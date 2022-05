Bij elke grote nieuwe iOS-versie kun je er vanuit gaan dat Apple een aantal van haar eigen apps vernieuwt. In iOS 15 kregen we een nieuwe Weer-app, kreeg de Herinneringen-app in iOS 13 een nieuw design en werd in datzelfde jaar de Zoek Vrienden- en Zoek iPhone-app gecombineerd in de nieuwe Zoek mijn-app. Oftewel: bij grote updates grijpt Apple regelmatig de gelegenheid aan om haar apps een flinke update te geven. Mark Gurman van Bloomberg zei afgelopen weekend dat iOS 16 ook zorgt voor “fresh Apple apps”, wat suggereert dat Apple opnieuw enkele van haar eigen apps onder handen genomen heeft. Maar welke apps verdienen als eerste zo’n opknapbeurt?

#1 Agenda-app: al jarenlang hetzelfde

Er zijn talloze agenda-apps voor de iPhone en iPad, maar veel mensen gebruiken nog altijd de standaard Agenda-app van Apple. Hoewel de app doet wat hij moet doen, is hij wat ons betreft anno 2022 wat beperkt. Qua design ziet de app er eigenlijk nog steeds hetzelfde uit als jaren geleden. Hoewel hij met de jaren wel her en der wat opgefrist is, zijn dat slechts kleine details. In de basis werkt de app nog steeds hetzelfde en ziet hij er net zo uit. Zo zouden we graag iets meer aanpassingsmogelijkheden zien. Het is nu nog altijd vrij lastig om te wisselen tussen verschillende weergaven en kun je de weekweergave alleen zien als je je iPhone horizontaal houdt. Andere agenda-apps als Fantastical doen dat een stuk beter. We vinden niet dat Apple haar eigen app net zo vol moet stoppen met functies en mogelijkheden, maar het kan allemaal best eens wat uitgebreider.

Ook zouden we graag willen zien dat de Agenda-app beter samenwerkt met andere standaardapps van Apple. Denk bijvoorbeeld aan de Herinneringen-app of de Weer-app. Bij het plannen van een afspraak zou het ideaal zijn als je meteen kan zien hoe het weer die dag is. Of dat je meteen kan zien of er op die dag nog belangrijke herinneringen gepland staan, om te voorkomen dat je een andere agenda-afspraak maakt.

#2 Mail-app: handige functies ontbreken

Wat geldt voor de Agenda-app, geldt eigenlijk ook voor de Mail-app: al jarenlang ziet de app er hetzelfde uit, met nagenoeg dezelfde mogelijkheden. Er komen af en toe wat kleine verbeteringen bij, maar inmiddels loopt de app flink achter op concurrenten. Zo kun je e-mails niet snoozen of inplannen om te verzenden. Wat we ook vaak gebruiken in andere mail-apps zoals Spark, is het delen van een e-mail. Een collega kan dan bijvoorbeeld meelezen, zonder dat je de hele mail hoeft door te sturen. Het is dan zelfs mogelijk om diegene namens jou de mail te verzenden. Ook vinden we het handig dat je bij veel mail-apps na het verzenden van een e-mail kort de tijd hebt om het verzenden te annuleren. In de standaard Mail-app heb je dit soort functies niet. Ook vinden we dat de Mail-app wel wat slimmer kan. Mails van collega’s, nieuwsbrieven en e-mails van je familie staan allemaal bij elkaar. Een slimme inbox dus, die op basis van woorden en contacten automatisch alleen je belangrijke e-mails laat zien. Gmail heeft al soortgelijke functies, maar Apple zou dat dat met het oog op privacy geheel on-device kunnen doen.



De huidige Mail-app met filteropties en inboxen.

