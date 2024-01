Majextand is een compacte MacBook-stand om prettiger te kunnen werken op je bureau. Wij hebben de Majextand getest en in deze review lees je onze ervaringen!

In deze korte review kijken we naar een bijzonder accessoire: Majextand is naar eigen zeggen de dunste MacBook-stand die je kunt kopen. Met een ingenieus vouwmechanisme zet je je MacBook onder een bepaalde hoek. Majextand is ook geschikt voor andere laptops, maar de kleuren (waaronder roségoud) zijn duidelijk afgestemd op het kleurenpalet van de MacBooks. Je plakt deze laptopstand achterop je MacBook en klapt ‘m uit wanneer je wat verhoging nodig hebt.

Tekst, review en foto’s: Gonny van der Zwaag (@gonny). De test is uitgevoerd in december 2023/januari 2024 en beschrijft de situatie op dat moment. De Majextand is beschikbaar gesteld door de fabrikant.

Majextand in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van de Majextand laptopstand:

Bijna onzichtbaar op je MacBook te bevestigen

Laptop met stand past gewoon in een hoes

Past ook op andere laptops, mits ze geen koelrooster in het midden hebben

Roestvrij staal met zinklegering en polyoxymethyleen

Uitvouwbaar in 6 standen

Draagkracht: 10 kg

Dikte 1,7 mm, gewicht 125 gram

Te bevestigen met hittebestendige plakstrips

Verkrijgbaar vanaf €54 bij Bol.com partners

De Majextand uitgeklapt.

Majextand: design en verpakking

Op de iCulture-redactie werken we op externe schermen voor onze MacBooks, maar er zijn ook nog genoeg kantoren waar medewerkers de hele dag voorovergebogen over hun laptop werken. Dat kan nooit goed zijn voor je werkhouding. En het hoeft niet eens: er zijn diverse MacBook-stands voor op je bureau en sommige daarvan zijn ook wel inklapbaar mee te nemen. Zo compact als de Majextand hebben we ze echter zelden gezien.

De Majextand heeft een ingenieus vouwmechanisme, maar dat geldt ook voor de verpakking. Die ziet eruit als een kartonnen cd-hoesje en roept bij het openvouwen meteen “aahs” en “oohs” op. Meegeleverde accessoires zoals plakvoetjes en extra plakstrips zijn op een slimme manier opgeborgen. Op ons Instagram-account kun je zien hoe dit uitvouwen werkt. We laten daarin ook zien hoe je de Majextand achterop de laptop plakt.

Je moet dit natuurlijk wel willen: iets achterop je dure laptop plakken. Majextand belooft dat de plakstrips erg sterk zijn en ook bij een temperatuur tot 80° C nog goed blijven plakken. Dat mag ook wel, want de onderkant van een laptop kan warm worden, zeker bij een laptop zonder fysieke koeling.

Je kunt de Majextand inklappen door de twee knoppen aan de zijkant in te drukken.

Je moet natuurlijk wel bereid zijn om iets achterop je dure laptop te plakken. Bij de Rolling Square Edge Mount had ik daar ook al moeite mee: die plak je op de klep van je MacBook om er een iPhone aan te kunnen hangen en zo’n permanent vastgeplakt accessoire is wel erg zichtbaar. De Majextand is gelukkig wat subtieler. Die plak je aan de onderkant. Als je een kleur kiest die goed aansluit op jouw MacBook, valt het nauwelijks op. Het materiaal heeft een afwerking die eruit ziet als geanodiseerd aluminium.

Ik kreeg de zilverkleurige variant toegestuurd om te testen op mijn middernachtblauwe MacBook Air. Dat sluit natuurlijk helemaal niet op elkaar aan qua kleur, maar je kunt je voorstellen dat het onopvallender is als je de zwarte variant kiest. De fabrikant heeft ook al varianten uitgebracht in nieuwe MacBook-kleuren zoals sterrenlicht, maar die hebben we bij de Nederlandse winkels nog niet aangetroffen.

Deze stand is gemaakt van roestvrij staal voor extra stevigheid en is daardoor niet echt lichtgewicht te noemen. Hij voegt 125 gram toe aan het gewicht van je laptop. Daar staat tegenover dat de stand wel heel stevig is.

De zilverkleurige Majextand ingeklapt op de achterkant – je kunt ook kiezen voor een kleur die beter aansluit op jouw MacBook.

Majextand in gebruik

Uiteraard hebben we de Majextand getest, om te kijken of het echt zo gemakkelijk in gebruik is. Ten eerste de dikte: dat valt inderdaad erg mee. Omdat de MacBook Air zelf al voetjes aan de onderkant heeft (die zo’n 2 mm hoog zijn), heb je geen last van het feit dat er een extra laagje van 1,7 mm op zit geplakt.

Je kunt de Majextand gemakkelijk uitschuiven in 6 verschillende standen. De stand bestaat uit twee helften, die je aan beide kanten kunt uitschuiven. Met een soort knijpmechanisme kun je de stand weer dichtvouwen. Dit lukt allemaal met één hand. Of dit ook na jaren nog goed blijft functioneren valt moeilijk te zeggen; zo lang hebben w

Of het prettig werken is op zo’n gekantelde laptop? Persoonlijk zou ik het liever combineren met een los Magic Keyboard om comfortabel te kunnen typen, maar dat maakt je reisuitrusting natuurlijk wel wat zwaarder. Waar de Majextand vooral voor zorgt, is dat het scherm hoger is geplaatst, zodat je rechtop kunt blijven zitten.

Ik ontdekte al snel dat ik de Majextand wat schuin had opgeplakt, maar dat gaf me mooi de gelegenheid om iets anders te testen: hoe gemakkelijk is deze stand los te halen? En blijven er ook lijmresten achter? De plakstrips van de stand bleken behoorlijk stevig te hechten aan de laptop. Ik had (schrik niet!) een aardappelschilmesje nodig om een hoekpunt voorzichtig los te wrikken, waarbij ik uiteraard geen krassen op de MacBook wilde veroorzaken. Dat lukte! Na een minuut of twee had ik de Majextand eraf. Er waren twee duidelijke strepen zichtbaar, maar die verdwenen na een paar keer wrijven met een vochtig doekje. Prima dus.

Majextand levert extra plakstrips mee voor toekomstig gebruik en je krijgt ook nog een viertal voetjes om te zorgen de Majextand wat zachter over de tafel glijdt. Die heb ik niet gebruikt, aangezien de stand net iets dunner is dan de voetjes van de MacBook Air en dus niet de tafel raakt.

Score 8 Majextand €54 Voordelen + Compact en volledig inklapbaar

Kleur past bij behuizing van MacBook

Stevige constructie met roestvrij staal

In 6 standen neer te zetten Nadelen – Moet onderop de MacBook worden geplakt

Prijzig

Conclusie Majextand review

Zoek je een compacte MacBook-stand die je nooit kwijtraakt, dan is de Majextand misschien precies wat je zoekt. Hij is verkrijgbaar in heel veel kleuren, valt nauwelijks op en is in meerdere standen te gebruiken. De constructie zit ingenieus in elkaar en zit niet in de weg. Het roestvrijstalen deel geeft bovendien extra stevigheid. Maar je zult wel iets onderop je laptop moeten plakken en dat vindt niet iedereen prettig.

Majextand kopen

De Majextand laptopstandaard is verkrijgbaar in de kleuren zilver, spacegrijs, zwart en roségoud. Er zijn op Bol.com meerdere handelaren die dit accessoire aanbieden, voor prijzen die variëren tussen de €54,- en €59,95. Kies de externe handelaar waar je het meeste vertrouwen in hebt.

