De Stocard-app is jarenlang populair geweest omdat het snelle toegang biedt tot je klantenkaarten van alle bekende (en minder bekende) winkels. Het oorspronkelijke Duitse bedrijf heeft miljoenen gebruikers wereldwijd en werd in 2021 overgenomen door Klarna, een van oorsprong Zweeds bedrijf waarmee je online aankopen achteraf kan betalen. Al in 2022 kreeg de Stocard-app een nieuw design en look die past bij de Klarna-app, maar nu is het over en uit voor de aparte Stocard-app.

Stocard-app stopt

Zodra je de Stocard-app opent, zul je een melding krijgen dat de app gaat stoppen. Over 14 dagen (18 november) trekt eigenaar Klarna de stekker uit de Stocard-app en kun je je klantenkaarten daar niet meer gebruiken. Gebruikers worden verplicht om alles over te zetten naar de Klarna-app, maar daar is wel een nieuw Klarna-account voor nodig. Je moet je daar dus registreren met je e-mailadres en telefoonnummer. De Klarna-app biedt alle functies van Stocard, met daarnaast nog de betaalfuncties van de Klarna-app.

Om je kaarten over te zetten, moet je de stappen via de Stocard-app opvolgen. Er is een een vraag-en-antwoord-sectie voor wie meer wil weten over de overgang.

Opmerkelijk genoeg zei Stocard in 2022 (bij de overgang naar het design van de Klarna-app) nog dat “Stocard een gratis app blijft, zoals het altijd is geweest”. Doordat “Stocard de krachten met Klarna gebundeld heeft, betekent dit dat de app nog beter voor je wordt”, aldus Stocard zelf in 2022. Daar lijkt het bedrijf nu dus van terug te komen, gezien het stoppen van de Stocard-app.

Beter alternatief: Apple’s eigen Wallet-app

Als je geen behoefte hebt aan een Klarna-account, maar toch eenvoudig je klantenkaarten bij de hand wil hebben, dan kun je daar ook gewoon Apple’s Wallet-app voor gebruiken. Diverse winkels bieden standaard ondersteuning voor de Wallet-app, zoals MediaMarkt, Air Miles, Nespresso en Gamma. Maar als een winkel geen ondersteuning biedt, kun je altijd nog gewoon zelf eenvoudig een Wallet-kaart aanmaken. Je kunt dit zo mooi maken als je zelf wil, met passende namen, kleuren, afbeeldingen en natuurlijk QR- of streepjescodes. Het mooie is ook dat je locaties aan de klantenkaart kan koppelen, zodat deze automatisch op je toegangsscherm komt (of in de slimme stapel van je Apple Watch) als je in de buurt van een winkel bent. De Wallet-kaarten worden ook gesynchroniseerd met de Apple Watch, zodat je er altijd snel bij kan door twee keer op de zijknop te drukken.

Om zelf Wallet-kaarten te maken en daar een locatie aan te koppelen, kun je daar het beste de Pass4Wallet-app voor gebruiken. Deze app is ideaal voor het genereren van Wallet-kaarten, waarbij je qua designs en mogelijkheden erg ver kunt gaan. De kaarten zien er dan erg professioneel uit en je hebt ze in een handomdraai gemaakt. Als voorbeeld kun je onze tip lezen over hoe je je Albert Heijn Bonuskaart aan Wallet toe kan voegen.

We hebben ook een aparte gids voor de beste klantenkaarten-apps voor iPhone.