#3 Woning-app: onoverzichtelijk bij veel apparaten

We hebben het al eens eerder gezegd: de Woning-app verdient wat meer aandacht van Apple. In de begindagen van HomeKit werkte het huidige ontwerp prima, maar nu het aanbod van accessoires en HomeKit-apparaten toeneemt en er ook meer soorten apparaten bij komen, hopen we dat Apple eens nadenkt hoe het bedienen van al deze apparaten in de app slimmer kan. Met veel accessoires moet je nu best veel scrollen en bovendien zijn individuele accessoires maar lastig van elkaar te onderscheiden. We hopen op z’n minst dat Apple veel meer icoontjes voor lampen en andere accessoires toe gaat voegen, want het aanbod van icoontjes (10 stuks) is nu op z’n zachtst gezegd lachwekkend te noemen.

Wat ons ook vaak stoort is dat je voor geavanceerde automatiseringen een externe HomeKit-app nodig hebt. Hoewel HomeKit wel om kan gaan met deze automatiseringen, kun je ze lang niet altijd instellen via Apple’s eigen Woning-app. Lees ook ons eerdere artikel met onze wensen voor HomeKit-verbeteringen.

#4 Camera-app: inmiddels overvol

Over de functies van de Camera-app zijn we meer dan tevreden: de meeste mensen hebben eigenlijk geen andere app nodig. Tenzij je hele geavanceerde wijzigingen wil aanbrengen, maar daarvoor zijn er genoeg alternatieven zoals Halide. Het probleem met de Camera-app is juist dat er de afgelopen jaren bij elke nieuwe iPhone weer nieuwe functies bijgekomen zijn. Macromodus, fotografische stijlen, nachtmodus, RAW-fotografie en nog veel meer: voor elke nieuwe functie propt Apple weer een nieuwe knop in de interface van de Camera-app, op een plek waar toevallig nog niks stond. Wat ons betreft kan dat allemaal wel iets intuitiever, zodat je tijdens het fotograferen niet teveel wordt afgeleid door overbodige functies die je op dat moment niet nodig hebt. We willen het liefst de perfecte balans tussen overzicht en veel mogelijkheden.

#5 Berichten-app: tijd voor een betere chatapp

WhatsApp krijgt vaak kritiek dat het lang duurt voordat nieuwe functies ondersteund worden, maar feit is wel dat WhatsApp vaak nieuwe functies toevoegt. Soms zijn ze groot, maar vaak zijn het ook kleine verbeteringen. Hoewel je lang niet elke functie vaak zal gebruiken, valt niet te ontkennen dat WhatsApp vaker nieuwe chatfuncties heeft dan Apple’s iMessage. Zo missen we in de Berichten-app nog steeds een optie om verstuurde berichten te verwijderen, zijn de mogelijkheden van groepsgesprekken nog steeds beperkt en missen we een belangrijke vernieuwing: ondersteuning voor RCS. Deze sms-opvolger lijkt meer op een echte chatapp, met leesbewijzen en het versturen van foto’s, maar werkt universeel tussen platformen zoals sms. Daarmee zijn we ook in één klap minder afhankelijk van WhatsApp en ben je als Apple-gebruiker eindelijk af van de groene sms-bubbels.

#6 Wallet-app: meer orde in de pasjeschaos

De Wallet-app is in de basis op gedeeld in twee delen: bovenaan vind je de betaalkaarten zoals je pinpassen en creditcards en onderaan vind je klantenkaarten, kortingscoupons, toegangstickets en meer. Maar het probleem daarbij is dat al die overige pasjes kriskras door elkaar staan. Het is soms een hele klus om snel de juiste pas of kortingskaart te vinden. We zouden daardoor graag een soort filteroptie willen zien of meer onderscheid tussen verschillende soorten pasjes. Zeker nu er ook nog auto- en huissleutels bij zijn gekomen, vinden we de Wallet-app nu toch iets teveel een hele waslijst van pasjes en tickets. Een beetje zoals de gemiddelde portemonnee, terwijl zo’n digitale optie zoals de Wallet-app juist veel meer overzicht kan bieden.

