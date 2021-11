Apple raakt hoofd Home Services kwijt

Er valt nog genoeg te verbeteren aan HomeKit, maar Jadallah zal het niet meer meemaken. Hij verliet het bedrijf vorige week. Hij kondigde zijn vertrek op LinkedIn aan, waar hij benadrukte dat het een voorrecht was geweest om ondernemer binnen Apple te zijn en om producten voor de massamarkt te creëren. Ook is hij dankbaar voor de vriendschappen die hij ook na zijn vertrek zal blijven koesteren en het feit dat hij de kans heeft gekregen om nieuwe dingen te ontwikkelen voor woningen, wereldwijd.



Jadallah werkte voorheen bij Microsoft en trad in 2019 in dienst bij Apple. Daarvoor was hij betrokken bij een kleine fabrikant van luxe deursloten, Otto. Volgens tweets van de man werkte hij vooral aan digitale sleutels, bijvoorbeeld om HomeKit -deursloten via de Wallet-app te bedienen.

Jadallah’s komst in 2019 wekte de indruk dat Apple extra gas zou geven op het gebied van smart home, vooral wat betreft speakers. Apple heeft wel het HomeKit-protocol, maar qua aanbod loopt het achter op bedrijven als Amazon en Google. Ondertussen zijn wel nieuwe stappen gemaakt, zoals ondersteuning voor Thread en het samen met andere bedrijven optuigen van Matter, een platformoverstijgend smart home-protocol.

Ook verscheen de nieuwe functie HomeKit Secure Video in de tijd dat Jadallah bij Apple zat, al vermoeden we dat dit al in ontwikkeling was voordat de man in 2019 zijn arbeidscontract tekende. De functie dateert namelijk alweer uit 2019. Adaptive lighting en een Siri API voor derde partijen zijn wel ontwikkelingen die pas later zijn gekomen.

Trage ontwikkelingen bij sommige producten

Ondertussen hebben we nog geen eigen HomeKit-accessoires van Apple en er is weinig uitbreiding van productcategorieën geweest. Sommige toepassingen zijn nu nog steeds onmogelijk omdat Apple bepaald welke producten aangestuurd mogen worden. En in de 22 ondersteunde productcategorieën gaat het soms moeizaam, zoals wel blijkt uit het matige aanbod van deurbellen en deursloten. Zo wachten we al bijna twee jaar op een HomeKit-slot van Netatmo en is er eigenlijk maar één slot dat de goedkeuring van gebruikers kan wegdragen: die van Nuki. Wat deurbellen betreft ben je vooral aangewezen op de bellen van Ring, waarbij de privacy minder goed is geregeld.



Het Netatmo-deurslot waar we nog steeds op wachten.

Jadallah heeft niet aangegeven waarom hij Apple verlaat en wat hij nu gaat doen. Hij spreekt over teruggaan naar het ‘Silicon Valley-ecosysteem’ en noemt zich vanaf nu een ‘investeerder en onafhankelijke bestuurder’.

Jadallah weg, waar gaat HomeKit naartoe?

Apple lijkt wat andere accenten te willen leggen maar communiceert daar naar buiten toe niet over. Volgens geruchten zou Apple de HomePod en Apple TV willen samenvoegen tot één apparaat voor je smart home-apparaten, amusement en communicatie. Tegelijk zijn er geluiden dat Apple niet goed weet wat ze met hardware willen doen en op het gebied van Apple TV staan de ontwikkelingen al een paar jaar stil: er verschijnen minimale updates voor tvOS en het tv-kastje zelf krijgt ook weinig vernieuwingen in vergelijking met andere aanbieders zoals Amazon en Roku.