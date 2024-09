Sinds de komst van Matter, de smart home-standaard, wordt het aanbod van accessoires dat je in de Woning-app kan gebruiken langzaamaan steeds groter. Maar er was altijd wel een voorwaarde: je hebt een Matter-hub nodig om het apparaat uberhaupt te kunnen koppelen en gebruiken. In het geval van de Woning-app is dat een Apple TV of HomePod, terwijl zo’n hub in het geval van een gecertificeerd HomeKit-apparaat niet per se nodig is. Hetzelfde geldt voor accessoires die werken met het Thread-protocol: je hebt voor het gebruik een Apple TV of HomePod met Thread nodig. Beide euvels zijn nu opgelost, dankzij iOS 18.

Matter- en Thread-apparaten zonder hub in iOS 18

Apple zegt namelijk in de lijst met alle functies van iOS 18 het volgende:

Pair Matter accessories without a hub

Add and locally control Wi-Fi based Matter accessories to the Home app without needing a home hub. Thread-based accessory management is available with iPhone 15 Pro and later.

Iedereen met een iPhone met iOS 18 of nieuwer kan dus vanaf nu een Matter-accessoire toevoegen aan de Woning-app. Dat maakt het gebruik van dergelijke accessoires een stuk toegankelijker, ook al loop je wel nog steeds tegen beperkingen aan. Het gebruik van een Matter-accessoire zonder hub kan alleen lokaal, dus als je zelf met je iPhone ook thuis bent. Ook het regelen van automatiseringen is niet mogelijk. Dit zijn dezelfde beperkingen als bij gecertificeerde HomeKit-accessoires: ook die werken zonder hub alleen lokaal en zonder automatiseringen. Het geldt onder andere voor Matter-accessoires die verbinding maken via wifi.

Voor het bedienen van Thread-accessoires heb je een iPhone 15 Pro of later nodig. De iPhone 15 Pro is het eerste iPhone-model waar Thread-ondersteuning in zit. Vorig jaar was al duidelijk dat Thread een onderdeel was van de verbindingsmethodes, maar het was lange tijd onduidelijk wat je daar nou precies mee kon. Dankzij iOS 18 wordt het dus gebruikt om zonder hub Thread-accessoires te bedienen. Alle iPhone 16-modellen zijn ook voorzien van Thread.