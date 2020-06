Hier vind je onze actuele lijst met App Store en iTunes-aanbiedingen. Door een iTunes-tegoedbon met korting of extra tegoed te kopen, krijg je extra korting op al je aankopen uit de Apple Store en in iTunes.

De beste iTunes-aanbiedingen

Wil je apps, muziek en andere content bij Apple downloaden, dan kun je afrekenen met iTunes-tegoed. De slimste manier is daarbij gebruik maken van een iTunes-tegoedbon, die je vaak met korting kunt vinden bij diverse winkelketens. Maar waar moet je zijn? Daarmee gaan wij je helpen! We hebben de beste iTunes-aanbiedingen voor je op een rijtje gezet. Zo krijg je altijd korting in de App Store.

Actuele iTunes-aanbiedingen

Deze iTunes-kortingen zijn momenteel geldig:

Winkel Beschrijving van t/m Kruidvat 15% extra bonustegoed bij aankoop van App Store & iTunes tegoed van €25, €50 en €100. Activeer de kaart vóór 29 juni. 15 juni 21 juni Trekpleister 15% extra bonustegoed bij aankoop van App Store & iTunes tegoed van €25, €50 en €100. Activeer de kaart vóór 6 juli. 15 juni 28 juni

Bij Hema, Beltegoed en Startselect vind je ook regelmatig interessante kortingen op iTunes codes.

Waarom iTunes-tegoed kopen?

Als je content uit de App Store, iTunes en andere digitale content bij Apple wilt kopen, dan heb je een betaalmiddel of iTunes-tegoed nodig. Niet iedereen beschikt over een creditcard of andere betaalmethode, maar dankzij iTunes-cadeaukaarten hoeft dat ook niet. Je koopt deze kaarten online of bij fysieke winkels zoals Kruidvat, Trekpleister, Beltegoed en Startselect.

Geld voor iTunes-tegoed

Ben je in bezit van een cadeaukaart, maar heb je liever geld? Wissel hem in voor geld! Je kunt je iTunes-kaart verkopen, ruilen of omwisselen voor geld. Dit is heel eenvoudig: je vult in welke waarde jouw iTunes-kaart heeft en je krijgt meteen per e-mail een vrijblijvend bod. Bij Wissel.nl kun je ook cadeaubonnen met korting kopen. Heb je bijvoorbeeld iets nodig van Levis dan krijg je 15% korting op de cadeaubon en dat betekent ook dat je 15% minder in de winkel afrekent. Perfect!

Twee soorten iTunes-korting

Er zijn twee manieren om te profiteren van iTunes-aanbiedingen:

Korting op de aanschafprijs . Bij aanschaf van een €100 iTunes-kaart krijg je dan bijvoorbeeld 15% korting, waardoor je maar €85 betaalt. Je tegoed wordt verhoogd met het oorspronkelijke bedrag, maar je hebt er veel minder voor betaald.

. Bij aanschaf van een €100 iTunes-kaart krijg je dan bijvoorbeeld 15% korting, waardoor je maar €85 betaalt. Je tegoed wordt verhoogd met het oorspronkelijke bedrag, maar je hebt er veel minder voor betaald. Extra iTunes-tegoed. Je koopt een iTunes-kaart van €25 en krijgt dan bijvoorbeeld 10% extra. Dit betekent €2,50 extra tegoed zonder dat je ervoor hoeft te betalen. Dit wordt ook wel bonustegoed genoemd.

Voordelen van iTunes-tegoed

Er zitten een aantal voordelen aan het afrekenen van apps met iTunes-tegoed. Dit zijn de belangrijkste:

Je krijgt extra korting of extra bonustegoed, meestal 10%, 15% of zelfs 20%.

Je hebt geen betaalmethode nodig.

Je hoeft geen betaalgegevens te registreren, zoals een creditcardnummer.

Het tegoed staat direct op je iTunes-account, in tegenstelling tot je tegoed verhogen met iDEAL.

Je houdt zicht op je uitgaven: als het tegoed op is, kun je niets meer kopen. iTunes-tegoed is daarom ook ideaal voor kinderen: zo weet je dat er nooit teveel geld ongemerkt wordt uitgegeven.

Eenmaal ingewisseld is het tegoed onbeperkt geldig. Je kan er dus jaren mee voort, ook als je een tijdje niets koopt.

Waar kan ik het tegoed gebruiken?

Als je de kaart eenmaal ingewisseld hebt op je account, kun je het voor alle betaalde online diensten van Apple gebruiken. Dat geldt dus voor de volgende diensten:

Je gebruikt het tegoed op alle apparaten die met hetzelfde account ingesteld zijn. Je kan dus aankopen doen op de iPhone, iPad, Mac, Apple TV of Apple Watch, zolang er maar tegoed beschikbaar is. Alle apparaten gebruiken hetzelfde saldo. Je hoeft dus niet voor elk toestel een aparte kaart te kopen.

Eerdere iTunes-aanbiedingen

Deze iTunes-kortingen zijn momenteel geldig:

Winkel Beschrijving van t/m Startselect 10% extra bonustegoed bij aankoop van App Store & iTunes tegoed van €25, €50 en €100. 29 mei 1 juni Beltegoed 10% extra bonustegoed bij aankoop van App Store & iTunes tegoed van €25, €50 en €100. 21 mei 30 mei Kruidvat 15% extra bonustegoed bij aankoop van App Store en iTunes kaarten van €25, €50 en €100. Activeren kan tot 17 mei. Het bonustegoed krijg je per mail toegestuurd. 4 mei 10 mei Trekpleister 15% extra bonustegoed bij aankoop van App Store en iTunes kaarten van €25, €50 en €100. Activeren kan tot 17 mei. Het bonustegoed krijg je per mail toegestuurd. 4 mei 10 mei Startselect 10% extra tegoed, bij aankoop van App Store & iTunes codes van €25, €50 en €100. Je ontvangt direct bij inwisselen €2,50, €5 of €10 extra bij startselect.com. Wissel uiterlijk in voor 24 mei. 30 april 10 mei

iTunes-acties gelden maar voor beperkte tijd. Controleer altijd voor aankoop of de aanbieding nog steeds geldt!