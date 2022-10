Al voor de release van de Netatmo Smart Video Deurbel liet de fabrikant weten dat ieder exemplaar op een later moment uitgerust zou worden met HomeKit Secure Video. De deurbel ondersteunde bij introductie wel de gewone HomeKit-functies, maar het veilig opnemen en analyseren van de beelden via iCloud was nog niet mogelijk. Maar Netatmo deed wel die belofte dat het zou komen en veel bezitters hebben de slimme deurbel ook gekocht met in het achterhoofd de beloofde ondersteuning voor HomeKit Secure Video. Maar onlangs werden de verwijzingen naar de geavanceerde HomeKit-functie al van de website gehaald. In een uitgebreid statement ligt Netatmo de beslissing toe om geen HomeKit Secure Video te ondersteunen voor de Smart Video Deurbel.



Netatmo Smart Video Deurbel toch zonder HomeKit Secure Video

Het komt erop neer dat het achteraf gezien een flinke uitdaging was om HomeKit Secure Video toe te voegen op een product met een laag energieverbruik als een deurbel. De Smart Video Deurbel is ontworpen zodat hij aangesloten kan worden op allerlei soorten bedradingen, ongeacht het voltage. Om dit voor elkaar te krijgen, is het energieverbruik van de deurbel geoptimaliseerd. Uiteindelijk verbruikt de deurbel maximaal 2W. Daarbij is ook rekening gehouden met oplopende temperaturen. De deurbel hangt bijvoorbeeld in de volle zon en om schade aan interne onderdelen door oververhitting te voorkomen, analyseert de camera met twee frames per seconde het beeld om beweging te herkennen.

Maar al deze maatregelen gaan niet samen met HomeKit Secure Video. Apple heeft allerlei regels waaraan dergelijke camera’s moeten voldoen. Zo worden de beelden voor personen-, voertuigen- en dierenherkenning geanalyseerd door de HomeKit-hub en moeten de beelden 30 frames per seconde zijn. Hierdoor kan het opnemen secondes voordat de persoon gedetecteerd wordt al starten, zodat je een duidelijke opname hebt.

Het is de ontwikkelaars gelukt om HomeKit Secure Video werkend te krijgen in een omgeving waarin de deurbel niet blootgesteld wordt aan hoge temperaturen (dus zonder direct landurig contact met de zon). Maar dat is uiteraard geen realistisch scenario. Een deurbel hangt nou eenmaal bij je voordeur en als de zon er recht op schijnt, kan dit problemen geven. Denk dan aan plotselinge herstarts, tragere reacties en andere vastlopers als gevolg van oververhitting.

Het is de makers wel gelukt om optimalisaties door te voeren, maar deze optimalisaties voldoen niet aan de eisen van HomeKit Secure Video. Daarom is uiteindelijk besloten om de functie niet te gaan ondersteunen. Overigens horen en lezen wij vaker klachten van eigenaren van HomeKit-deurbellen dat ze last hebben van plotselinge herstarts of vaak de verbinding met HomeKit verliezen. Het is dus niet een probleem dat alleen bij Netatmo speelt.

Meer over HomeKit Secure Video

HomeKit Secure Video heeft diverse voordelen. Dankzij deze functie worden de beelden opgeslagen op je eigen iCloud-account gedurende tien dagen. De analyse van de beelden wordt dus in verband met privacy lokaal gedaan via de HomeKit-hub. De functie geeft waarschuwingen als er een persoon, dier, voertuig of zelfs een pakketje gezien wordt. En bovendien voegt Secure Video gezichtsherkenning en activiteitszones toe. Wil je soortgelijke functies en opnames bewaren met de Netatmo Smart Video Deurbel, dan moet je de Netatmo-app gebruiken. Zo kan je opnames bewaren via Dropbox, een micro-SD-kaart of je eigen FTP-server.

Wel in aantocht voor Netatmo-deurbel: Advanced Recording

De afgelopen maanden hebben de makers dankzij de inspanningen wel een nieuwe functie kunnen ontwikkelen, genaamd Advanced Recording. Dit zorgt ervoor dat de opnames enkele secondes voor de detectie van een persoon gestart kunnen worden. Ook de algoritmes zijn verbeterd. Netatmo zegt dat dit met behoud van privacy en beveiliging ontwikkeld is. Deze functie wordt voor het einde van dit jaar uitgerold via een gratis software-update. Maar voor HomeKit Secure Video moet je toch naar een andere HomeKit-deurbel kijken, al is het aanbod erg beperkt.