Wil je een Apple ID aanmaken zonder creditcard of andere betaalmethode. In deze tip lees je hoe het moet. Dit komt bijvoorbeeld van pas als je alleen gratis apps wilt downloaden, of een buitenlands App Store-account wilt gebruiken.

App Store-account maken zonder creditcard

Je wilt een nieuw App Store- of iTunes-account aanmaken, maar je hebt geen zin om er een betaalmethode aan te koppelen of iTunes-tegoed erop te storten? Geen probleem! Je kunt namelijk ook een nieuw account aanmaken zonder dat er een creditcard of andere betaalmethode aan gekoppeld is. Dat kan handig zijn als je een buitenlands App Store-account wilt hebben, maar niet beschikt over een lokale betaalmethode zoals een iTunes-giftcard. Of als je een nieuwe game wilt installeren die alleen nog in de Amerikaanse of Australische App Store is uitgebracht.



iTunes-account zonder creditcard aanmaken

De meeste mensen willen een Amerikaans iTunes-account aanmaken, zodat ze apps kunnen installeren die niet in de Nederlandse of Belgische App Store verkrijgbaar zijn. Gaat het om gratis apps, dan is het niet nodig om er een betaalmethode aan te koppelen.

Om te beginnen moet je eerst uitloggen met je huidige Apple ID.

Ga naar Instellingen > iTunes Store en App Store. Tik bovenin het scherm op je Apple ID. Tik op Log uit.

Amerikaanse Apple ID aanmaken op je iPhone

Voorheen was het mogelijk om een Amerikaans Apple ID aan te maken door een link te openen naar een app, die alleen in de Amerikaanse App Store verkrijgbaar is. Je kunt dit proberen met bijvoorbeeld de Starbucks-app (klik hier). Lukt dit niet, dan kun je ook onderstaande stappen proberen.

Op je iPhone of iPad neem je onderstaande stappen:

Ga naar Algemeen > Taal en regio. Wijzig de regio naar Verenigde Staten (of een ander land). Wijzig de taal naar Engels US (of een andere taal). Ga naar de App Store-app en tik op je profielfoto. Tik op Maak nieuwe Apple ID aan. Zie je deze optie niet, zorg dan dat je bent uitgelogd bij iCloud. Voer je e-mailadres en wachtwoord in. Kies het land van het factuuradres, bijvoorbeeld VS. Lees de algemene voorwaarden en het privacybeleid van Apple en tik vervolgens op Akkoord met de voorwaarden. Tik op Volgende. Voer je naam en geboortedatum in en tik op Volgende. Op het volgende scherm kun je de betaalmethode invoeren. Kies voor Geen. Zie je deze optie niet, raadpleeg dan dit supportartikel van Apple. Bevestig je telefoonnummer. Hiermee kunt je je identiteit verifiëren of toegang krijgen tot je account. Vul dus geen nepnummer in. Tik op Volgende. Je ontvangt een verificatiemail van Apple. Volg de stappen die daarin worden beschreven om je e-mailadres te bevestigen.

Je kunt nu het nieuwe Apple ID gebruiken om in te loggen bij de iTunes Store, App Store en andere Apple voorzieningen, zoals iCloud.

Vervolgens kun je met je (Amerikaanse) Apple ID gratis apps downloaden in de Amerikaanse App Store. Om te wisselen tussen je Nederlandse/Belgische account en je Amerikaanse ga je naar Instellingen > iTunes en App Store. Tik op je accountnaam en kies Log uit. Daarna log je in met je andere account.