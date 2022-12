Wil je inloggen met je Apple ID maar ben je je Apple ID-wachtwoord vergeten? Geen paniek, want er zijn nog genoeg mogelijkheden om je wachtwoord te herstellen. In deze tip lees je hoe je je Apple ID wachtwoord terugkrijgt.

Apple ID wachtwoord vergeten

Je hebt een Apple ID nodig om een iPhone, iPad of Mac te kunnen gebruiken. Een Apple ID bestaat uit een e-mailadres en een zelfgekozen wachtwoord. Maar wat kun je doen als je je Apple ID-wachtwoord vergeten bent? In deze tip laten we je zien hoe je je Apple ID wachtwoord kunt herstellen, zodat je weer toegang hebt tot je eigen Apple ID. Ben je je Apple ID wachtwoord kwijt, lees dan snel verder.

Apple ID-wachtwoord herstellen via website

De manier om een vergeten Apple ID-wachtwoord te herstellen via de Apple ID-website verschilt per beveiligingsmethode. Alles rondom je Apple ID kun je regelen op de website https://appleid.apple.com, waar je kunt aangeven dat je je wachtwoord kwijt bent. Maar het kan ook rechtstreeks op https://iforgot.apple.com/.

Maak je gebruik van tweefactorauthenticatie, dan werkt het als volgt:

Ga naar de Apple ID-website voor vergeten wachtwoorden. Voer je Apple ID in. Dit is meestal je eigen e-mailadres. Je kan dit eventueel opzoeken op een iPhone, iPad of Mac. Op een iPhone en iPad ga je naar Instellingen > je naam en op een Mac ga je naar Systeemvoorkeuren > iCloud. Voer eventueel ter verificatie het volledige telefoonnummer in dat je gebruikt met je Apple ID. Je lijst met vertrouwde apparaten komt in beeld. Naar deze apparaten wordt een melding gestuurd waarmee je je wachtwoord opnieuw kan instellen. Tik bij de melding op Toestaan en voer je toegangscode in. Kies nu een nieuw wachtwoord en tik op Wijzig.

Gebruik je tweestapsverificatie, dan herstel je je Apple ID-wachtwoord als volgt:

Ga naar de Apple ID-website voor vergeten wachtwoorden. Klik daar op Je Apple ID of wachtwoord vergeten? Voer je Apple ID in. Dit is meestal je eigen e-mailadres. Je kan dit eventueel opzoeken op een iPhone, iPad of Mac. Op een iPhone en iPad ga je naar Instellingen > je naam en op een Mac ga je naar Systeemvoorkeuren > iCloud. Voer de herstelcode in die je gekregen hebt na het instellen van tweestapsverificatie. Kies een vertrouwd apparaat uit de lijst. Voer vervolgens de code in die op het vertrouwde apparaat weergegeven wordt. Maak een nieuw wachtwoord aan en kies voor Stel wachtwoord opnieuw in.

Heb je geen tweefactorauthenticatie of tweestapsverificatie ingesteld en gebruik je de beveiligingsvragen voor je Apple ID, volg dan de stappen hieronder. Je kan deze stappen ook volgen als je niet zeker weet hoe je account beveiligd is:

Ga naar de Apple ID-website voor vergeten wachtwoorden. Voer je Apple ID in. Dit is meestal je eigen e-mailadres. Je kan dit eventueel opzoeken op een iPhone, iPad of Mac. Op een iPhone en iPad ga je naar Instellingen > je naam en op een Mac ga je naar Systeemvoorkeuren > iCloud. Kies ervoor om je wachtwoord opnieuw in te stellen. Je kan nu kiezen uit twee opties: herstellen via beveiligingsvragen of via e-mail. Weet je de antwoorden op je beveiligingsvragen, dan selecteer je die optie. Wil je liever een e-mail krijgen, dan kies je voor Ontvang een e-mail. Volg daarna de verdere stappen bij het beantwoorden van de beveiligingsvragen of de instructies in de e-mail om je wachtwoord te herstellen.