De Telefoon- en Contacten-app zijn eigenlijk twee dezelfde apps. Het enige verschil is dat je in de Telefoon-app direct een telefoonnummer in kan toetsen, je oproepen kan bekijken, voicemail kan beluisteren en je favorieten kan raadplegen. Maar beide apps missen een paar handigheidjes die wel al jaren in andere apps zitten, zoals de handige contacten-app Cardhop. Het aanmaken van een nieuw contact kan namelijk en stuk slimmer, zonder dat je telkens op elk veld hoeft te tikken om de juiste gegevens in te vullen. De Contacten-/Telefoon-app zou de gegevens automatisch moeten kunnen herkennen en in het juiste veld plaatsen. Ook vinden we het vreemd dat het anno 2022 nog steeds niet mogelijk is om groepen aan te maken en te beheren op je iPhone of iPad. Dat kan nog steeds alleen maar via de Mac-versie of op het web.

Onlangs kwamen we een tof concept tegen voor de Telefoon-app. Daarbij kan je, nog voordat je iemand belt, aangeven in tekst waarvóór je belt. Zo ziet diegene die gebeld wordt meteen waar het over gaat, zodat hij of zij beter kan beslissen om het gesprek te beantwoorden of niet. We begrijpen dat deze functie ook misbruikt kan worden, maar daar kan Apple misschien ook wat slims op bedenken.

Currently, tapping a number from a contact dials immediately, but maybe there could be a new interim screen before the call starts that prompts you to add a subject for the call. pic.twitter.com/dAa3jJg1mG — Dan Mall (@danmall) January 19, 2022

Nieuwe apps: Apple ID-app, AirPods-app en meer iPad-apps

Tot slot hopen we dat Apple nog wat nieuwe apps gaat introduceren, zowel voor de iPhone met iOS 16 als voor de iPad met iPadOS 16.

Apple ID-app

Zo zouden we het handig vinden om een aparte Apple ID-app te hebben en die los te trekken van de Instellingen-app. Alle opties die nu bij Apple ID in de Instellingen-app staan, zijn wat ons betreft wat weggestopt en soms wat onoverzichtelijk. Door alles in een aparte app te gooien, is er meer ruimte om alles duidelijker op te stellen.

AirPods-app

Een andere nieuwe app die we graag willen zien, is een AirPods-app. Deze zou dan vergelijkbaar kunnen zijn met de Watch-app, maar dan voor alles rondom je AirPods, AirPods Pro en AirPods Max. Denk aan instellingen zoals de naam en geluidsmodus, maar ook het wijzigen van knoppen, het updaten van de firmware en meer. Dit zit nu allemaal grotendeels verstopt in het Bluetooth-menu en het Bedieningspaneel, maar een aparte app zou dit allemaal mooi samen kunnen brengen.

Weer- en Rekenmachine-apps op iPad

Tot slot noemen we ze nogmaals: een Weer- en Rekenmachine-app op de iPad. Deze twee apps ontbreken nog steeds, terwijl het oh zo logisch is om deze apps wel op je iPad te hebben. Meer daarover lees je in ons artikel met wensen voor iPadOS 16, waarin we omschrijven wat we dan precies graag willen zien in deze iPad-versies van deze aloude iPhone-apps.

Wat we tot slot nog willen benoemen, is de iTunes Store-app. Wat ons betreft mag Apple deze app vaarwel zeggen, waarbij de inhoud overgeheveld wordt naar de Muziek-app. De films die je in de iTunes Store-app kan kopen of huren, vind je immers ook al in een apart Store-tabblad in de Muziek-app. Het is wat ons betreft niet meer dan logisch om ditzelfde te doen met de Muziek-app. De iTunes Store-app is inmiddels een redelijk achterhaalde app.

iOS 16 en iPadOS 16 worden op 6 juni aangekondigd, tijdens de WWDC 2022. Lees ook onze vooruitblik op iOS 16 met verwachtingen. Naast software gaat Apple vermoedelijk ook nieuwe producten aankondigen. Welke dat zijn lees je in ons artikel met WWDC 2022 verwachtingen.