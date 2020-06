Regelmatig een backup maken is heel verstandig, en dat geldt ook voor de Apple Watch. In deze tip lees je hoe je een Apple Watch backup maakt en welke gegevens wel en niet worden bewaard.

Apple Watch backup

Een backup maken van je Apple Watch gaat anders dan je misschien gewend bent van andere iDevices. Zo speelt de iPhone waarmee je de Apple Watch verbindt een grote rol en worden niet alle gegevens meegenomen in deze backup.

Automatische Apple Watch-backup

Omdat de Apple Watch voor een groot deel een verlengstuk van je iPhone is, worden veel van de gegevens automatisch opgeslagen op de iPhone waarmee de smartwatch gekoppeld is. Zodra je van die iPhone een backup maakt via iTunes of iCloud, worden deze Apple Watch-gegevens daar automatisch in meegenomen.

Apple Watch backup maken voor het loskoppelen

Ook als je een Apple Watch loskoppelt van je iPhone, zullen de gegevens erop automatisch op je iPhone opgeslagen worden. Op die manier kun je ze snel weer terug zetten als je besluit om de Apple Watch weer te koppelen aan je iPhone. Het handmatig maken van een Apple Watch-backup is dus alleen mogelijk door los te koppelen.

Een backup van je Apple Watch maken gaat als volgt:

Zorg dat je binnen het Bluetooth-bereik van je iPhone bent. Ga op de iPhone naar de Watch-app. Ga naar Algemeen > Stel opnieuw in > Wis alle inhoud en instellingen van Apple Watch. Mogelijk moet je het wachtwoord van je Apple ID invoeren om ‘Zoek mijn Apple Watch’ uit te schakelen. Wacht tot je Apple Watch is losgekoppeld van je iPhone. Het welkomstscherm verschijnt.

Je hebt nu een volledige backup van je Apple Watch gemaakt en het horloge is losgekoppeld van je iPhone. Je kunt controleren of alles gelukt is door naar Instellingen > Algemeen > iPhone-opslag > Watch te gaan. Je ziet daar de zojuist gemaakte backup.

Zodra je een Apple Watch backup maakt, zal deze alleen lokaal op je iPhone aanwezig zijn. Pas op het moment dat je je iPhone gaat synchroniseren met iCloud zal de informatie ook online worden bewaard. Raak je je iPHone kwijt en heb je een recente backup gemaakt, dan kun je dus ook je Apple Watch herstellen, zonder dat je informatie kwijtraakt. Je kunt een backup van jouw Apple Watch niet doorsturen naar de iPhone van een vriend. Het enige wat je kan doen is de backup wissen.

Volgens de supportpagina van Apple worden niet alle gegevens van de Apple Watch meegenomen met deze backup. Zo sla er je wel de algemene instellingen, taal, tijdzone en instellingen voor bepaalde apps mee op, maar ontbreken er ook een aantal belangrijke zaken.

Inhoud van de Apple Watch backup

Dit zit er in een backup van je Apple Watch:

App-specifieke gegevens (voor ingebouwde apps) en instellingen (voor ingebouwde apps en apps van andere makers). Bijvoorbeeld jouw instellingen voor Mail, Agenda, Aandelen en Weer.

Lay-out van apps op het beginscherm

Wijzerplaatinstellingen, inclusief de huidige wijzerplaat, aanpassingen en volgorde

Dock-instellingen, inclusief de volgorde (favorieten of recent geopend) en beschikbare apps

Algemene systeeminstellingen, zoals de wijzerplaat, helderheid, geluid en haptische instellingen

Gezondheids- en fitnessgegevens, zoals geschiedenis, achievements, kalibratiegegevens van Work-out en Activiteit van de Apple Watch en door de gebruiker ingevoerde gegevens. Als je een reservekopie van de gezondheids- en fitnessgegevens wilt maken, moet je iCloud of een gecodeerde iTunes-reservekopie gebruiken.

Instellingen voor meldingen

Afspeellijsten, albums en mixen die gesynchroniseerd worden naar je Apple Watch en muziekinstellingen

De Siri-instelling ‘Gesproken feedback’ voor Apple Watch Series 3 of nieuwer waarmee ingesteld kan worden wanneer Siri praat

Gesynchroniseerd fotoalbum

Tijdzone

Dit wordt niet meegenomen in een Apple Watch-backup:

Bluetooth-koppelingen

De gegevens van je betaalpas voor Apple Pay

De pincode van je Apple Watch

Berichten (mogelijk bewaar je deze wel in iCloud en ze staan uiteraard ook op je iPhone)

Als je dus een backup op je Apple Watch terug wilt zetten, zul je bovenstaande gegevens handmatig opnieuw in moeten vullen.

Apple Watch backup terugzetten

Het terugzetten van een Apple Watch backup komt vooral voor als je een nieuwe smartwatch hebt gekocht en deze met je iPhone wilt koppelen. Je leest er alles over in onze tip over Apple Watch in gebruik nemen zonder gegevensverlies. Wil je je huidige Apple Watch koppelen met een nieuwe iPhone, dan krijg je ook met backups te maken.

Bekijk ook Zo kun je een nieuwe Apple Watch in gebruik nemen zonder gegevensverlies Als je een nieuwe Apple Watch gekocht hebt en deze aan je iPhone wil koppelen, zonder dat je je Apple Watch-gegevens van je huidige Apple Watch verliest, dan kun je een backup op je nieuwe horloge terugzetten. Lees hier hoe dat werkt.

Apple Watch backups beheren

Een backup wordt ook wel reservekopie genoemd. Als je een aantal reservekopieën hebt gemaakt wil je ze later misschien weer bekijken. Dat kan! In een aparte tip leggen we uit hoe je ze kunt beheren en hoe je Apple Watch reservekopieën kunt verwijderen.