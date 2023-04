Wil je een melding krijgen als er iemand met een pakket voor de deur staat? Dat kan! Je hebt er een videodeurbel of camera met HomeKit Secure Video voor nodig.

Staat er iemand voor de deur met een pakket, of ligt er een grote doos op de oprit, dan kan HomeKit je daarvoor waarschuwen. Zo weet je meteen of je wat eerder naar huis moet gaan, of een behulpzame buurman erop af moet sturen. Gelukkig kun je een melding krijgen op je iPhone als er iets op de oprit ligt, dat op een pakket lijkt.

Dit heb je nodig

Om gebruik te maken van deze handige functie heb je een iPhone of iPad met minimaal iOS 15 nodig. Ook heb je een Apple TV of HomePod (mini) nodig, die als Woning-hub fungeert. Dit is nodig om van buitenaf toegang te hebben tot de camerabeelden.

Daarnaast heb je een camera of videodeurbel nodig met HomeKit Secure Video. Deze worden op de markt gebracht door onder andere Netatmo, Eve, Logitech, eufyCam en Aqara. In ons overzicht van HomeKit-camera’s zie je welke modellen met HSV werken.

Bekijk ook Deze HomeKit-camera's zijn in Nederland verkrijgbaar (met en zonder HomeKit Secure Video) Zoek je een camera met HomeKit-ondersteuning, dan kun je bij meerdere fabrikanten terecht. Dit zijn de HomeKit-camera's waar je uit kunt kiezen en we geven je de beste keuze voor een beveiligingscamera met HomeKit.

Meldingen voor pakketten inschakelen in de Woning-app

Je kunt zelf kiezen of de herkenning voor pakjes en dozen actief moet zijn. Dit doe je als volgt:

Open de Woning-app en blader naar de gewenste camera. Tik op het tandwielicoon om de instellingen te bekijken. Kies Opnameopties > Meer opties. Zet de schakelaar aan bij Er worden pakketten gedetecteerd.

Klaar! Je kunt nu gaan zitten wachten op je eerste melding.

Dit gebeurt er als een pakket wordt herkend

Wanneer de camera iets detecteert dat op een pakket lijkt, dan krijg je een melding op je Apple-device, samen met een foto van de situatie. Ben je niet thuis en gaat het om een dure bestelling, dan zou je de buren kunnen vragen om het pakket veilig te stellen. In Nederland komt het zelden voor dat pakketten over het hek worden gegooid, maar in de Verenigde Staten is dit op het platteland wel gebruikelijk. Zorg ervoor dat de camera die je gebruikt een kijkhoek heeft die groot genoeg is, om ook het opstapje voor de deur te kunnen zien.

Gaat het om een bezorger, dan zul je vaak al een melding krijgen dat er een persoon gedetecteerd. Maar je kunt er ook voor kiezen om persoonsherkenning uit te zetten en alleen pakketherkenning in te schakelen.

Wil je niet de hele straat filmen (dit is sowieso ongewenst en eigenlijk niet toegestaan), dan kun je erover kiezen om de camera wat hoger te zetten zoals op de afbeelding hieronder. Je kunt dan wel de eigen stoep zien en zicht houden op mensen die je bloembak willen stelen.



De Logitech Circle View (ca. 160 euro) is een van de camera’s waarmee je pakketten kunt herkennen.

Heb je iets besteld en wil je weten wanneer het bezorgd wordt? Dan kun je in de Wallet-app je pakketje volgen als je met Apple Pay hebt betaald.

