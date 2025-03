WhatsApp werkt aan nieuwe functie: reacties beter georganiseerd in threads

WhatsApp is al langere tijd bezig met het verbeteren van groepsgesprekken, en nu is er opnieuw een handige functie opgedoken in de testversie van de app. Volgens WABetaInfo werkt WhatsApp aan zogeheten message threads waarmee je straks makkelijker het overzicht bewaart, vooral in drukke chats waarin veel verschillende onderwerpen worden besproken. Een soortgelijke functie bestaat bijvoorbeeld al in Slack en Discord, maar ook in een net wat andere vorm in Berichten.

WhatsApp-threads voor overzichtelijke reacties

Met de nieuwe berichtthreads blijft een reactie altijd gekoppeld aan het oorspronkelijke bericht. Op die manier ontstaat een aparte conversatie waarin alle reacties op één onderwerp netjes bij elkaar staan. Dit voorkomt dat je eindeloos moet scrollen door tientallen berichten om weer bij het originele onderwerp uit te komen.

Je kunt nu al reageren door een bericht te quoten, maar in groepsgesprekken is dat vaak onvoldoende om overzicht te houden. Met de nieuwe threads tik je straks simpelweg op een reactie om alle berichten over hetzelfde onderwerp overzichtelijk op een rij te zien.

Zo zien de WhatsApp-threads er op Android uit (Bron: WABetaInfo)

Vooral handig in drukke groepschats

Deze verbetering is vooral handig in grote groepsgesprekken, bijvoorbeeld wanneer je afspraken maakt, een discussie voert of gezamenlijk plannen deelt. Dankzij de nieuwe threads kun je gesprekken makkelijker volgen, zonder steeds terug te moeten scrollen naar eerdere berichten. In één-op-één conversaties zul je de functie hoogstwaarschijnlijk minder vaak gebruiken. Berichten van Apple heeft overigens al een soortgelijke functie, maar die is helemaal verweven met directe reply’s. Beantwoord je namelijk een appje in Berichten, dan staat dat onderaan de conversatie als los bericht, maar je kunt vanuit het bericht waarop je geantwoord hebt wel de thread openen.

Eerst Android, later ook iOS

Wanneer de nieuwe berichtthreads precies beschikbaar komen, is nog niet bekend. Zoals gebruikelijk test WhatsApp nieuwe functies eerst op Android, waarna een uitrol naar de iOS-versie van de app volgt. We verwachten dat WhatsApp de threads-functie binnen enkele maanden beschikbaar maakt voor iedereen.