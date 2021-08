Wat is de beste e-mail app op iPhone en iPad? Welke mailapp past het beste bij jou? We zetten de toppers op een rij en laten zien welke onze favorieten zijn.

De beste e-mail apps voor iPhone en iPad: onze favorieten

E-mail… je kunt er heel wat tijd mee kwijt zijn. Voor veel mensen is het dan ook niet de meest favoriete bezigheid. Daarom zoek je een app waarmee je efficiënt je e-mail kunt wegwerken. Met slimme functies, zodat je de echt belangrijke mailtjes als eerste ziet. In deze lijst vertellen we wat de beste e-mail-apps zijn en waar de app sterk in is. Sinds iOS 14 kun je de standaard e-mailapp zelf kiezen, dus grote kans dat je na het lezen van deze gids een nieuwe dagelijkse favoriet hebt! Dit zijn de beste e-mail apps voor de iPhone en iPad.



Heb je geen tijd om alles door te lezen? Neem dan Spark of Outlook. Beide bieden veel extra functies bovenop de standaard Mail-app. Wil je wel eens een nieuwkomer proberen waarbij je je mailbox als een takenlijst behandelt, kijk dan eens naar Spike.

iCulture adviseert: Spark

Spark is de populaire mail-app van Readdle, de makers van onder andere PDF Expert, Scanner Pro en meer. Van alle e-mailapps is dit onze favoriet. In onze Spark-review beschreven we Spark als een van de meest uitgebreide mailapps die we tot nu toe op iOS gebruikt hebben en de afgelopen tijd is de app alleen maar beter geworden. Vrijheid staat voorop bij Spark. Zo kun je zelf het font selecteren en met slimme notificaties ontvang je alleen meldingen van de berichten die voor jou van belang zijn. Vanuit de instellingen van Spark kun je exact aangeven wat iedere veeg naar links of rechts precies doet. Wil je dat een korte veeg naar links een bericht verwijdert en een korte naar rechts een bericht archiveert? Dat kan!



Daarnaast kun je ook widgets en de zijbalk zelf samenstellen. Je kan slim zoeken dankzij de Smart Search-functie en hij werkt ook nog samen met allerlei clouddiensten, zoals Google Drive, OneDrive en Dropbox. Gebruik je Spark zakelijk, dan kun je rechtstreeks in Spark overleggen met je collega’s en samen aan e-mails werken voordat je ze verstuurt. Ook ondersteunt Spark de Apple Watch, zodat je snel kunt zien waar dat nieuwe berichtje over gaat. Met slimme sorteerfuncties zorgt Spark ervoor dat nieuwsbrieven, gelezen mail en nieuwe mail apart wordt gesorteerd. Je kunt e-mail snoozen, follow-up herinneringen instellen en slimme notificaties ontvangen. Daarnaast werkt Spark samen met enorm veel apps van derden, waaronder Dropbox, Google Drive, One Drive en meer.

Spark ondersteunt alle bekende maildiensten. Goed om te weten: de app kwam ooit negatief in het nieuws omdat berichten onversleuteld werden opgeslagen, maar volgens de maker wordt daar geen misbruik van gemaakt. Er is inmiddels ook een Android-versie en je kan Spark op de Mac gebruiken. Spark verdient geld met een (optioneel) teamversie waarmee je kunt samenwerken aan een e-mailbericht.

Werkt met: Gmail, Exchange, Yahoo, iCloud en Outlook

Apple Mail: de basis

Apple’s eigen mailapp is een van de meestgebruikte wereldwijd. Het is standaard aanwezig op elke iPhone, iPad en Mac, dus het is logisch dat je het automatisch gaat gebruiken. Ook al zijn er misschien betere en slimmere alternatieven met meer functies. Apple richt zich echter op de basis en dat is iets wat veel mensen ook wel kunnen waarderen: geen hoofdbrekens over slimme instelmogelijkheden, maar het werkt gewoon zoals het moet. E-mail is nou eenmaal een onderwerp waar maar weinig mensen passioneel over zijn, dus daar wil je niet te lang over nadenken.

