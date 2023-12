Nanoleaf heeft voor het eerst eigen kerstverlichting uitgebracht. Wij hebben de Nanoleaf Holiday String. Lights getest en vertellen in deze review over onze ervaringen.

Zodra Sinterklaas is vertrokken gaan veel mensen aan de slag met de kerstdecoratie. Kerstverlichting hoort daar vanzelfsprekend bij en sinds dit jaar is Nanoleaf een nieuwe speler op dit gebied. Je hebt al behoorlijk wat te kiezen, bijvoorbeeld de Twinkly-lichtjes of de Philips Hue Festavia-lampjes, beide met hun eigen voor- en nadelen. Nanoleaf zou voor Apple-gebruikers wel eens een mooie oplossing kunnen zijn: deze kerstverlichting is goedkoop én werkt met Matter zodat je qua aansturing alle kanten op kunt. Wij hebben de Nanoleaf Holiday String Lights uitgebreid getest. Ze kosten normaal €130,- (momenteel €100,-) en zijn bedoeld voor je kerstboom, maar kunnen ook de rest van het jaar dienstdoen als feestelijke sfeermaker.

Tekst, review en foto’s: Gonny van der Zwaag (@gonny). De test is uitgevoerd in november/december 2023 en beschrijft de situatie op dat moment. De Nanoleaf Holiday String Lights zijn voor deze test beschikbaar gesteld door de fabrikant.

Nanoleaf Holiday String Lights in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen:

Volledige naam: Nanoleaf Essentials Matter Smart Holiday String Lights

2 x 125 ledlampjes, elk afzonderlijk in te stellen

Bestaat uit 2 lichtslingers van elk 10 meter

Lampjes zitten op 8 cm afstand

Instelbaar op 16 miljoen kleuren

Maximale helderheid 250 lumen

Werkt met HomeKit, Matter, Alexa en Google Home

Ook te bedienen via fysieke schakelaar en Nanoleaf-app

Verbinding via wifi, Bluetooth, of Matter over wifi

IP44-rating, ook geschikt voor buitenshuis

Verkrijgbaar voor bij Nanoleaf en bij Bol.com voor een adviesprijs van €129,99 (tijdelijk goedkoper)

Nanoleaf kerstlampjes met verpakking.

Uiterlijk Nanoleaf Holiday String Lights

De Nanoleaf kerstlampjes lijken veel op normale kerstverlichting: een gedraaid snoer met elke 10 centimeter een lampje. De lampjes van Nanoleaf zijn verdeeld over twee strengen van 10 meter en dat is wel zo handig. Het betekent dat je in het midden kunt beginnen en vervolgens met beide strengen omhoog kunt werken. Moet je alles weer loshalen, dan zijn twee korte strengen van 10 meter beter te hanteren dan één lengte van 20 meter. Dit is meteen ook een verschil met de Philips Hue Festavia: die is ook verkrijgbaar in een lengte van 20 meter, maar dit bestaat uit één stuk. Alleen bij de variant van 40 meter zijn de lichtjes in tweeën gesplitst.

Nanoleaf kerstlampjes in meerdere kleuren, in totaal zijn er 16 miljoen kleuren in te stellen.

Elke streng is samengebonden met een bandje, die je opnieuw kunt gebruiken als je de lampjes weer wil opbergen. Zo netjes als ze oorspronkelijk in de verpakking zaten, krijg je ze niet meer. Maar ja, dat zijn we als Apple-gebruikers wel gewend na het uitpakken van een iMac: op één of andere manier lijkt alles veel groter geworden en past het nauwelijks meer in de verpakking. Dat valt bij Nanoleaf wel mee. Eén wijziging die ik nog wel zou willen zien, is dat er ook een variant komt met transparante kabel, zodat het minder opvalt in de boom. Toch is dat niet alleen Nanoleaf aan te rekenen; alle fabrikanten kiezen voor zwart. Waarom eigenlijk?

De lampjes hebben een IP44-rating (stof- en spatwaterbestendig) en zijn dus ook buitenshuis te gebruiken, als ze maar niet ondergedompeld raken in bijvoorbeeld plassen of vijvers. Festavia is met z’n IP54-rating iets stofbestendiger, maar de waterbestendigheid is gelijk. Aan de zwarte, robuuste stroomadapter van Nanoleaf is te zien dat deze ook bedoeld is om buitenshuis te gebruiken, al moet je het natuurlijk niet overdrijven. Bij extreme weersomstandigheden kun je ze beter niet buiten laten hangen en je kunt ze beter onder een afdakje gebruiken dan in de open lucht. Van dichtbij zien de lampjes er echter robuust genoeg uit om bij omvallen van de kerstboom of tijdens een gevecht met de kat niet meteen kapot te gaan.

