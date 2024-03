Vorig jaar kon je op iCulture de review lezen van het slimme Yale Linus-deurslot, die standaard werkt met HomeKit. Het slot heeft diverse voordelen, zoals de eenvoudige installatie en de snelle reactietijd, maar vereist wel een apart verkrijgbare Yale-bridge om er alles uit te halen. Het nieuwe Yale Linus L2-slot belooft op dit gebied verbetering. Een nadeel is er wel: hij werkt vanuit de doos nog niet meteen met HomeKit.

Yale Linus L2 slot aangekondigd

Qua ontwerp is het nieuwe Linus L2-deurslot iets aangepast. Over nagenoeg de gehele voorkant zit nu een klepje voor de batterijen, in plaats van alleen een klein rondje aan de onderkant. Het slot is ook iets kleiner geworden, maar werkt wel met dezelfde cilinders en deursloten als de vorige. Maar de grootste verbeteringen zitten binnenin. De belangrijkste verbetering is dat het deurslot wifi heeft ingebouwd. Het vorige generatie Linus-slot had alleen Bluetooth en moest gekoppeld worden aan een Yale-bridge voor bediening buitenshuis en snellere reactietijd. Deze bridge is nu dus niet meer nodig. Ook wordt de L2 geleverd met een oplaadbare accu, in plaats van met vier AA-batterijen.

Een andere toevoeging is de meegeleverde Yale Dot. Dit is een sensor die je aan de buitenkant van de deur kan bevestigen, zodat je zonder de app te hoeven openen het slot kan openen door je iPhone er tegenaan te houden. Dit werkt via NFC. Ondersteuning voor Apple’s huissleutels in Wallet is er vooralsnog niet. Naast de Yale Dot kun je ook het eerder beschikbare keypad eraan koppelen.

Met de Yale-app kan je ook instellen dat het slot op bepaalde tijden wordt vergrendeld en ontgrendeld. Je kan ervoor kiezen om het slot overdag alleen te bedienen met de nachtschoot. Ondersteuning voor HomeKit is er op dit moment nog niet: het slot werkt alleen met Google Assistent en Amazon Alexa en kan gekoppeld worden aan Philips Hue. Yale belooft dat er later dit jaar een update komt waardoor de Linus L2 werkt met Matter-over-Thread, zodat het slot via die weg alsnog met Apple HomeKit werkt.

Het nieuwe Yale Linus L2 deurslot is vanaf vandaag verkrijgbaar en kost €229,-. Daarmee is hij goedkoper dan de eerste Linus in combinatie met de Yale-bridge. Je kan kiezen tussen een zilveren of zwarte uitvoering. Binnenkort lees je op iCulture een uitgebreide review van het Yale Linus L2-slot.