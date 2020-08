Beste agenda-apps voor iPhone en iPad

Ben je de standaard Agenda-app op de iPhone en iPad zat of voldoet hij niet aan je wensen? Er zijn talloze agenda-apps in de App Store die je als prima vervanger kan gebruiken. Om niet te verdwalen in het aanbod, zetten we alleen de allerbeste agenda-apps voor iPhone en iPad op rij. We lichten meteen uit waarom een app zo goed is, zodat je de app die aansluit op jouw wensen kan uitzoeken. Onderaan vind je nog meer goede alternatieven.

Dit zijn de beste agenda-apps voor de iPhone en iPad:

iCulture adviseert: Fantastical

Fantastical 2 was jarenlang onze favoriet. Inmiddels is de app opgevolgd door Fantastical 3, die niet alleen universeel is maar nu ook gratis te gebruiken is. Fantastical combineert een strak ontwerp met handige functies. De app deelt het scherm in tweeën. Boven zie je de dagen van de week of de maand, onderin prijken de komende afspraken onder elkaar op een witte of zwarte achtergrond. De app heeft verschillende handigheidjes. Zo kleuren afspraken die achter je liggen lichtgrijs. Ook is er een subtiele maar doeltreffende todo-integratie: op vandaag beheer je taken die synchroniseren met de Herinneringen-app op de iPhone of iPad.

Het stokpaardje is het invoeren van taken. Door Engelse tussenvoegsels te gebruiken, kan je met een vloeiende zin een afspraak maken. Voer Feestje at Marthijs 20.30 in, en die zin wordt omgezet naar de afspraak Feestje, op de locatie Marthijs (die Fantastical er zelf bij zoekt) op 20.30 uur die dag. Fantastical heeft voor nog snellere invoer zelfs een cijferbalk op het toetsenbord geplakt.

Fantastical 3 is enorm uitgebreid en biedt eigenlijk alles wat je in een goede agenda-app zoekt. Maar als je er alles uit wil halen, dan moet je er wel flink voor betalen. De app is overgestapt naar een eenmalige aanschaf naar een abonnementenmodel. Heb je dat er voor over, dan is hij zonder twijfel het proberen waard. Je kan ook altijd de gratis versie een paar weken proberen om te kijken of het iets voor jou is. Lees ook onze review van Fantastical 3.

Meest flexibel: Week Calendar

Het Nederlandse Week Calendar is van alle agenda-apps het meest uitgebreid en flexibel, maar voelt daardoor soms ook wat rommelig en onoverzichtelijk. Afhankelijk van je voorkeur toon je je afspraken in een lijst, per dag of per week. Daarnaast zijn er twee maandoverzichten in de app. En de opties? Die zijn nog veelzijdiger. Zo kan je kleurenfilters of iconen instellen als bepaalde woorden in je afspraak voorkomen en kan je de app afspraken voor je laten afmaken. Handig als je veel afspraken met een vergelijkbare omschrijving plant.

Desondanks kan een afspraak inplannen lekker snel, met alleen een titel ingeven, een tijdstip en de duur van de afspraak. Een dag in de maand uitlichten kan vanuit elke weergave met een dubbeltik. En duurt een afspraak wat langer? Dan trek je de afspraak gewoon wat langer. Week Calendar ondersteunt agenda’s van iCloud, Exchange en Google. De app is nu gratis te gebruiken, maar voor alle functies heb je wel het premium-pakket nodig. Dit kost €7,99 per jaar, maar je zelf uitproberen of de app wat voor jou is.

Briljante allrounder: Calendars 5

Net als Week Calendar, is Calendars 5 een agenda-app met verschillende bruikbare weergaven. Je schakelt tussen een overzichtelijke lijst aankomende afspraken, een dagweergave in een tijdlijn of ziet de hele maand in één oogopslag. De hoofdrolspeler is de bijzondere weekweergave, die onconventioneel is opgezet met de dagen onder elkaar en vierkante blokken in de lengterichting. Zo kan het wat vol komen te staan met veel afspraken en ook het tijdstip valt wat minder op, maar je hoeft een blok maar op te pakken om een afspraak te verplaatsen.

