Pay in te stellen, dus helemaal kosteloos is Revolut niet. In het verdere gebruik hoef je niets te betalen, want Revolut Standaard is gratis. Geld uitgeven kan in 150 valuta’s tegen interbancaire wisselkoers. Je betaalt dan dus geen extra percentages, wat normaal wel bij een creditcard het geval is. Wil je meer opties, dan zijn er extra betaalde bundels beschikbaar. Bekijk hier een prijsoverzicht. Sinds enkele maanden kun je bij Revolut ook een fysieke Maestro-kaart aanvragen die ook met Apple Pay te gebruiken is.

Je moet dus bij Revolut ook geld op je rekening zetten voordat je ermee kan betalen. Dat doe je via een overschrijving. Hou er wel rekening mee dat Revolut geen banklicentie heeft, waardoor je mogelijk geld kwijt bent als de bank omvalt.

TransferWise

TransferWise is vooral handig als je veel met vreemde valuta bankiert. De fintechbank biedt een gratis betaalrekening in allerlei valuta’s. Daar krijg je een debit Mastercard bij, waardoor ermee betalen in Nederland beperkt is. TransferWise gebruikt verschillende betaalrekeningen in allerlei valuta’s om het geld van de ene rekening naar de andere te verplaatsen. Ze gebruiken dus hun eigen rekening als een soort tussenrekening als je overschrijft naar een vreemde valuta. Daardoor zijn de kosten voor jou lager. Bekijk ook hier het kostenoverzicht.

TransferWise is vooral handig als je buiten de eurozone op vakantie gaat. Voor doorsnee Nederlandse gebruikers is deze bank minder interessant. Bovendien valt TransferWise niet onder het depositogarantiestelsel, dus als de bank omvalt krijg je mogelijk niet je geld terug.

Heb je na het vergelijken van Apple Pay nog vragen over de betaaldienst? Check dan onze Apple Pay FAQ, waarin we antwoorden op veelgestelde vragen over de betaaldienst op een rij gezet hebben. Daar lees je ook meer over ING, Rabobank en ABN AMRO.

