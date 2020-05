Bij Aqara is het wel altijd de vraag hoe snel accessoires naar het westen komen, want het bedrijf richt zich in eerste instantie op China. Daar verschijnen nieuwe producten ook als eerste, al volgt er vaak later wel een EU-versie. Een ander kenmerk is dat producten zich heel snel opvolgen. Zo ook nu weer. Het N100 deurslot is nog maar net uitgebracht, gevolgd door de N200. En nu is er alwéér een nieuwe: het P100 deurslot. Deze heeft iets bijzonders: er zit een camera in. Verder zijn de eigenschappen grotendeels gelijk aan de N100 en N200. Ze zijn bedoeld voor insteeksloten en het werkt ook met normale sleutels, voor als je huisgenoten hebt zonder smartphone.



Na installatie van het deurslot kun je de deur openen met een Siri-commando. Er zit ook een vingerafdrukscanner in de handgreep en de mogelijkheid om een nummerpad te gebruiken. Ook krijg je twee NFC-sleutels meegeleverd om de deur te openen. Kortom: aan bijna alles is gedacht. Er zit een oplaadbare Lithium-ion-batterij is, die je met USB-C kunt opladen. Ook kun je vier 4 AA-batterijen gebruiken, als je dat liever hebt. De angst die sommige mensen hadden dat ze voor een dichte deur kwamen te staan als de accu van de iPhone of het deurslot leeg is, is dus ongegrond.

De ingebouwde camera zou beelden kunnen doorsturen naar HomeKit, maar dat is nog niet helemaal duidelijk. Mogelijk is het deurslot ook meteen te gebruiken als videodeurbel.

Kleurrijke Aqara camera met HomeKit

Maar er komt nog meer aan. Een gebruiker in een Facebook-groep heeft foto’s laten lekken van aanstaande Aqara-producten. Ze zouden zijn verschenen in de Chines online winkel jd.com. Het gaat om de G2H-camera en de P3 Air Conditioning-stekker. De eerste was al eerder gelekt, de tweede is nieuw. De G2H camera gaat rond de 50 euro kosten en hij zou geleverd kunnen worden vanaf 17 juni, althans in de Chinese winkels.

Je kunt kiezen uit vier kleuren: wit, donkerblauw, rood en geel. Voorheen was de camera er alleen in het wit. De 1080p camera heeft een kijkhoek van 140 graden, werkt met Wi-Fi en bevat een Zigbee 3.0 hub. Interessant is dat de camera ook zal werken met HomeKit Secure Video. Er kan onderscheid worden gemaakt tussen mensen en dieren en je kunt met tweerichtingsverkeer praten.

Aqara P3 Airco Controller

De Aqara P3 Air Conditioning Controller werkt ook met HomeKit en lijkt op eerdere apparaten die het bedrijf heeft uitgebracht. Het ziet eruit als een gewone stekker, maar met ingebouwde Zigbee-hub. Je kunt er dus niet alleen je airco mee bedienen, maar het kan ook dienst doen als hub voor andere Aqara-sensoren en schakelaars. Je kunt tot 32 apparaten aansluiten. Het geheel werkt via Wi-Fi. Er is nog veel onzekerheid over dit accessoire. De modellen die nu gelekt zijn hebben een stekkeraansluiting voor China en Australië. Later zou er ook nog een EU-versie kunnen uitkomen. Het werkt met airco’s die via IR aangestuurd kunnen worden.