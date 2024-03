Heb je een wat oudere iPhone of iPad die niet meer bijgewerkt kan worden naar iOS 17? Dan hebben we een verrassing voor je, want er staat toch een update voor je klaar. Het gaat om nieuwe updates van iOS 15 en iOS 16, namelijk iOS 15.8.2 en iOS 16.7.6.

Zodra er iPhones en iPads afvallen bij de grote jaarlijkse updates, betekent het niet dat het toestel onbruikbaar is. Je krijgt dan geen nieuwe functies meer, maar Apple zal het toestel nog jarenlang blijven ondersteunen met beveiligingsupdates en andere fixes. Nu heeft Apple twee van dit soort updates uitgebracht, bedoeld voor oudere iPhones en iPads. Verwacht dan ook geen zichtbare verbeteringen, maar het is toch belangrijk om je oudere toestel up-to-date te houden.

iOS 16.7.6 en iPadOS 16.7.6

In de releasenotes spreekt Apple over “belangrijke beveiligingsoplossingen”, dus deze updates voor de iPhone en iPad zorgen ervoor dat je toestel weer een beetje veiliger is. We weten nog niet exact welk beveiligingsprobleem er opgelost wordt, maar zodra we daar meer informatie over hebben, werken we dit artikel bij.

iOS 16.7.6 en iPadOS 16.7.6 met buildnummer 20H320 zijn beschikbaar voor deze modellen:

iOS 15.8.2 en iPadOS 15.8.2

Heb je een nog ouder model, dan kun je die ook updaten naar de nieuwste versie van iOS 15. Het gaat om modellen die niet meer bijgewerkt konden worden naar iOS 16 of nieuwer, waaronder de iPhone 7. Vermoedelijk lost Apple in iOS 15.8.2 en iPadOS 15.8.2 dezelfde beveiligingsproblemen op als in iOS 16.7.6 en iPadOS 16.7.6. De releasenotes zijn dan ook gelijk.

iOS 15.8.2 en iPadOS 15.8.2 met buildnummer 19H384 zijn beschikbaar voor deze modellen:

Dit zijn de officiële releasenotes voor alle nieuwe versies van iOS 15 en iOS 16:

Deze update bevat belangrijke probleemoplossingen en beveiligingsupdates en wordt aanbevolen voor alle gebruikers. Informatie over de beveiligings­aspecten van software-updates van Apple vind je op deze pagina:

https://support.apple.com/kb/HT201222

iOS 16.7.6 en iOS 15.8.2 downloaden

Om iOS 16.7.6 iOS 15.8.2 te downloaden, doe je het volgende:

Ga op je iPhone of iPad naar Instellingen > Algemeen > Software-update. Wacht tot de update in beeld verschijnt. Tik op Download en installeer. Wacht tot je toestel opnieuw is opgestart en de installatie voltooid is.

Je kunt de update ook uitvoeren via je computer. Sluit daarvoor je iPhone of iPad met een kabel aan aan je Mac en open de Finder (of iTunes in macOS Mojave of ouder). Windows-gebruikers openen iTunes. Klik op je aangesloten apparaat en kies voor Zoek naar update. De update wordt vervolgens gedownload en daarna op je toestel geïnstalleerd.