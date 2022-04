Wensen voor iPadOS 16

iPadOS voelt nog altijd als iOS, maar dan met wat extra iPad-specifieke functies. Hoewel we hopen dat iPadOS 16 ook weer alle functies van iOS 16 krijgt, hopen we vooral dat Apple meer uit gaat pakken. We willen meer iPad-specifieke functies en -verbeteringen die op een iPhone niet mogelijk zijn. Dat is immers waar de hele overgang van iPadOS ooit voor bedoeld was. Dit zijn onze wensen voor iPadOS 16.

#1 Uitgebreidere multitasking

Multitasking op de iPad blijft een terugkerend thema als het gaat om nieuwe iPadOS-updates. Apple heeft afgelopen jaar het menu opnieuw ontworpen (en dat vinden we echt een verbetering), maar de mogelijkheden zijn nog steeds beperkt. Waarom kan je met Split View maar twee apps naast elkaar zetten en waarom niet drie? Als je nu een derde app wil gebruiken, moet je verplicht Slide Over gebruiken. Dat is echt niet altijd ideaal, omdat een Slide Over-app soms in de weg zit. Ook zouden we meer vrijheid willen zien bij het gebruik van deze functies. Je bent altijd gebonden aan vaste verhoudingen voor Split View en bij slide Over kan je een app alleen maar aan de zijkanten plaatsen. Vooral op een grotere iPad is dat een vreemde beperking, omdat de hoeveelheid schermruimte veel meer kansen biedt.

Volgens geruchten gaat Apple in iPadOS 16 wel de multitasking verder verbeteren, maar welke verbeteringen dat zijn is nog een raadsel.

#2 Meer iPad-exclusieve functies

De iPad is inmiddels een echte krachtpatser. Met de M1-chip in de iPad Pro en iPad Air en de snelle A15-chip in de iPad mini, is de iPad tot veel meer in staat dan wat iPadOS op dit moment toestaat. Keer op keer halen we dit aan in diverse reviews van iPads, met als meest recente voorbeeld onze review van de iPad Air 2022. De M1-chip voelt daar vaak als teveel van het goede, omdat de volledige kracht naar onze mening niet voldoende benut wordt. We hopen dan ook dat Apple nieuwe functies en mogelijkheden bedenkt die ervoor zorgen dat we meer uit de M1-chip en daarmee ook meer uit de iPad halen. Welke functies dat dan concreet moeten zijn? Dat is wat ons betreft aan Apple.

#3 Weer-app naar iPad

Daar is ‘ie weer (haha): onze wens voor Apple’s eigen Weer-app op de iPad. Maar we hebben dit jaar echt goede hoop. Als het ooit gaat gebeuren, is nu het moment. In iOS 15 heeft Apple de Weer-app op de iPhone een make-over gegeven, dus het is nu mooi tijd om dit ontwerp ook naar de iPad te brengen. De huidige indeling van de Weer-app vraagt om groter scherm, waarbij alle individuele onderdelen mooi als een soort informatiescherm getoond kunnen worden. Met bewegende kaarten, diagrammen en weersvoorspellingen kan een Weer-app op de iPad echt iets mooist worden: als Apple het maar wil. Als Apple het dit jaar niet doet, gaan we ons best doen om er niet meer over te klagen. Al kunnen we niks beloven.

#4 Tijd voor een Rekenmachine-app

Ook dit verzoek komt eigenlijk elk jaar terug. We vinden het nog steeds erg vreemd dat zoals logisch als een Rekenmachine-app niet standaard beschikbaar is op een iPad. Oké, je kan berekeningen doen met Spotlight, maar een echte app zoals op je iPhone, Mac en Apple Watch (!) zou het zoveel makkelijker. Denk daarbij aan ondersteuning voor Split View en Slide Over en je hebt een hele handige app. Zeker als je vaak je administratie op een iPad doet, is het gewoon veel makkelijker om daar wat berekeningen op te kunnen maken. Er zijn talloze andere alternatieve apps (zoals Pcalc), maar dit is een type app dat toch wel standaard aanwezig zou moeten zijn.

#5 Meerdere accounts (en een kinderaccount)

Zolang als de iPad bestaat, hebben gebruikers al de behoefte aan meerdere accounts. We denken niet dat Apple dit ooit nog toe gaat voegen, simpelweg omdat Apple er veel meer baat bij heeft om iedereen in huis zijn of haar eigen iPad te laten kopen. Maar voor kinderen is dat anders. Je geeft je iPad misschien af en toe aan je kind voor een simpel spelletje of een filmpje en het is onzin om daar een hele aparte iPad voor te kopen. Een kinderaccount zou daardoor niet misstaan, om te voorkomen dat kinderen ongemerkt jouw persoonlijke apps openen en misschien wel wijzigingen aanbrengen die voor veel gedoe zorgen. We vinden dat Apple op dit gebied in ieder geval iets moet doen.

#6 Scribble in het Nederlands

Bij Scribble denk je misschien aan de Apple Watch-functie, maar het zit ook op de iPad met handschriftherkenning. Daarmee kan je schrijven met de Apple Pencil, waarna dit omgezet kan worden in getypte woorden. De iPad herkent dus wat je schrijft. Heel handig voor notities enzo, maar het werkt helaas nog steeds niet in het Nederlands. De functie bestaat inmiddels al sinds 2020, dus we vinden het wel tijd worden dat Apple meer talen (waaronder Nederlands) toevoegt. Maar of dat gaat gebeuren is nog maar de vraag, want dergelijke taalfuncties laten meestal wat langer op zich wachten.

Lees ook ons artikel met wensen voor iOS 16 voor nog meer handige vernieuwingen die we dit jaar op het gebied van software hopen te zien. Heb jij nog wensen voor iPadOS 16? Laat het ons dan weten in de reacties.