Gaandeweg heeft Apple de Mail-app steeds beter gemaakt. Het is gemakkelijk om een nieuw bericht te tikken, bestaande berichten te archiveren of weg te gooien en je kunt makkelijk mailtjes verplaatsen naar mappen. Ook bijlagen of foto’s meesturen is een eitje. Stel je niet te hoge eisen, dan is de Mail-app alles wat je nodig hebt. Ook kun je je gemakkelijk uitschrijven van nieuwsbrieven. E-mail van mensen die belangrijk voor jou zijn verschijnen in een speciale VIP-mailbox. Maar je hebt geen snooze en andere functies die het leven makkelijker maken. Dat is goed nieuws voor makers van andere mailapps, want zij hebben daardoor de mogelijkheid om te innoveren. Power users hebben daardoor voldoende keuze uit alternatieven, terwijl de gewone gebruiker tevreden is met de standaard Mail-app.

Werkt met: iCloud, Microsoft Exchange, Google, Yahoo, AOL, Outlook en meer

AirMail: prima alternatief

Airmail is vooral bekend van zijn veelzijdige e-mailapp voor de Mac. Voor gebruikers van de Mac-app is de iOS-versie van Airmail dan ook een feest van herkenning. Airmail ondersteunt in feite alles wat je van een moderne email-app verwacht: universele inbox, labels, aliassen, enzovoorts. Waar Airmail vooral in uitblinkt is de verregaande synchronisatie. Zo importeer je via iCloud de instellingen van je e-mailaccounts en synchroniseer je labels, instellingen. De app ondersteunt daarnaast een keur aan verschillende apps en diensten. Zo koppel je Airmail aan je agenda-app of takenlijst naar keuze en voeg je bijlagen toe via onder meer Google Drive en Dropbox. Bovendien kun je Airmail dankzij de uitgebreide opties ook nog eens helemaal naar je hand zetten.

De app bestaat al vele jaren en werkt met diverse apps van derden, zoals Google Drive, Dropbox, OneDrive, Box, Trello, Asana, Omnifocus, Google Tasks, Evernote, Todoist, Drafts, Deliveries, Things, Calendar 5 en nog veel meer. Je kunt berichten snoozen om er later weer aan herinnerd te worden. ook kun je een PDF maken van een e-mailtje, gebruikers blokkeren of dempen, een todo-lijst maken van je mail en allerlei andere dingen doen.

Airmail won in 2017 een Apple Design Award, dus ook met de gebruikersinterface zit het wel goed. Om gebruikt te maken van alle functies zul je een maand- of jaarabonnement moeten afsluiten. Sinds Airmail is overgestapt naar dit nieuwe verdienmodel zijn er nog meer verbeteringen doorgevoerd, zoals thema’s en een nieuw design. Dezelfde ontwikkelaar maakt ook een speciale Gmail-app voor iOS (zie onderaan deze gids), maar dat vinden we geen aanrader.

Werkt met: Gmail, Exchange EWS, iCloud, Outlook, IMAP en POP3

Outlook voor iOS: goede vervanger voor standaard Mail-app

De Outlook-app is gebaseerd op het populaire apps Acompli en de agenda-app Sunrise. Microsoft heeft deze apps overgenomen en de nek omgedraaid. Daarna zijn alle nuttige functies overgezet naar de eigen Outlook-app. Dankzij de overname van Sunrise en de samenvoeging van Sunrise met Outlook is een veelzijdige app ontstaan waarmee je e-mail kunt combineren met afspraken. Daarnaast heeft Microsoft in het verleden Wunderlist overgenomen, om daarmee de eigen Microsoft ToDo-app te ontwikkelen. Zo is een bundel van allerlei apps en diensten ontstaan, die ook nauw samenwerken met Office 365.

