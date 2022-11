Nuki heeft de Nuki Keypad 2.0 onthuld. Deze is voorzien van een vingerafdrukscanner, zodat je ook zonder het intikken van een code kunt binnenkomen. Er is echter slecht nieuws op het gebied van HomeKey en Matter.

De vernieuwde keypad is groter van formaat en heeft ronde knoppen. Bovenin vind je zes ledlampjes en onderin een vingerafdrukscanner. Deze werkt op dezelfde manier als je van een smartphone gewend bent en zou ongeveer net zo snel zijn. Helaas biedt deze geen ondersteuning voor Matter en ook niet voor Apple’s HomeKey, dat sinds iOS 15 een nieuwe manier is om deursloten te openen via NFC en de Wallet-app. Aqara, Assa Abloy, Level en Schlage doen eraan mee maar voorlopig is Aqara de enige die een Europees type deurslot met Wallet-huissleutel heeft aangekondigd.



We hebben tijdens de aankondiging van de Nuki Keypad 2.0 geïnformeerd waarom die ondersteuning voor HomeKey er niet in zit. Volgens Martin Pansy, medeoprichter van Nuki, zal geen enkel Europees deurslot HomeKey gaan ondersteunen, “vanwege beperkingen vanuit Apple”. Bij doorvraag welke beperkingen Apple dan exact stelt, wilde Pansy helaas niet veel meer zeggen dan: “We are not allowed to share details about our conversation with Apple.”

Geen HomeKey en Matter

Het is nog maar de vraag of HomeKey-ondersteuning mogelijk is voor een los accessoire zoals de keypad. Mogelijk zit de functionaliteit daarvan ingebouwd in het slot en die gaat Nuki voorlopig niet vernieuwen.

Mocht je hebben gehoopt dat er vandaag ook een aankondiging over Matter komt, dan moeten we je helaas ook teleurstellen. Alle huidige producten zullen geen update krijgen voor Matter. De eerste Matter-geschikte producten van Nuki komen op z’n vroegst in 2023 en we verwachten dan ook een nieuw deurslot. Als je wilt weten wat de verschillende fabrikanten met Matter doen, lees je het best onze Matter FAQ.

Bekijk ook Matter FAQ: dit zijn de plannen van de diverse fabrikanten Matter komt eraan: dit najaar komen de eerste producten met Matter-certificaat beschikbaar. Wat betekent het voor jou als HomeKit-gebruiker? Moet je nog op het HomeKit-logo letten of zit je met Matter beter?

De nieuwe keypad is wel een flink stuk duurder: terwijl de eerste generatie voor €79,- in de winkels ligt, zal de nieuwe versie met vingerafdrukscanner €159,- gaan kosten, dus het dubbele. Voor dat geld krijg je een nummerpad met vingerscanner, die in staat is om in ongeveer 1 seconde je vingerafdruk te herkennen. De sensor is zelflerend en zal gaandeweg je vinger steeds sneller herkennen, met een foutmarge van 1 op de 500.000 scans. Vooral bij kinderen is dit relevant, omdat hun vingers continu groeien en wel herkend moeten worden. Maximaal 20 vingers kunnen in het accessoire worden vastgelegd, plus nog eens 200 zescijferige codes. De stroomvoorziening gebeurt met vier AAA-batterijen die een jaar lang mee gaan.

Wil je deze nummerpad gebruiken, dan heb je een Nuki Smart Lock 3.0 Pro, 3.0 of 2.0 nodig. Alle toegangscodes worden bewaard in het deurslot, die aan de binnenkant van de deur zit en niet in de keypad, waardoor je data beter beveiligd is. Net als bij de vorige nummerpad zijn de cijfers 1 tot en met 9 aanwezig, maar de nul ontbreekt. Dit is bewust zo gedaan, om bijvoorbeeld te voorkomen dat mensen hun geboortedatum instellen.

Je plakt de bevestigingsplaat van de Nuki Keypad 2.0 op een glad oppervlak en kunt de keypad daarna gemakkelijk weer loshalen als de batterijen verwisseld moeten worden. Over een levertijd valt niet veel meer te zeggen dan dat het “binnenkort” verkrijgbaar is. De oude nummerpad zonder vingerscanner blijft overigens gewoon in het assortiment en kost rond de €79,- zoals je hieronder kunt zien.

3.0 (standaardversie) Nuki 3.0 Pro Nuki Bridge Nuki Power Pack Nuki KeyPad 1.0

Lees ook onze review van het Nuki 3.0 Pro deurslot met HomeKit voor onze (doorgaans goede) ervaringen met dit deurslot.