Apple ID wachtwoord herstellen via iPhone, iPad en Mac

Je kan ook je wachtwoord opnieuw instellen op een iPhone, iPad en Mac, maar dit kan alleen als je tweefactorauthenticatie ingesteld hebt. Het werkt ook alleen als je op het gekozen apparaat reeds ingelogd bent. Volg daarna deze stappen:

iPhone en iPad (iOS 10 en hoger)

Ga naar Instellingen > je naam > Wachtwoord en beveiliging. Tik dan op Wijzig wachtwoord. Voer nu je toegangscode van je iPhone of iPad in. Bij Nieuw voer je een nieuw wachtwoord in. Bij Verifieer herhaal je je nieuwe wachtwoord. Het wachtwoord moet bestaan uit minimaal acht tekens, een cijfer, een hoofdletter en een kleine letter.

Mac

Open Systeeminstellingen en klik bovenin op je accountnaam. Klik op Wachtwoord en Beveiliging. Kies nu voor Wijzig wachtwoord. Voer nu eerst het wachtwoord van je Mac in. Daarna kies je een nieuw Apple ID wachtwoord.

Lukt dit niet? Dan vind je op hetzelfde scherm de optie Accountherstel, waar Apple meerdere opties noemt om je wachtwoord te achterhalen of opnieuw in te stellen.

Bekijk ook Accountherstel en een herstelcontact instellen voor je Apple ID: zo doe je dat Wil je altijd toegang houden tot je Apple ID? Dan kun je een vertrouwde contactpersoon instellen voor Accountherstel. Dit herstelcontact kan in geval van nood helpen om weer in te loggen op je Apple ID.

Toestel van familie of vrienden gebruiken bij vergeten Apple ID-wachtwoord

Als je geen eigen toestel meer hebt, maar toch je Apple ID-wachtwoord wil achterhalen, dan kan dat met een iPhone of iPad van een vriend of familielid. Je gebruikt hiervoor de Zoek mijn iPhone-app. Dit werkt als volgt:

Open op het geleende toestel de Zoek mijn iPhone-app. Ga naar het inlogscherm. Als je al ingelogd bent met het Apple ID van de eigenaar van het toestel, log je eerst uit. Zorg dat het veld bij Apple ID leeg is. Staat hier de Apple ID van de eigenaar, haal dit dan weg. Tik nu op Apple ID of wachtwoord vergeten? en volg de aanwijzingen.

Je kan deze stappen ook proberen op een toestel in de Apple Store. Vraag naar de medewerkers die je daarbij kunnen helpen.

Apple ID herstellen bij vergeten wachtwoord

Als het via bovenstaande manieren niet lukt om toegang te krijgen tot je Apple ID, moet je je Apple ID herstellen. Let op dat er dan wel een wachttijd geldt, omdat Apple jouw identiteit moet verifiëren. Je Apple ID herstellen werkt als volgt:

Ga naar de Apple ID-website en kies voor Je Apple ID of wachtwoord vergeten?. Vul daar zoveel mogelijk gegevens in. Op een gegeven moment verschijnt de melding dat de wachttijd in gaat. Klik op Ga toch door en beantwoord de vervolgvragen om het herstelproces in werking te stellen.

Het kan dan een aantal dagen of langer duren voordat je je wachtwoord kan herstellen. Uiteindelijk neemt Apple contact met je op zodat je een nieuw wachtwoord kan instellen.

Wat zijn de vereisten voor een Apple ID-wachtwoord?

Apple stelt een aantal eisen aan een Apple ID-wachtwoord:

Het wachtwoord moet bestaan uit minstens acht tekens.

Het wachtwoord moet een cijfer, een hoofdletter en een kleine letter bevatten.

Gebruik van spaties, drie opeenvolgende gelijke tekens of een Apple ID-wachtwoord van het afgelopen jaar is verboden.

Een sterk Apple ID-wachtwoord bestaat dus uit een combinatie van cijfers en letters, met hoofdletters en kleine letters. Heb je moeite met het onthouden van je wachtwoord, gebruik dan een wachtwoordenapp voor iPhone en iPad. De meeste wachtwoordenapps kunnen ook suggesties geven voor sterke wachtwoorden.

Bekijk ook De beste wachtwoordenapps voor iPhone en iPad Voor elke dienst een ander wachtwoord aanmaken is verstandig, maar deze allemaal onthouden is een heel karwei. Met deze wachtwoordapps voor iPhone en iPad kun je al je wachtwoorden veilig opslaan.