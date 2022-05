Het is zondag en dat betekent dat Mark Gurman weer zijn wekelijkse nieuwsbrief uitbrengt. Daarin schrijft hij deze keer wat we van iOS 16 kunnen verwachten. Enkele apps zullen worden vernieuwd, denkt Gurman: “Hoewel ik niet verwacht dat Apple een volledig redesign van de software zal presenteren, zouden er grote veranderingen in het hele systeem moeten zitten, met nieuwe manieren van interactie en een aantal nieuwe Apple-apps. De vernieuwingen in watchOS 9 zullen ook groot zijn.”



Toch zullen de meeste apps er nog grotendeels uit zien als we in iOS 15 gewend zijn. Het is dan ook afwachten wat die “grote veranderingen in het hele systeem” en “nieuwe manieren van interactie” eruit zullen gaan zien. Grote veranderingen maar met een vertrouwd uiterlijk, zo kunnen we de voorspellingen het beste samenvatten.



Een concept van iOS 16 met ‘bedachte’ nieuwe functies.

Gurman meldde eerder dat er een nieuw notificatiesysteem voor de Apple Watch komt en dat er nieuwe gezondheid- en fitnessfuncties in watchOS 9 en iOS 16 zullen zitten. Daarnaast zijn er geruchten over een verbeterde energiezuinige modus, een uitbreiding van de functie om boezemfibrilleren te detecteren, meer workouttypes en hardloopdata.

Wat iOS betreft zou Apple interactieve widgets mogelijk kunnen maken in iOS 16, zodat het mini-apps worden. Meer verwachtingen over iOS 16 hebben we voor je op een rijtje gezet.