Daarnaast is Calendars 5 een uitgebreide todo-app die synchroniseert met Apple’s eigen Herinneringen-app. De app heeft een inbox voor nieuwe taken, mappen voor verschillende projecten en sorteert de todo’s voor vandaag. De klapper is de vloeiende zin-invoermethode waarmee je doodeenvoudig een afspraak of taak aanmaakt: een zin als Vergadering with Tim at Restaurant Bolleboos 19.30 to 21.45 zorgt voor alle informatie die je anders handmatig invoert, inclusief locatie op kaart en uitnodigingen naar de juiste persoon.

Calendars is afkomstig van Readdle, een gerenommeerde ontwikkelaar die bekend staat om zijn uitstekende productiviteitsapps. Als je al gebruikmaakt van één van de andere apps van Readdle, zoals Spark of Documents, dan is Calendars 5 een prima aanvulling.

De eenvoudigste: Easy Calendar

De succesvolle Nederlandse agenda-app Easy Calendar is letterlijk een papieren weekagenda op de iPhone en iPad. Op de linker schermhelft zie je de maandag, dinsdag en woensdag en hun afspraken, rechts de rest van de week. In de liggende stand van de iPad-app zie je zelfs drie weken naast elkaar. In beide apps ga je met veegbewegingen naar andere weken. Een afspraak maken is een kwestie van dag aantikken, tijd en agenda kiezen en de afspraak een naam geven. Lekker overzichtelijk. Pas met een extra tik zie je alle gedetailleerde afspraakopties die je vaak niet nodig hebt, zoals herhaalde afspraken.

Als je constant een andere duur van een afspraak wilt invoeren, is dit niet de app voor jou: die optie vind je ook pas na de extra tik. Afspraken laten zich wel lekker simpel verplaatsen of kopiëren. Het weeknummer staat altijd prominent bovenin beeld. Easy Calendar is heerlijk overzichtelijk. Zo ben je lekker weinig tijd kwijt in de app.

Voor de Google-gebruiker: Google Agenda

Voor wie zijn agenda’s al via Google Calendar beheert is de gratis officiële Google Agenda-app waarschijnlijk een prima alternatief. De app heeft 4 verschillende agendaweergaven om uit te kiezen: maand, week of dag. Standaard zie je de overzichtelijke lijstweergave, die Planning wordt genoemd. Van hieruit heb je een overzicht van afspraken en kan je met één tik op de +-knop rechtsonder een afspraak, herinnering of doel toevoegen. Die doelen zijn eigenlijk best handig. Je kan bijvoorbeeld opgeven dat je drie keer per week wil hardlopen en vervolgens plant de app dat automatisch voor je in.

Handig is ook dat Google de informatie van afspraken die je in Gmail ontvangt voor je kan verrijken. Zo wordt bijvoorbeeld je vlucht- en hotelinformatie getoond of de restaurantreservering die je hebt gedaan. Er is ook een iPad-versie, wat Google Agenda een prima en bovendien gratis alternatief maakt dat alle agenda’s (dus ook iCloud en Exchange) op je iPhone en iPad ondersteunt.

Voor Sunrise Agenda-gebruikers: Outlook

Sunrise was jaren geleden een populaire agenda-app voor de iPhone. Helaas is Sunrise Agenda als losse agenda-app verdwenen. De afgelopen jaren zijn veel functies overgenomen in de allround Outlook-app. Ook kan je, net als in de losse Sunrise-app, bijvoorbeeld Evernote, Facebook en Wunderlist koppelen om taken en afspraken in je agenda weer te geven. Als je aan een agenda denkt, denk je misschien niet direct aan de mail-app Outlook. Maar het grote voordeel om je e-mail en agenda in één app te hebben, is dat je vanuit een mailtje meteen kan zien of je beschikbaar bent voor bijvoorbeeld dat werk- of studieoverleg.

Herinneringen en meer: BusyCal

De handige agenda-app BusyCal toont meer dan alleen je afspraken. De app combineert ook al je herinneringen en toont ook het weerbericht en zelfs de maanstanden. Als je voor je werk afhankelijk bent van het weer, dan is BusyCal een prima alternatief. De app heeft een lijst-, dag-, week- en een maandweergave en werkt met allerlei verschillende accounts, waaronder iCloud, Google Calendar, Exchange en Office 365. Bij een agenda-afspraak kan je bovendien de reistijd invoeren, zodat je op tijd een melding krijgt. Gebruik je liever Google Maps dan Apple Kaarten, dan kan je BusyCal zo instellen dat Google Maps geopend wordt zodra je op de locatie bij een agenda-afspraak tikt. Lees ook onze eerdere review van BusyCal.

