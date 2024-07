Al in 2018 bracht Logitech de allereerste Keys-To-Go uit, een draagbaar toetsenbord dat vooral bedoeld was voor mensen die graag op een fysiek toetsenbord willen typen op een iPhone of iPad en vaak onderweg zijn. De Keys-To-Go kenmerkt zich doordat hij dun en licht is, zoals de naam al zegt. Toch had dit model ook nog best wel wat nadelen. De meegeleverde houder voor je iPhone of iPad voelde wat goedkoop en het typen ging door de gebruikte toetsen wel erg zwaar. Logitech heeft met de Keys-To-Go 2 een aantal van onze kritiekpunten opgelost, maar heeft ook een aantal nieuwe nadelen geïntroduceerd. Is dit het perfecte toetsenbord om altijd in je tas mee te nemen? Dat lees je in deze review van de Keys-To-Go 2.

Review, tekst en foto’s: Benjamin Kuijten (@BenjaminRK). De test is uitgevoerd in juni en juli 2024 en beschrijft de situatie op dat moment. Het toetsenbord is voor deze test beschikbaar gesteld door de fabrikant.

Logitech Keys-To-Go 2 in het kort

Plat en draagbaar toetsenbord voor onderweg

Maakt verbinding via Bluetooth, met maximaal drie apparaten

Geschikt voor iPhone, iPad, Mac of ander apparaat

Met ingebouwde beschermklep, die je onderweg dicht kan klappen

Volledig toetsenbord met schaarmechanisme met key travel van 1mm

Verkrijgbaar in universele of Apple-specifieke variant

Werkt op knoopcelbatterijen, batterijduur tot 3 jaar

Meerdere kleuren: grafiet, lichtgrijs en lilac (alleen universele variant)

Afmetingen: 250 mm x 105 mm x 4,35 – 8,97mm

Gewicht: 222 gram

Prijs: €89,99 (ook bij Amazon)

Logitech Keys-To-Go 2 in gebruik

De originele Keys-To-Go bestond uit een bijna geheel rubberen bovenlaag, over de toetsen heen. Het waren geen individuele toetsen met gleufjes ertussen zoals bij een traditioneel toetsenbord. Het voordeel daarvan is dat vuil geen kans heeft om tussen de toetsen te zitten, maar een nadeel is dat het heel erg zwaar typt. Dat was dan ook een van onze grootste kritiekpunten. Hoewel deze ontwerpkeuze zorgde voor het hele platte design, ging dit ten koste van het gebruiksgemak. Typen was daardoor niet altijd een pretje, zeker niet bij lange stukken tekst.

Bij de Keys-To-Go 2 is dat 180 graden gedraaid. Het toetsenbord heeft gewoon individueel indrukbare toetsen zoals je van een gewoon toetsenbord gewend bent, maar dan wel in een slanke behuizing. Hoewel de nieuwe versie iets groter is, is hij wel minder diep en loopt de dikte schuin af zoals je bij Apple’s eigen Magic Keyboards gewend bent. Daarmee staan de toetsen ook wat schuin naar jou gericht, wat een fijnere typervaring geeft dan de toetsen die volledig plat liggen, zoals bij de vorige generatie.

De key travel van 1mm is vergelijkbaar met Apple’s eigen Magic Keyboard, waardoor het veel fijner typt dan de vorige generatie. De toetsen zelf en de behuizing zijn van plastic en dat vinden we eigenlijk prima. De toetsen zijn niet zo glad als bij Apple’s eigen Magic Keyboard, want er zit wat meer structuur op. De kans dat je met je vingers wegglijdt van de toetsen, is daardoor minimaal.

Al met al is de typervaring op de Logitech Keys-To-Go 2 een stuk beter dan met de eerste generatie. Wat ook handig is, zijn de functietoetsen bovenaan. F1, F2 en F3 zijn knoppen waarmee je snel kan wisselen tussen drie verbonden Bluetooth-apparaten, zodat je moeiteloos kan wisselen. Andere functietoetsen zijn er voor de helderheid, volume, emoji en het vergrendelen van je toestel. Dit werkt goed op zowel iPhone, iPad als Mac. Voor Mac is er ook een toets voor Mission Control. Wat we ook handig vinden: een knop om een screenshot te maken.

Over de knoppenindeling gesproken: we vinden wel dat sommige toetsen wat smal zijn. Alle letters en cijfers zijn even groot, maar de toetsen voor bijvoorbeeld een streepje of haakje zijn bijna de helft zo smal. Daardoor is de kans wel groter dat je verkeerd tikt. De toetsen voor Option en Command zijn ook iets smaller dan de overige toetsen en dat vereist wat gewenning in het gebruik.

