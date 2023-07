Eind vorig jaar kondigde het Nederlandse bedrijf Athom de Homey Pro aan, een universele hub voor je smart home. Vanaf vandaag is hij officieel gestart. Pluspunt is dat hij binnenkort geschikt wordt als Thread Border Router en Matter-ondersteuning krijgt.

Homey Pro officieel gestart

De Homey Bridge die we onlangs hebben getest, maakte wat minder indruk op ons als HomeKit-gebruikers. Het is een los eilandje, die weliswaar allerlei Zigbee-accessoires geschikt maakt, maar geen brug naar HomeKit slaat. Bij de Homey Pro is dat anders. Deze universele hub is dankzij Matter veel meer een aanrader voor HomeKit-gebruikers. Het zorgt ervoor dat je geen losse hubs van Philips Hue, Aqara, IKEA en dergelijke meer nodig hebt. Volgens de fabrikant werkt het met meer dan 50.000 apparaten van meer dan 1.000 fabrikanten.



Display content from YouTube Klik om inhoud van YouTube te tonen.

Learn more in YouTube’s privacy policy. Always display content from YouTube

Homey heeft z’n succes te danken aan de ondersteuning van diverse draadloze standaarden. Of het nu gaat om Zigbee 3.0, Bluetooth Low Energy 5.0, Z-Wave of WiFi op de 2,4GHz of 5GHz frequentieband: Homey Pro kan het allemaal aan. Daarnaast wordt 433 MHz RF en infrarood ondersteund en in de toekomst komt daar ook nog Thread bij. Daar voor zul je echter wel moeten wachten op de software-update, die in het derde kwartaal van 2023 beschikbaar komt. Om er nu alvast gebruik van te maken heb je een Thread Border Router van een ander merk nodig, bijvoorbeeld een Apple HomePod mini

Een andere reden waarom Homey bij de fans zo aanslaat zijn de Flows, waarmee je geavanceerde automatiseringen kunt maken die je normaal gesproken niet zo snel voor elkaar krijgt. Verder krijg je inzicht in statistieken via Homey Insights en zie je het energieverbruik via Homey Energy. Je stuurt alles aan via de Homey-app voor iOS en Android.



Links de Homey Bridge, rechts de nieuwe Homey Pro.

Wil je de Homey Pro kopen, let dan op dat je de platte zwarte uitvoering (voorjaar 2023) te pakken hebt en niet de eerdere witte bol. Die krijgt namelijk geen Thread-update en dat geldt ook voor de goedkopere Homey Bridge. De Homey Pro heeft een adviesprijs van €399,- en dat is ook de prijs die we bij de meeste winkels hebben gezien.