Microsoft bewijst met de Outlook-app dat veelzijdigheid en overzicht prima hand in hand kunnen gaan. Outlook voor iOS werkt met Microsoft Exchange, Office 365 en Outlook.com. Als je veel met Office werkt, is Outlook van alle e-mail apps een absolute aanrader. Daarnaast worden ook iCloud Mail, Gmail en Yahoo door de mail-app ondersteund. De app combineert je inbox met je agenda en laat je via Google Drive, Dropbox en OneDrive grote bijlagen versturen. Het werkt daarnaast met externe diensten zoals Trello (planningen maken), Evernote (notities) en meer.

Ben je gewend aan Outlook op de desktop, dan is Outlook op iOS wel een verrassing: het ziet er heel anders uit. Niet de traditionele functies, maar allerlei slimmigheden. Zo is er een smart inbox, die onderscheid maakt tussen urgente en minder belangrijke berichten. Je kunt de swipe-acties aanpassen en berichten inplannen, zodat ze op een later moment weer in je inbox verschijnen. De ingebouwde agenda maakt een aparte agenda-app overbodig. Deze werkt met kalenders uit iCloud, Google, Exchange, Outlook én Yahoo. Omdat alles is samengevoegd in één app kun je gemakkelijk een vergadering plannen met taken, afspraken en alle e-mailcorrespondentie eromheen.

Met de bijbehorende Watch-app kun je snel je Postvak In bekijken, zonder dat je de iPhone erbij hoeft te halen. Je kunt rechtstreeks vanuit de app of Outlook-notificaties reageren op e-mails. Outlook is een strakke mail-app met handige functies die voor de meeste mensen een uitstekende vervanger is voor de standaard mailapp.

Werkt met: Microsoft Exchange, Office 365, Outlook.com (inclusief Hotmail en MSN), Gmail, Yahoo Mail en iCloud

Edison Mail: voor als het snel moet

Edison Mail legt vooral nadruk op snelheid. Met de Assistant-functie kun je je mail automatisch laten sorteren op basis van categorie. Zo kun je alles makkelijker terugvinden. Edison Mail heeft heel veel functies, waardoor er altijd wel iets voor jou bij zit. Voor de beginners is het handig dat je berichten kunt snoozen en de veegacties kunt aanpassen. Verstuur je wel eens mailtjes waar je spijt van krijgt, dan kun je de undo-functie instellen. Die geeft je 3 tot 15 seconden om na verzending toch nog aan de noodrem te trekken.

Edison Mail werkt met alle bekende maildiensten zoals iCloud, Google, Yahoo, Exchange, Outlook en IMAP. Ook beloven de makers privacy by design, zodat je je geen zorgen hoeft te maken over je data. De makers verdienen geld met Mail+ en een OnMail-systeem, maar die zijn beide optioneel.

Met Edison kun je je makkelijk afmelden voor nieuwsbrieven. Ook kan Edison je reisinformatie vergaren en in één overzicht tonen. Zo weet je wanneer je vlucht gaat, waar je je huurauto moet ophalen en in welk hotel je slaapt. Net als in Spark krijg je slimme notificaties, kun je snel antwoorden, mailtjes groepsgewijs wissen, berichten snoozen en nog veel meer. Je hebt controle over alles.

Werkt met: Outlook, Yahoo, Hotmail, iCloud, Office/ Outlook 365, Exchange, AOL, Gmail en IMAP (geen POP)

Spike: focus op tekst

Spike is een redelijk unieke mailapp. Het zorgt ervoor dat je sneller je berichten kunt lezen, door alle onnodige troep weg te halen: headers, handtekeningen, logo’s, alles wordt eruit gestript zodat je je helemaal op de tekst zelf kunt concentreren. Deze functie vind je ook in Twobirds, die je onderaan deze gids terugvindt. Veel e-mailberichten zijn in feite maar korte tekstjes, dus dit is een handige functie.

Spike heeft ook een inbox met prioriteit, waarmee je alleen de belangrijke items vindt. Nieuwsbrieven en bevestigingsmailtjes blijven daarmee buiten beeld. Ook heeft Spike een groepsfunctie, zodat je bijvoorbeeld voor je sportteam een eigen groep kunt maken. Het werkt een beetje zoals groepschats, maar dan voor e-mail. Daarnaast kun je notities en taken gebruiken. Dit werkt zoals een gewone notitie-app, maar je beheert het binnen je mailapp. Voor de takenlijst heeft Spike alleen de basisfuncties.

