De Weer-app van Apple is onder handen genomen in iOS 15. We zetten de vijf belangrijkste verbeteringen voor de Weer-app in iOS 15 op een rij.

In iOS 15 heeft Apple de Weer-app een update gegeven. In plaats van een lange lijst aan informatie, bestaat een weerpagina nu uit een verzameling losse blokken. Check het weer aan de hand van de nieuwe animaties, de live kaarten of via de vernieuwde grafische tegels onderaan in de app. In dit artikel geven we je een overzicht van de nieuwe functies van de Weer-app die je zeker niet mag missen. Deze nieuwe functies gelden alleen voor iOS 15, want helaas heeft iPadOS 15 nog steeds geen Weer-app gekregen.

#1 Nieuw design: meer dan duizend nieuwe animaties

Het eerste dat opvalt is het gloednieuwe design. Apple heeft daarbij naar eigen zeggen meer dan duizend animaties toegevoegd. Deze zijn gebaseerd op de stand van de zon, de bewolking en de neerslag. Zo hoef je eigenijk alleen maar de Weer-app te openen om te zien hoe het precies gesteld is met het weer. Een kleine kanttekening is wel dat deze nieuwe designs alleen te zien zijn op iPhones met een A12-chip of nieuwer (dus de iPhone XS/XR en nieuwer).

Ook de rest van het design is op de schop gegaan. Bij de weersvoorspelling voor de huidige en komende dagen zie je nu ook gekleurde staafjes die het temperatuurverloop van de dag aangeven.

#2 Kaarten voor live neerslag, luchtkwaliteit en UV-index

Linksonder in de app vind je nu een nieuw kaartsymbool. Als je erop tikt, schakel je in eerste instantie over naar een kaart waarop je nauwkeurig kunt zien wat de temperatuur is per regio. Vervolgens kun je eenvoudig overschakelen naar de kaart voor de neerslag of luchtkwaliteit. Als je een stukje uitzoomt, kun je bekijken hoe de neerslag zich verplaatst. Tot slot is ook de luchtkwaliteit per gebied te bekijken. Dit werkt in Nederland, maar ook in andere Europese landen als Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk.

Je kunt ook bij de kaarten komen door een locatie te openen en naar beneden te scrollen. Regent het op dit moment, dan zal de regenkaart automatisch bovenin verschijnen. Helaas is er nog geen ondersteuning voor regendata tot op de minuut, zoals dat in onder meer de VS wel mogelijk is.

#3 Weer bepaalt opmaak van Weer

Afhankelijk van de weersverwachting, krijgen sommige informatieblokken meer prioriteit. Bij extreme wind, regen, slechte lucht of zon komen daar bijpassende meldingen bovenaan de pagina te staan. Zo zie je op de screenshots hieronder dat vanwege de regen of de slechte luchtkwaliteit de relevante informatie eerder te zien is. Apple geeft ook meer context met wat uitleg over wat het weer betekent, bijvoorbeeld bij de luchtkwaliteit.

Je krijgt ook nog steeds meldingen over heftige weersomstandigheden, zoals overstromingen en stevige wind. Dit zat al in vorige versies van iOS, maar het heeft een nieuw likje verf gekregen.

#4 Nieuwe informatietegels

Alle informatie die de Weer-app toonde, was voorheen in een lange lijst weergegeven. Hierdoor leek het geheel rommelig. Het nieuwe ontwerp heeft allerlei losse tegels die meer informatie geven dan voorheen. Zo zie je precies of de zon al over het hoogtepunt heen is en van welke kant de wind waait. Je kunt deze informatieblokken niet zelf opnieuw indelen, maar als er een belangrijke weerssituatie is, kan de informatie wel automatisch hoger op de pagina verschijnen.

#5 Meldingen maken van foutieve weersinformatie

Klopt de weersvoorspelling van dit moment niet? Dan kun je nu eindelijk melding hiervan doen. Je kunt vrij gedetailleerd melden wat er niet klopt en hoe het wel zit in jouw situatie. Wat Apple hier precies mee doet is nog onbekend, maar Apple lijkt duidelijk van plan om betere voorspellingen te tonen. Hoe je een probleem in de Weer-app kunt melden, lees je in onze tip.

#6 Meldingen voor neerslag (maar niet in Nederland)

De Weer-app kan ook meldingen geven zodra het gaat regenen, sneeuwen of hagelen. Ook kan je een melding ontvangen als het het komende uur stopt met regenen. Helaas werken deze meldingen niet in Nederland. Je kan alleen meldingen ontvangen van steden in de VS, het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Je vindt deze instelling door naar het overzicht van je ingestelde steden te gaan en rechtsboven te tikken op de ronde knop met de drie stipjes.

