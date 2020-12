Heb je een iTunes-kaart gekregen? Dan kun je deze niet alleen gebruiken om muzieknummers te kopen in de iTunes Store, maar ook voor apps, films en boeken. In deze tip lees je hoe je een cadeaubon inwisselt op de iPhone, iPad en Mac en waar je rekening mee moet houden bij het inwisselen. Tip: bij Beltegoed en Startselect vind je regelmatig interessante kortingen op iTunes-kaarten en -codes. Bekijk ook ons overzicht met iTunes-aanbiedingen, zodat je weet bij welke winkelketens de kaarten met korting verkrijgbaar zijn.

Wat kun je allemaal met iTunes-tegoed?

Om betaalde apps te kunnen downloaden moet er een geldig betaalmiddel aan je Apple ID gekoppeld zijn, bijvoorbeeld PayPal of een creditcard. Je kunt echter ook gebruikmaken van iTunes-kaarten. Vaak is dat een slimmere keuze, omdat je deze kaarten vaak met korting kunt vinden bij Albert Heijn, HEMA, Kruidvat en andere winkelketens. Bovendien hou je beter zicht op je uitgaven: je geeft nooit meer geld uit dan er op de iTunes-kaart staat en als het tegoed op is kun je bij honderden winkels in Nederland weer een nieuwe iTunes-kaart halen.

Een iTunes-kaart is dus eigenlijk een prepaid tegoed. De kaarten zijn verkrijgbaar in een waarde vanaf 15 euro en ze zijn geschikt voor apps, muziek, ebooks en andere iTunes-content. Je kunt iTunes-tegoed van iemand anders cadeau krijgen, maar je kunt natuurlijk ook zelf zo’n kaart (liefst met korting) kopen om je eigen iTunes-tegoed aan te vullen.

Bekijk ook App Store en iTunes aanbiedingen: hier vind je de beste deals Hier vind je onze actuele lijst met App Store en iTunes-aanbiedingen. Door een iTunes-tegoedbon met korting of extra tegoed te kopen, krijg je extra korting op al je aankopen uit de App Store en in iTunes.

Je kan iTunes-tegoed dus gebruiken voor de volgende aankopen:

App Store (apps, abonnementen en in-app aankopen)

iTunes (muziek en films)

Apple Boeken (ebooks en audioboeken)

iCloud-opslag

Apple One-abonnementen

Apple Music

Apple Arcade

Apple TV+

Hoe kan ik een iTunes-kaart inwisselen op iPhone en iPad?

Op de achterkant van een iTunes-cadeaukaart vind je een dikke zilveren streep, waar je overheen kunt krassen met bijvoorbeeld een munt of je nagel. Hierdoor verschijnt er een unieke code die je kunt invoeren in de App Store om je tegoed in te wisselen.

Dit doe je als volgt:

Start de App Store-app op je iPhone of iPad. Ga naar het tabblad Vandaag. Tik rechtsboven op je profielfoto. Kies voor Wissel cadeaubon of code in. Scan de streepjescode met je camera via Gebruik camera of kies voor Je kunt codes ook handmatig invoeren om zelf het nummer in te tikken. Bevestig nogmaals dat je het iTunes-tegoed wil inwisselen en het tegoed zal worden toegevoegd.

Na het inwisselen van de iTunes-cadeaukaart kun je altijd via je profiel in de App Store kijken hoeveel resterend tegoed je nog hebt. Koop je een app die duurder is dan je resterende tegoed, dan wordt het resterende bedrag afgeschreven via een ander betaalmiddel dat aan je Apple ID is gekoppeld. Heb je bijvoorbeeld tegoed toegevoegd met iTunes-cadeaukaarten, dan zullen alle aankopen eerst van dit tegoed worden afgehaald. Pas als het tegoed op is zullen aankopen via je creditcard worden afgerekend. Maak je deel uit van een gezin dat via Gezinsdeling ingesteld is, dan wordt er eerst gebruikgemaakt van het eigen tegoed op de Apple ID, in plaats van de gezamenlijke betaalmethode.

Snel een iTunes-kaart scannen met camera

Omdat het scannen van de code op de iTunes-kaart erg handig is, bespreken we dit nog even apart. Er is namelijk een heel snelle manier als je meerdere iTunes-kaarten wilt scannen:

Druk stevig met 3D Touch of lang met Haptic Touch op het App Store-icoontje, zodat je de snelle acties te zien krijgt. Kies Wissel in > Gebruik camera. Scan de code achterop de kaart met je iPhone-camera.

Hoe kan ik een iTunes-kaart inwisselen op de Mac?

Je kunt de iTunes-cadeaukaart ook inwisselen op de Mac. Dit doe je als volgt:

Ga naar de App Store en klik linksonder op je naam. Klik rechtsboven op Wissel cadeaubon in. Je komt nu terecht op een formulier waar je de code kunt invullen, die achterop de plastic iTunes-cadeaukaart staat. Ook kun je met de camera van je Mac de code scannen. Je iTunes-tegoed is nu verhoogd met het bedrag van de cadeaukaart.

Gebruik je een Windows-pc? Open dan iTunes en kies in de menubalk bovenaan voor Account > Inwisselen.

Het kan soms aantrekkelijk zijn om een Amerikaans iTunes-account aan te maken, omdat de prijs van apps door het koersverschil iets gunstiger is en omdat sommige apps alleen in de Amerikaanse App Store verkrijgbaar zijn. Je zult dan wel gebruik moeten maken van Amerikaanse iTunes-kaarten als je nieuw tegoed nodig hebt. Of dit uiteindelijk goedkoper uitpakt, is nog maar de vraag. Op Nederlandse iTunes-kaarten kun je vaak 15% tot 20% korting krijgen en dat pakt uiteindelijk voordeliger uit.

Let op: niet elke iTunes-kaart is hetzelfde

Belangrijk om te weten: je kunt met Nederlandse iTunes-kaarten alleen apps aanschaffen uit de Nederlandse App Store en iTunes Store. Hetzelfde geldt voor Belgische, Duitse en Franse iTunes-kaarten: die zijn alleen te gebruiken in het betreffende land.

Daarnaast zijn er ook cadeaukaarten voor de Apple Store (de fysieke winkels van Apple). Deze zijn alleen te gebruiken voor hardware en accessoires die je in de Apple Store koopt (dus niet voor apps en iTunes-content). De Apple Store-cadeaubonnen zijn te herkennen aan een gouden of zilveren voorkant met een groot Apple-logo. Er staat geen tekst op de voorkant, terwijl dat bij iTunes- en App Store-kaarten vaak wel het geval is.

Soms bieden Apple Premium Resellers ook hun eigen tegoedbonnen en cadeaukaarten aan. Deze zijn alleen in te leveren bij de deelnemende winkels, dus niet bij de App Store, iTunes Store of Apple Store. Dit heeft ermee te maken dat de Apple Premium Resellers geen eigendom van Apple zijn, maar zelfstandige winkeliers.

Het inwisselen van iTunes-kaarten werkt op een soortgelijke manier als het inwisselen van promocodes in iTunes.