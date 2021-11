Op iPhone en iPad is het de normaalste zaak van de wereld dat videostreamingdiensten een app beschikbaar hebben. Maar op Macs is dat een heel ander verhaal. Alleen Apple’s eigen Apple TV+ heeft een Mac-app, maar voor alle andere diensten moet je gebruikmaken van Safari of een andere browser om te kunnen kijken. Voor Amazon Prime Video is daar nu verandering in gekomen.



Amazon Prime Video voor Mac

Amazon heeft de bestaande app voor iPhone, iPad en Apple TV nog universeler gemaakt door er een Mac-versie van uit te brengen. Na het inloggen met je Amazon-account (automatisch invullen vanuit iCloud-sleutelhanger werkt helaas niet) kun je meteen beginnen met kijken. De app ziet er vertrouwd uit met een vormgeving die lijkt op de iPad- en Apple TV-app.

Bovenaan kan je filteren tussen Home, Tv, Films, Kinderen en Originals, terwijl je onderaan tabbladen vindt voor Home, Winkel, Zoeken, Downloads en Mijn spullen. Je kan met de app zowel onbeperkt kijken via het Prime Video-aanbod als losse films kopen of huren. Je aankoop bevestigen kan met de Touch ID-sensor op de Mac.

Het voordeel van een app ten opzichte van een website is dat allerlei Mac-functies ondersteund kunnen worden. De app kan pushberichten versturen en het is ook mogelijk om films en series te downloaden zodat je ze ook offline op je Mac kan kijken. Andere functies zoals Picture-in-picture en AirPlay worden ook ondersteund, waardoor het een vrij complete app is.

Wat ook fijn is: de app is gewoon via de Mac App Store te downloaden. Je hoeft de app dus niet van een website te plukken. Updates voor de app komen dus ook gewoon via de Mac App Store binnen. Of andere streamingdiensten zoals Disney+ en Netflix ook plannen hebben voor een Mac-app, is niet duidelijk.