Spike is gratis te gebruiken en voor zakelijke klanten is er een betaalde optie, met meer functies voor teams.

Werkt met: Gmail, G Suite, Outlook, Yahoo, Hotmail, iCloud, Microsoft 365, Outlook, IONOS mail, GoDaddy email, Exchange, AOL en IMAP

Hey: alles forwarden naar je betaalde mailadres

De introductie van Hey kan je niet ontgaan zijn: de app leidde tot veel ophef omdat de makers een eigen betaalsysteem wilden introduceren, om daarmee Apple’s in-app aankopen te omzeilen. Dit leidde tot afwijzing, waarna Apple uiteindelijk toch nog de app goedkeurde. Wellicht had dat ermee te maken dat Apple vlak voor de WWDC-developerconferentie de gemoederen wat tot bedaren wilde brengen.

Hey is gemaakt door het team van Basecamp, een bedrijf dat later nog eens negatief in het nieuws kwam vanwege de negatieve bedrijfscultuur. De app is echter een aanrader. Er zitten veel handige functies in, maar je betaalt er wel flink voor: $99 per jaar. Je sluit dit af via de website van Hey en kunt eerst 14 dagen proberen. Voor dat bedrag krijg je Reply later-herinneringen, een focus-inbox met alleen belangrijke mailtjes, blokkeren van leesbevestigingen en meer.

Als iemand je voor de eerste keer een bericht stuurt komt deze terecht in de screener. Je bepaalt vervolgens hoe belangrijk de persoon voor je is: is het een spammer die alleen iets van je gedaan wil hebben? Of is het een belangrijk contact, waarvan je alle mailtjes meteen wilt zien? Er zijn ook mailtjes die je als bewijsmateriaal wilt bewaren (bijvoorbeeld facturen) maar waar je verder niet iets mee hoeft te doen. Dit kun je in The Paper Trail opbergen. Je kunt ook aangeven dat je geen mail van een bepaalde persoon meer wilt ontvangen en Hey regelt het verder.

Dit werkt allemaal goed, maar de vraag is of je daar $99 per jaar voor over hebt. Zakelijke gebruikers betalen nog iets meer: $12 per gebruiker per maand. Een nadeel van Hey is dat je een Hey-mailaccount moet gebruiken. Je moet dus al je bestaande email doorsturen naar je nieuwe account en je bent nogal afhankelijk van deze dienst. Ben je zakelijke gebruiker dan kun je custom domains gebruiken, zodat je je eigen mailnaam kunt blijven gebruiken. Maar voor privégebruik kan het een te grote impact hebben. Wat als Hey ermee ophoudt en je op je Hey-adres opeens niet meer bereikbaar bent?

Werkt met: Hey-accounts

Newton Mail: alle berichten in één inbox

Newton Mail laat je 14 dagen de premium-versie proberen en rekent daarna $50 per jaar, dus de helft in vergelijking met Hey. Voor dat geldt krijg je meerdere accounts, die je allemaal tegelijk kunt bekijken in de unified inbox. Newton Mail heeft leesbevestigingen, toont een dagelijkse samenvatting van mailberichten die aandacht vragen en biedt je de mogelijkheid om kladversies van e-mail te maken en later te versturen. Ook kun je je met één klik uitschrijven van nieuwsbrieven en is er een undo-functie om mailtjes terug te halen waar je spijt van hebt gekregen. Het werkt ook met allerlei externe diensten samen, zoals Dropbox, Evernote, Instapaper, Trello en meer.

