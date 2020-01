Als je dit jaar je huis wil beveiligen met een HomeKit-deurslot, dan komt daar in het najaar een kandidaat bij. Netatmo, bekend van de slimme weerstations, thermostaat en beveiligingscamera, voegt een slim deurslot aan haar assortiment toe. Het nieuwe slot, dat voluit officieel Netatmo Slimme Deurslot en Sleutels heet, werkt met HomeKit en fysieke NFC-sleutels met NFC. Je kan daardoor op een meer traditionele manier je deur openen, zonder dat iemand de sleutel na kan maken.



Netatmo onthult HomeKit-deurslot

Het slot bestaat uit een grote draaiknop aan de binnenkant en een kleinere variant voor de fysieke sleutel aan de buitenkant. De standaard manier om het slot te openen, is via de meegeleverde set NFC-sleutels. Elk exemplaar van het deurslot wordt geleverd met drie sleutels die via NFC het slot openen. De sleutels werken dus alleen als je ze in het slot steekt, net als een normale sleutel. Het verschil is echter dat je zelf de sleutels activeert via de app. Als je hem kwijtraakt, kun je hem eenvoudig blokkeren. Elke sleutel is identiek, dus namaken is geen optie.

Je hoeft dus ook niet het hele slot te vervangen als je sleutels gestolen zijn. Vind je de sleutels toch weer terug, dan kun je ze ook weer activeren. Uiteraard kan je het slot ook openen met je iPhone, dankzij de Bluetooth-verbinding. Het slot ondersteunt Bluetooth 4.2 en werkt met AAA-batterijen, die volgens Netatmo zo’n twee jaar mee gaan. Het deurslot is gecertificeerd en past op elke deur met een dikte van maximaal 10 centimeter.

Voor de installatie vervang je je huidige cilinder door het Netatmo-slot. Het werkt met deuren met een éénpunts- of meerpuntsvergrendeling. Als je nu een Europese cilinder hebt en je deur is niet dikker dan 10 centimeter, dan moet installeren geen probleem zijn. Het slot is niet verbonden met het internet en er worden ook geen gegevens in de cloud opgeslagen. Je hebt na de aanschaf ook geen verdere kosten, want er is geen betaald lidmaatschap nodig. Dankzij de ondersteuning voor HomeKit kun je het slot bedienen met de Woning-app en combineren met andere HomeKit-accessoires.

Het Netatmo deurslot ligt vanaf dit najaar in de winkels, maar de prijs is nog niet officieel vastgelegd. Volgens The Verge moet je rekenen op een prijs van tussen de €350 en €400. Wil je een extra setje NFC-sleutels, dan ben je waarschijnlijk €100 per drie stuks kwijt.