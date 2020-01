Kom je erachter dat je Apple-apparaat gestolen is, dan kun je in een paar stappen Apple Pay blokkeren. Hierdoor voorkom je dat de onrechtmatige eigenaar betalingen kan doen. Wij leggen je uit hoe je Apple Pay op afstand blokkeert.

Ben je je iPhone kwijt of is hij gestolen? Bij iPhone diefstal kun je gelukkig veel doen om je Apple Pay te blokkeren. Hoewel je voor betalingen altijd je Face ID, Touch ID of toegangscode nodig hebt, is het toch een fijn idee dat je kaarten bij een gestolen iPhone geblokkeerd zijn. Er zijn meerdere manieren waarop je Apple Pay kan blokkeren, ook op afstand.

Apple Pay blokkeren via iCloud

De makkelijkste manier om je Apple Pay-kaarten te blokkeren, is via de iCloud-website. Het voordeel hiervan is dat je dit vanaf elke computer kan doen, dus je hoeft niet per se een Apple-apparaat binnen handbereik te hebben. Dit werkt als volgt:

Ga naar de https://www.icloud.com. Log daar in met je Apple Id en wachtwoord. Heb je tweefactorauthenticatie ingesteld, dan verschijnt er nu een scherm om toegang te geven en de verificatiecode in te voeren. Je kan dit overslaan door onderaan op de Apple Pay-knop te drukken. Dit komt van pas als je geen vertrouwd apparaat in de buurt hebt om de code op te ontvangen.

Heb je geen tweefactorauthenticatie ingesteld, klik dan nu op Instellingen. Je ziet nu een overzicht van al je toestellen. Bij elk toestel zie je of hier Apple Pay op ingeschakeld is. Klik op het toestel waarop je de kaarten wil blokkeren. Tik op Verwijder kaart of Verwijder alle indien je meerdere kaarten toegevoegd hebt.

Apple Pay blokkeren via ander Apple-apparaat

Heb je naast je iPhone ook nog een iPad of Mac waarop je met dezelfde Apple ID ingelogd bent, dan kan je ook op dit andere toestel je kaarten verwijderen en de betaaldienst blokkeren. Dit werkt als volgt:

Ga op je andere apparaat naar Instellingen > je naam. Gebruik je een Mac, ga dan naar Systeemvoorkeuren > iCloud > Accountgegevens > Apparaten. Op een iPhone, iPad en Mac zie je de lijst met apparaten. Tik of klik op het apparaat waarop je Apple Pay wil blokkeren en kies voor Verwijder kaart of Verwijder alle kaarten.

Blokkeren via verloren modus

Een laatste manier om Apple Pay op afstand te blokkeren, is door de verloren modus van Zoek mijn iPhone te activeren. Zodra deze stand ingeschakeld is, worden al je kaarten verwijderd. Je doet dit als volgt:

Ga naar de Zoek Mijn-app of log in op iCloud.com en ga naar Zoek iPhone. Kies het toestel dat je verloren bent. Kies voor Activeer bij Geef op als verloren of kies de Verlorenmodus via de iCloud-website.

Je toestel is nu op afstand vergrendeld met een nieuwe toegangscode en je kan een bericht op het toegangsscherm laten verschijnen. Je kaarten zijn nu op afstand geblokkeerd.

Voor meer antwoorden op veelgestelde vragen over Apple Pay, lees je onze Apple Pay FAQ.