Werkt met: Gmail, Exchange, Yahoo Mail, Hotmail/Outlook, iCloud, Google Apps, Office 365 en IMAP

Polymail: als je leesbevestigingen wilt

Polymail wil zich vooral onderscheiden van andere e-mailapps door nadruk te leggen op leesbevestigingen. Handig als je als (zakelijke) gebruiker zeker wilt zijn dat iemand jouw e-mail gelezen heeft. Verder bewijst Polymail zich als een krachtige en veelzijdige mail-app. Alle functies die je van een moderne mail-app gewend bent zijn aanwezig, al probeert Polymail het ook simpel te houden. Daardoor ontbreken nog wel wat functies (zoals integratie met clouddiensten) en zijn er wel wat vraagtekens bij de privacy te plaatsen vanwege de eerder genoemde leesbevestigingen. Ook is er een aparte Mac-app beschikbaar. Lees ook onze Polymail-review voor een uitgebreide bespreking van beide apps.

Werkt met: Gmail, Google Apps, Office 365, iCloud, Yahoo en IMAP (geen Exchange en Protonmail)

Gmail: mailverkeer scheiden

Als je een Gmail-account gebruikt, ben je er vermoedelijk van op de hoogte dat Gmail mailverkeer scheidt. Alleen de belangrijkste e-mails komen in je Primaire inbox. Sociale berichten vind je in Sociaal en reclame heeft eveneens een eigen map, anders dan spam. De standaard Gmail-app laat je vanuit een mail ook handig naar de volgende mail vegen en laat je bestanden tot en met 1 terabyte (!) versturen via je Google Drive-account.

Je hebt de beschikking over de volledige Gmail-mappenstructuur en kan meerdere accounts koppelen. Gebruik je de mailscheiding van Gmail niet op de desktop? Dan zie je het ook niet in de app. De Gmail-app heeft het veelgeprezen Material Design, waarbij je zelf uit verschillende weergave kan kiezen. Ook kun je veegacties aanpassen en berichten inplannen. Zeker sinds het stopzetten van Inbox by Gmail wordt de app steeds veelzijdiger en handiger in het gebruik.

Werkt met: Gmail, iCloud, Outlook, Office 365, Yahoo en IMAP.

Mail App for Gmail: geen aanrader

Mail App for Gmail (voorheen Airmail Zero) wordt ook gemaakt door Bloop Ltd, maar werkt alleen met Gmail. De app heeft als doel om zo snel mogelijk een lege inbox te krijgen. Mails worden automatisch gearchiveerd zodra je ze gelezen hebt. Een nadeel is wel dat pushberichten ontbreken en dat er weinig opties zijn om de app zelf in te delen. Het is daardoor niet per se je nieuwe favoriete mail-app, maar zou van pas kunnen komen als je specifiek iets voor Gmail zoekt. Lees ook onze review van Airmail Zero. Destijds was het een prima keuze, maar tegenwoordig kun je beter (en goedkoper) de uitgebreidere variant AirMail nemen. Die is op jaarbasis goedkoper en werkt met veel meer diensten.

Werkt alleen met Gmail.

Andere e-mail apps op iPhone en iPad

Hieronder een greep uit het nog veel uitgebreidere aanbod aan mail apps op iOS. Deze e-mail apps zijn niet vlekkeloos, maar wel het overwegen waard.

Email App – myMail (gratis, iPhone/iPad, iOS 12.0+) - Maak je mailbox vrolijker! myMail heeft lekker grote profielfoto’s bij e-mails en brengt eveneens kleur in het hoofdmenu. Zet uitgebreide pushberichten om jezelf te herinneren dat je nog iemand moet mailen en verstuur eenvoudig meerdere foto’s in mails. Er is helaas geen mogelijkheid om meerdere mails tegelijk te selecteren. Werkt met Gmail, Outlook (Hotmail), iCloud, IMAP en POP3.

Twobird (gratis, iPhone/iPad, iOS 13.0+) - Een relatief nieuwe mailapp, gemaakt door het team van Notability. Veel unieke functies, maar het werkt niet met iCloud en IMAP en is daardoor voor Apple-gebruikers minder geschikt. Verwijdert handtekeningen en andere onnodige rommel uit e-mail, zodat je je helemaal kunt focussen op de tekst. Werkt alleen met Gmail en Microsoft-mailboxen.

Heb je tips om deze lijst uit te breiden? Stuur je aanvulling via de contactoptie hieronder!