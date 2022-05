Is het je wel eens overkomen dat je ongevraagd toegevoegd wordt aan een grote WhatsApp-groep? Ongezien weer uit zo’n WhatsApp-groep vertrekken is dan een hele kunst, omdat iedereen een melding ziet zodra er iemand uit een groep vertrekt. WABetaInfo heeft ontdekt dat WhatsApp werkt aan een verbetering op dit gebied.



Binnenkort stilletjes vertrekken uit een WhatsApp-groep

In een nieuwe beta van WhatsApp op de desktop is een nieuwe melding te zien bij het vertrekken uit een groep. In de melding staat dat alleen jijzelf en beheerders van de groep op de hoogte gebracht worden van jouw vertrek. Dat betekent dus dat er geen melding meer voor iedereen in de chat zichtbaar is. Dit zal vooral voor hele grote groepen van pas komen, omdat daar de kans groter is dat er mensen regelmatig toegevoegd worden en weer weg gaan. Als dit contacten zijn die niet in jouw adresboek staan, is de kans al snel groot dat de chat zich vult met meldingen van telefoonnummers die toegevoegd zijn en juist weer weg gaan. Dat maakt zo’n grote chat al snel onoverzichtelijk.

Momenteel kan een WhatsApp-groep nog uit maximaal 256 deelnemers bestaan, maar binnenkort wordt dit uitgebreid naar 512 deelnemers. In het kader daarvan komt deze wijziging met de waarschuwing van vetrokken personen als geroepen. Maar dat betekent dus ook dat iedereen redelijk ongezien uit een WhatsApp-groep kan vertrekken. Alleen de beheerders krijgen dus nog een melding. Andere deelnemers van de groep kunnen uiteraard nog wel kijken in de lijst van deelnemers of jij nog onderdeel bent van de groep.

Het is niet bekend wanneer deze verbetering beschikbaar komt voor iedereen. WhatsApp werkt aan meerdere verbeteringen voor groepen. Naast het grotere aantal deelnemers, werkt WhatsApp ook aan Community’s waar groepen als het ware gecombineerd worden. Lees ook ons artikel met nieuwe functies van WhatsApp die nog in ontwikkeling zijn.