Geen houder meer, maar wel een beschermklep

Waar de eerste Keys-To-Go nog geleverd werd met een plastic houder om je iPhone of iPad rechtop in te zetten, is dat bij de nieuwe variant niet meer het geval. Logitech gaat er vanuit dat je bijvoorbeeld op je iPad al een hoes hebt zodat je deze rechtop neer kan zetten. Wat ons betreft een goede keuze, want de houder van de eerste versie maakte het toetsenbord alleen maar instabieler en had een niet aanpasbare kijkhoek. Dat had Logitech natuurlijk wel op kunnen lossen met een andere houder, maar dat maakt het toetsenbord waarschijnlijk wel weer wat dikker en zwaarder. En een losse standaard raak je toch alleen maar kwijt.

Wat de Keys-To-Go 2 wel heeft, is een beschermklep. Deze zit vast aan het toetsenbord en kun je helemaal omvouwen tot onder het toetsenbord. Daardoor is het toetsenbord wel wat dikker, maar dat is tijdens het typen alleen maar prettig. De beschermklap plakt magnetisch vast aan de onderkant van het toetsenbord en zorgt ook voor extra grip. Ben je klaar met typen en wil je het toetsenbord weer in je tas stoppen, dan vouw je de klep gewoon weer dicht.

Wat we dan wel weer een gemiste kans vinden, is dat het toetsenbord niet automatisch in sluimerstand gaat als je de beschermklep dicht doet. Het is dus puur en alleen een beschermklep zodat toetsen niet zomaar in je tas ingedrukt worden. Maar met een beetje kracht kun je de toetsen zelfs door de beschermklep indrukken, met kans dat je ongewenst iets op je apparaat indrukt als deze nog verbonden is. Wil je dit voorkomen, dan moet je de schakelaar achterop uitzetten om het toetsenbord helemaal uit te schakelen. Niet echt slim wat ons betreft. Dat had echt beter gekund, want de kans dat je de schakelaar vergeet uit te zetten is daardoor groot. Je wil gewoon de klep dichtklappen en gaan, zonder dat je na hoeft te denken om het toetsenbord aan of uit te zetten.

Batterijduur en opladen

De Keys-To-Go 2 heeft een batterijduur van drie jaar. Dat is uitzonderlijk lang voor een toetsenbord, dus je hoeft je voorlopig niet druk te maken om de batterijduur. Maar er zit wel een nadeel aan: er zitten knoopcelbatterijen in. Even snel opladen als de batterij leeg is, zit er dus niet bij. Het zou dus zomaar kunnen dat je ineens zonder stroom zit, helemaal omdat je er na drie jaar waarschijnlijk niet meer aan denkt. Gelukkig kun je wel gemakkelijk zien hoeveel stroom er nog in zit, in de Bluetooth-instellingen of in de Batterijen-widget op iPhone en iPad.

Score 8 Logitech Keys-To-Go 2 €89,99 Voordelen + Compact en lichtgewicht toetsenbord

Typt prettig dankzij goede key travel

Handige functietoetsen

Opvouwbare beschermklep biedt enige bescherming in de tas

Wisselen tussen drie apparaten

Lange batterijduur Nadelen - Beschermklep zet toetsenbord niet automatisch in slaapstand

Geen oplaadbare batterij (maar knoopcelbatterijen)

Sommige toetsen zijn wat aan de kleine kant

Conclusie Logitech Keys-To-Go 2 review

Het heeft flink wat jaren geduurd, maar met de Keys-To-Go 2 heeft Logitech een waardige opvolger. Veel kritiekpunten van het origineel zijn opgelost, dus Logitech heeft goed naar de feedback geluisterd. Typen gaat veel prettiger dan op het origineel en dat is toch wel het belangrijkste van een toetsenbord. Daarnaast wordt er niet veel ingeleverd op draagbaarheid, want het toetsenbord is nog steeds dun en licht. De beschermklep biedt bovendien enige bescherming voor als het toetsenbord in je tas zit.

Maar toch hadden we voor deze beschermklep wat extra functies gewild en het is een gemiste kans dat Logitech daar niet meer mee gedaan heeft. Zo is het jammer dat het toetsenbord niet in de slaapstand gaat als je hem dichtklapt en dat je er dus altijd aan moet denken om hem uit te zetten. De knoopcelbatterijen gaan drie jaar mee (en dat is behoorlijk lang), maar als je vaak vergeet om hem uit te zetten kan dat zomaar wat korter zijn.