Standaard Agenda-app

We noemden hem al aan het begin even, maar de standaard Agenda-app van Apple kan ook prima dienst doen om al je afspraken in te zetten. Het grote voordeel is dat je geen losse app nodig hebt en dat je je afspraken terugziet in allerlei standaardfuncties van iOS, zoals de widgets en het toegangsscherm. De Agenda-app is te koppelen met allerlei accounts, dus ook als je veel met Google werkt. We hebben ook een aparte lijst voor tips voor de Agenda-app, zodat je sneller kan werken met de mogelijkheden die de app biedt.

Overige agenda-apps: meer aanraders

Er zijn meer overtuigende agenda-apps voor de iPhone en iPad. Ook deze apps in de App Store zijn het overwegen waard. Sommige van deze apps zijn ook aangeraden door iCulture-lezers:

Timepage by Moleskine Studio (gratis, iPhone/iPad/ Watch + IAP , iOS 11.2+) - Als het oog ook wat wil zit je goed met deze agenda-app van Moleskine. Het werkt samen met iCloud, Google Agenda en Outlook. Handig is bijvoorbeeld de maand-heatmap om te zien welke momenten je het druk hebt, maar ook de automatische reistijd-planner.

+ , iOS 11.2+) - Als het oog ook wat wil zit je goed met deze agenda-app van Moleskine. Het werkt samen met iCloud, Google Agenda en Outlook. Handig is bijvoorbeeld de maand-heatmap om te zien welke momenten je het druk hebt, maar ook de automatische reistijd-planner. Supercal - de super agenda (€3,49, iPhone/iPad, iOS 13.0+) - Net zo veelzijdig en bijna net zo goed als Week Calendar, behangen vol verschillende agendaweergaven. Is hier en daar wat minder verfijnd, maar wel goed.

Tiny Calendar (gratis, iPhone/iPad/ Watch + IAP , iOS 10.0+) - Agenda-app die bol staat van verschillende weergaven, zoals dag, week en maand. Afspraken aanmaken gaat snel, maar een paar basisfuncties als mensen uitnodigen en herhaalde afspraken komen pas vrij na een in-app aankoop van €6,99. Daarvoor blijf je reclame zien.

+ , iOS 10.0+) - Agenda-app die bol staat van verschillende weergaven, zoals dag, week en maand. Afspraken aanmaken gaat snel, maar een paar basisfuncties als mensen uitnodigen en herhaalde afspraken komen pas vrij na een in-app aankoop van €6,99. Daarvoor blijf je reclame zien. Week Agenda Ultimate (€2,29, iPhone/iPad/ Watch , iOS 9.0+) - Letterlijk een papieren agenda: nog simpeler dan Easy Calendar, maar soms zit de kracht juist in eenvoud. Je betaalt eenmalig voor de app en daarmee krijg je alle functies zoals Apple Watch-ondersteuning, weeknummers en meerdere agenda’s.

, iOS 9.0+) - Letterlijk een papieren agenda: nog simpeler dan Easy Calendar, maar soms zit de kracht juist in eenvoud. Je betaalt eenmalig voor de app en daarmee krijg je alle functies zoals Apple Watch-ondersteuning, weeknummers en meerdere agenda’s. miCal - de missende kalender (€2,29, iPhone/iPad/ Watch , iOS 9.0+) - miCal laat je afspraken toevoegen met spraakinvoer. Ook werkt de app met Siri en biedt verschillende weergaven. Je kan met de app met één tik een herhalingsafspraak of herinnering toevoegen. Ook toont de app het weerbericht voor de komende vijf dagen.

, iOS 9.0+) - miCal laat je afspraken toevoegen met spraakinvoer. Ook werkt de app met Siri en biedt verschillende weergaven. Je kan met de app met één tik een herhalingsafspraak of herinnering toevoegen. Ook toont de app het weerbericht voor de komende vijf dagen. Informant 5 Calendar (gratis, iPhone/iPad/ Watch + IAP , iOS 12.0+) - Deze app combineert een agenda, takenlijst, notitieblok en meer in één app. De app werkt met Siri en heeft een weergave voor de hele maand. Wil je liever alleen op de dag focussen, dan kan dat ook met Informant.