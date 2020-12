Tijdens WWDC 2020 kondigde Apple aan dat je in de toekomst in-app aankopen kon delen met het hele gezin. Nu is het zover: je vindt het in iOS 14 en macOS Big Sur.

In-app aankopen en abonnementen delen

Het was al mogelijk om aankopen uit de App Store te delen met het gezin via iCloud. Dit geldt bijvoorbeeld voor apps, muziek, films en je gezinsabonnement op Apple Music. Voor in-app aankopen en aankopen gold vaak dat ze persoonlijk waren, maar daar komt nu verandering in. Je kunt je ze delen via iCloud-gezinsdeling. We werden erop geattendeerd door één van de apps die er geschikt voor is.



Ook is er nu een nieuwe schakelaar beschikbaar in Instellingen > Apple ID > Abonnementen > Deel nieuwe abonnementen, waarmee je kunt aangeven dat je ze wilt delen met andere gezinsleden. Per app kun je dit uitschakelen, al zien we niet direct redenen om het delen te weigeren. Iedereen binnen het gezin heeft er profijt van.

Niet alle apps staan je toe om de in-app aankopen en abonnementen te delen. Ontwikkelaars kunnen het handmatig in- en uitschakelen via App Store Connect. Mocht het bij jouw favoriete apps nog niet werken, dan kan het zijn dat de uitrol wat langer op zich laat wachten. Je hebt er iOS 14.2 of macOS Big Sur 11.0.1 voor nodig.

iCulture-app Advertentievrij

Lezers die in de iCulture-app een in-app abonnement (tijdelijk of iCulture Superfan) hebben gekocht, kunnen deze vanaf nu ook delen met hun familieleden zodat ook zij de app advertentievrij kunnen gebruiken. Wij hebben deze functie nu ook geactiveerd. Dank voor je support.

Steeds meer ontwikkelaars stappen over op een abonnementenmodel, onder lichte druk van Apple. Daarmee krijgen ze een wat vastere inkomstenstroom, al zijn gebruikers zelf er minder blij mee. Met de maandelijkse betalingen ben je uiteindelijk meer kwijt dan wanneer je een vast bedrag had betaald.