De Nanoleaf-lampjes zijn verbonden met een controller met knop, waarmee je de lampen handmatig kunt in- en uitschakelen. Je kunt de knop ook gebruiken om de patronen te wisselen, zonder dat je een smartphone nodig hebt. Dit kan handig zijn voor huisgenoten die niets met smart home-toepassingen te maken willen hebben. De controller is verbonden met een netsnoer dat je in het stopcontact steekt. Tussen de controller en de eerste lampjes zit een lengte van 2,4 meter en dat is toevallig dezelfde afstand die we ook al bij Festavia zagen.

De controller, waarmee je de lampjes ook zonder smartphone kunt bedienen. Telkens eenmaal drukken wisselt tussen verschillende scenes en lang indrukken schakelt alles uit.

De Nanoleaf-kerstlampjes maken gebruik van Matter-over-Wifi en dat betekent dat je geen speciale hub van de fabrikant nodig hebt. Het werkt ook met een HomePod als hub. Bedienen doe je vervolgens via de Woning-app of via de Nanoleaf-app van de fabrikant. Die laatste is nodig om de speciale effecten te kiezen en biedt veel meer flexibiliteit dan de tegenhanger van Philips Hue. Zo kun je de standaard aanwezige effecten (zoals Fade, Fade, Flow, Burst en Organic) bewerken en voorzien van je eigen kleurenschema, waarbij ze ook in elkaar kunnen overlopen. Daarna zijn ze ook beschikbaar vanuit de Woning-app. De kerstverlichting is in feite een gradient lichtslang, dus je hebt alle denkbare mogelijkheden.

Door de zigzag-vouwwijze kun je ze ook weer gemakkelijk in twee bundels opbergen.

Je hebt bij het maken van kleurenschema’s keuze uit maximaal 7 kleuren per schema. Ook kun je aangeven hoe snel de kleurwissel is. Daarnaast zijn er kerstscenes zoals Holiday Magic en Crackling Fireplace. Bij Festavia heb je ook diverse effecten zoals een knapperend haardvuur, flikkerende kaars en glinstering, maar dit zijn vaste patronen waar je zelf weinig invloed meer op hebt. Nanoleaf geeft je meer vrijheid.

Uiteraard kun je ook vaste kleuren of een gradient-effect instellen op de Nanoleaf-lampjes. Daarbij kun je maximaal 8 verschillende kleuren kiezen (bij Festavia zijn het 5 kleuren). Verder vind je de bekende Nanoleaf-functies terug, zoals Screen Mirror, waarbij de lampjes de kleur aannemen van je televisie- of computerscherm. Heb je Nanoleaf lichtpanelen, dan zorgen die voor nog meer sfeer.

Een van de plekken waar we de Nanoleaf kerstlampjes hebben getest.

Nanoleaf kerstverlichting in gebruik

We hebben de lampjes getest in een (kleine) boom en in een glazen vaas, zoals we ook met de Philips Hue Festavia hebben gedaan. Door de zigzag-vorm van de kabels is het wat lastiger om de lampjes ‘rommelig’ in de vaas te krijgen. Daar staat weer tegenover dat ze na gebruik weer automatisch terugschieten in hun zigzag-vorm, waardoor ze gemakkelijk weer bijeen te bundelen zijn. De lampjes zijn echter minder geschikt om een langgerekte slinger van te maken. Dat werkt alleen als je de kabel stevig aantrekt.

Nanoleaf kerstlampjes in een vaas: door de zigzag-vorm zakken ze wat meer omlaag, maar raken daardoor ook minder snel in de knoop.

Toevoegen van de Nanoleaf Holiday Spring Lights is een eitje als je al een Nanoleaf-account hebt. Zo niet, dan is het ook niet zoveel werk. Als Matter-product zou het ook moeten werken buiten de app van de fabrikant om, maar omdat we toch met lichtscenes aan de gang willen hebben we meteen maar de Nanoleaf-app gepakt en de QR-code op de controller gescand. Je geeft het wachtwoord van je wifi op, wijst het accessoire aan een kamer toe en geeft de kerstslinger een naam (Nanoleaf HSL F1B is standaard al ingevuld).

