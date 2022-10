Homey Pro 2023

Homey is al jarenlang een apparaat waarmee je smart home-apparaten met elkaar kunt verbinden, ongeacht op welk platform ze draaien. De Homey Pro breidt dit nog iets verder uit en is op vrijwel elk punt verbeterd. Het is de opvolger van de Homey Pro 2019, maar dan voorzien van Matter en Thread. Hij biedt vijfmaal zoveel processorkracht en een verdubbeling van de hoeveelheid RAM (2GB) en opslag (8GB). De twee belangrijkste functies komen beschikbaar via een update, die na de release van de Homey Pro verschijnt: Matter in het tweede kwartaal van 2023 en Thread in het derde kwartaal volgend jaar.



Zodra de Matter-update beschikbaar kun je alle Matter-geschikte apparaten meenemen in je Flows, net zoals nu al bij Zigbee- en Z-Wave -apparaten mogelijk is. Gekoppelde apparaten die niet Matter-geschikt zijn kunnen dankzij deze nieuwe smarthomehub ook gebruikt worden in Matter-netwerken. Verder is Zigbee verbeterd: het werkt nu met drie antennes, waarbij het apparaat automatisch de juiste kiest. Zigbee en Z-Wave werken nu 1,5 keer sneller dan de vorige Homey Pro. De verbeterde infrarood-led presteert viermaal beter en kan vrijwel elk apparaat in een ruimte bereiken. Verbinden met Bluetooth doe je via de 2,4GHz en 5GHz frequentieband.

Dit is de lijst met specs:

WiFi – 2.4/5.0GHz b/g/n/ac

Bluetooth LE 5.0

RF433MHz

Z-Wave Plus (700 Series)

Zigbee 3.0

Infrarood

Matter (komt in Q2 2023)

Thread (komt in Q3 2023)

Je kunt tot 50.000 accessoires aansluiten op de Homey Pro. Alle accessoires die met HomeKit, Google Home of Amazon werken zijn te gebruiken, plus alles wat geschikt is voor 433MHz RF, Z-Wave en binnenkort dus ook Matter en Thread. Aan de zijkant zit een usb-c-poort waarop je een optioneel verkrijgbare ethernet-dongle (€29,-) kunt aansluiten, zoals op de foto hierboven te zien is. Die dongle is nodig omdat het apparaatje zelf vrij compact is gehouden. Een aparte poort zou extra ruimte hebben ingenomen, terwijl je dat misschien niet gaat gebruiken. Omdat de communicatie met sensoren en apparaten zoveel mogelijk lokaal verloopt werkt alles ook als er geen internetverbinding is. Met Local Port Forwarding kun je ook buitenshuis verbinding maken met je Homey Pro.

Homey Bridge voor Satellite Mode

Als je dit leest, is de kans groot dat je al een Homey-product in huis hebt. Heb je een Homey Bridge, dan kun je deze vanaf volgend jaar gebruiken als versterker voor de nieuwe Homey Pro. Hij functioneert dan in de zogenaamde Satellite Mode. Door de Bridge op een andere etage te plaatsen kun je je dekking voor Zigbee of Z-Wave vergroten. Het is mogelijk om meerdere Homey Bridges aan een Homey Pro te koppelen.

Prijs en verkrijgbaarheid Homey Pro 2023

Goedkoop is het niet. De Homey Pro is in pre-order te bestellen voor €399,- bij de fabrikant en wordt vanaf het vierde kwartaal van 2022 geleverd. Voor de ethernetadapter betaal je nog eens €29,-. De eerste klanten krijgen rond de feestdagen geleverd. In eerste instantie zal het apparaat in betafase (Early Access) opereren en daarna volgt een gefaseerde uitrol van de andere functies: de Satellite Mode komt in het eerste kwartaal van 2023, Matter in het tweede kwartaal en Thread in het derde kwartaal. Wie liever alles gratis aan elkaar wil knopen kan eens bij de open source-oplossing Home Assistant kijken.