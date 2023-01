Je kan in de App Store ook met iDEAL betalen, zodat je geen creditcard of iTunes-cadeaukaarten nodig hebt. In deze tip leggen we uit hoe je iDEAL als betaalmethode instelt en hoe je iDEAL in de App Store gebruikt.

Met iDEAL betalen in iTunes en App Store

Betalen in de App Store kan op meerdere manieren. Door in de App Store te betalen met iDEAL gebruik je gewoon je eigen Nederlandse betaalrekening om apps, muziek, films en boeken te kopen, om je iCloud-opslag uit te breiden of om je abonnementsgeld voor Apple Music te betalen. Het instellen van iDEAL als betaalmethode in de App Store doe je in een aantal stappen, waarna je vervolgens geld toevoegt aan je Apple ID-saldo.

Let op: we krijgen regelmatig klachten van mensen die geld hebben overgemaakt met iDEAL, maar waarbij het App Store-tegoed dagenlang niet wordt verhoogd. Er kunnen dus problemen optreden met deze betaalmethode. Neem contact op met Apple (niet met iCulture) als er problemen optreden. Wij kunnen op de iCulture-redactie niet meekijken in je account.

Hoe kan ik iDEAL in de App Store instellen?

Om iDEAL als betaalmethode voor de App Store in te stellen, doe je het volgende:

Open de Instellingen-app op je iPhone of iPad. Tik bovenin op je naam. Tik op Media en aankopen > Toon account. Log in met je Apple ID. Tik op Beheer betaalmethoden > Voeg betaalmethode toe. Tik op Voeg betaalmethode toe. Kies nu iDEAL en selecteer jouw bank. Doorloop daarna de stappen om de betaalmethode te bevestigen. Als je klaar bent tik je op Gereed.

Alle Nederlandse banken doen mee voor iDEAL-betalingen. Zie je iDEAL er niet tussen staan, dan heb je mogelijk Delen met gezin ingeschakeld of je bent nog een betaling verschuldigd.

Hoe kan ik apps kopen met iDEAL in de App Store?

Nu je iDEAL ingesteld hebt als betaalmethode in de App Store, kun je apps betalen met je eigen bankrekening. Dit kan op twee manieren:

Optie 1: saldo verhogen

Open de App Store-app op je iPhone. Tik op je profielfoto en kies Voeg geld toe aan je account. Kies een bedrag: €25, €50, €100 of een ander bedrag. Heb je Apple Pay, dan kun je meteen de betaling afronden. Zo niet, dan word je doorgestuurd naar de iDEAL-omgeving van jouw bank. Log daar in met internetbankieren en bevestig de aankoop.

Je kan een bedrag kiezen tussen de €1 en €250. Wil je de exacte prijs van de aankoop betalen, vul dan gewoon het juiste bedrag in zodat er geen resterend saldo overblijft.

Optie 2: automatisch opladen

Je kan ook zorgen dat er altijd voldoende saldo op je App Store-account staat, zodat je er geen omkijken naar hebt. Je kunt kiezen voor wekelijks, tweewekelijks of maandelijks aanvullen. Ook kun je kiezen voor het automatisch aanvullen van je saldo als dit te laat is. Hiervoor kies je de optie Schakel automatisch opladen in. Je moet nu alleen nog inloggen bij je bank en toestemming geven.

Wat zijn de beperkingen van iDEAL in de App Store?

Als je besluit om iDEAL te gebruiken in de App Store, moet je rekening houden met een aantal beperkingen:

iDEAL is niet geschikt als betaalmethode voor Delen met gezin. Maak je hier al gebruik van, dan krijg je de optie voor iDEAL niet te zien. Je hebt hiervoor een andere betaalmethode nodig, te weten een creditcard of PayPal.

iDEAL kan alleen gebruikt worden voor het ophogen van je saldo. Je kan iDEAL niet eenmalig machtigen, waarna elke individuele aankoop van je rekening afgeschreven wordt. Je kan dus alleen je saldo verhogen en daarmee betalen. Wel kun je het saldo verhogen met het exacte bedrag van je aankoop, zodat er geen resterend saldo overblijft.

Je kunt ook in de Apple Store betalen met je App Store-tegoed, dat je met iDEAL hebt aangevuld. Uiteraard kun je in de Apple Store ook gewoon met pinpas betalen, dus je hoeft niet eerst tegoed te hebben.

Problemen oplossen met iDEAL in de App Store

Loop je tegen problemen aan omdat iDEAL niet werkt? Het komt wel eens voor dat het toegevoegde bedrag wel van je rekening is afgeschreven, maar nog niet bij je iTunes-tegoed is te zien. In onderstaand artikel bespreken we dit probleem uitgebreider.