Kerstverlichting toevoegen aan de Nanoleaf-app

Pas daarna kun je je lampen verbinden met Matter. Deze stappen moet je meteen afhandelen, want als je te lang wacht is de connection window voor Matter alweer gesloten. Het mooie is dat de Woning-app meteen de ingestelde automatiseringen overneemt, dus de lampen gaan uit als de laatste persoon de woning heeft verlaten en gaan aan als de eerste persoon weer binnenkomt.

Na het toevoegen verschijnen de lampjes vanzelf in jouw favoriete smart home-app, mits deze ondersteuning biedt voor HomeKit of Matter. Wat handig is, is dat je op drie manieren kunt verbinden: Bluetooth, wifi of Matter-over-wifi. Er is dus altijd wel een manier om het werkend te krijgen. Behalve met iOS werkt het namelijk ook met Android, met Tuya, Alexa, Google Home, Samsung SmartThings en wat je maar kunt verzinnen. Koppelen met Philips Hue kan alleen als je je Philips Hue-systeem ook al naar Matter hebt overgezet. Zo niet, dan ben je afhankelijk van Zigbee en daar is de kerstslinger niet geschikt voor. Je hebt echter genoeg andere mogelijkheden.

Via Matter de kerstverlichting toevoegen aan HomeKit en automatiseringen overnemen.

In de app heb je een beginscherm met kamers, waar je producten in kunt opnemen. Met een tik kun je de lampen aan en uit zetten en door verder te bladeren krijg je meer opties te zien. Er zijn standaard negen animaties, die je naar eigen voorkeur kunt uitbreiden en aanpassen. Daarnaast heb je toegang tot lichteffecten die door de community zijn gemaakt. Zelf lichteffecten maken is overigens ook simpel om te doen, dus in feite zijn de mogelijkheden ontelbaar. En dan hebben we het niet alleen over kleurpatronen, maar ook knipperpatronen, van hysterisch geknipper tot langzaam veranderende kleuren. Vind je dat nog teveel gedoe, dan laat je Nanoleaf het werk doen door een trefwoord in te typen. Nanoleaf probeert er dan iets passends bij te verzinnen.

Scenes kiezen en zelf maken in de Nanoleaf-app.

Een mogelijkheid die we nog even willen noemen, die Nanoleaf-gebruikers bekend in de oren zal klinken, is het laten meekleuren van de lampen met muziek. Dit gebeurt automatisch, zonder dat je een koppeling met een bepaalde muziekdienst moet instellen (bij Philips Hue werkt dit via Spotify). Vooral bij foute kerstklassiekers is het een leuk effect als de lampjes in de boom wisselen op de maat van de muziek.

Score 8.6 Nanoleaf Holiday String Lights €129,99 Voordelen + Werkt met HomeKit, Matter en andere smart home-standaarden

Goedkoop in vergelijking met Philips Hue

Gemakkelijk te installeren en in gebruik te nemen

Simpel om lichtpatronen en kleuren aan te passen

Robuuste uitvoering

Op diverse manieren te bedienen

Ook geschikt voor buitenshuis Nadelen – Niet bij gangbare winkels verkrijgbaar, alleen via Nanoleaf zelf

Eén lengte, terwijl je bij Philips Hue keuze hebt uit 3 lengtes

Alleen verkrijgbaar in (opvallend) zwart

Conclusie Nanoleaf Holiday Spring Lights review

De Nanoleaf-kerstverlichting wint het op een paar punten: de prijs ligt een stuk lager dan die van Philips Hue Festavia én het werkt met Matter, zodat je qua aansturing erg flexibel bent. Natuurlijk zijn er nog goedkopere oplossingen, zoals de kerstlampjes van Lidl en Action, maar Nanoleaf krijgt wat ons betreft dan toch de voorkeur. Dit is een bedrijf met een goede reputatie, waarvan je kunt verwachten dat ze de producten lang blijven ondersteunen. Bovendien geeft Nanoleaf je extreem veel mogelijkheden om zelf scenes te maken of scenes van anderen te gebruiken. Je kunt hier alle kanten mee op en zit niet vast aan de keuze van de fabrikant.

Nanoleaf kerstverlichting kopen

Je kunt deze kerstverlichting van Nanoleaf aanschaffen via de website van de fabrikant. Ook zijn ze verkrijgbaar bij de gangbare winkels:

Zoek je toch een alternatief, bekijk dan onze round-up van slimme kerstverlichting om met iPhone-apps te bedienen.