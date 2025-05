Review Nuki Smart Lock Pro 5: het beste slimme slot (op een punt na)

De Nuki Smart Lock Pro is het nieuwste slimme slot van Nuki. Wij hebben dit slot de afgelopen weken uitgebreid getest en delen in deze review onze ervaringen. Hoe gemakkelijk is de installatie, welke mogelijkheden zijn er en hoe goed is de Apple-integratie?

We hebben op iCulture al behoorlijk wat slimme sloten besproken: de Yale Linus en Linus L2, Switchbot Lock Pro, Aqara U200 en diverse Nuki-deursloten. Elk slot heeft zo zijn eigen voor- en nadelen en wij zijn vooral fan van het Aqara-slot en de diverse Nuki-modellen. Laatstgenoemde merk heeft nu een nieuw model: de Nuki Smart Lock Pro van de vijfde generatie. Het is Nuki’s prettigste slimme deurslot tot nu toe, maar helemaal perfect is deze nog niet. In deze review van de Nuki Smart Lock Pro 5 lees je hoe dat zit.

Review, tekst en foto’s: Benjamin Kuijten (@BenjaminRK). De test is uitgevoerd in mei 2025 en beschrijft de situatie op dat moment. De Nuki Smart Lock Pro 5 en bijbehorende accessoires zijn voor deze review beschikbaar gesteld door de fabrikant.

Nuki Smart Lock Pro 5e generatie in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van de Nuki Smart Lock Pro 5e generatie:

Nieuwste, vijfde generatie van Nuki Smart Lock Pro

Nieuw design, vergelijkbaar met Nuki Ultra

Enkele draaiknop

Montage aan binnenkant van je deur, over je bestaande sleutel en cilinder

Verwisselbare ring in wit of zwart om hem passend te maken bij je deur

Ingebouwde wifi, Bluetooth, Thread

Werkt met HomeKit (via Matter-over-Thread)

Ingebouwde accu, batterijduur van maanden

Diverse handige functies in de Nuki-app

Geschikt voor optionele accessoires zoals keypad, afstandsbediening en deursensor

Adviesprijs: €269,- (€245,- bij Coolblue)

De Nuki Smart Lock Pro is officieel de vijfde generatie van het Nuki-slot. De afgelopen jaren kon je op iCulture al onze eerdere reviews lezen van de Nuki-sloten:

De nieuwste Nuki Smart Lock Pro 5 heeft nagenoeg exact dezelfde functies en mogelijkheden als de Nuki Smart Lock 4.0 Pro, maar dan in een compacter design met een nieuwe motor. Hij lijkt daardoor veel meer op de Nuki Ultra, die afgelopen najaar verscheen. Het enige verschil tussen de Nuki Ultra en de Nuki Smart Lock Pro 5, is dat je bij de Nuki Ultra ook het cilinder van je deur moet vervangen (die overigens wel inbegrepen is). Bij de Smart Lock Pro 5 hoeft dat niet en daarom is die een stuk toegankelijker. Daarentegen is hij qua ontwerp wel iets groter.

Ontwerp Nuki Lock Pro 5: bijna de kleinste

De Nuki Lock Pro 5 is, op de Nuki Ultra na, het kleinste slimme slot dat Nuki tot nu toe uitgebracht heeft. Alle voorgaande generaties bestonden uit een draaiknop met daaronder een vierkant blokje waar bijvoorbeeld de accu in zit. Voor de Nuki Ultra van afgelopen najaar heeft het bedrijf het slimme slot helemaal opnieuw ontworpen, waardoor het vierkante blokje tot het verleden behoort. Dat is bij de Nuki Smart Lock Pro ook het geval. Het slot is dus niets meer dan een grote ronde aluminium draaiknop. Bekijk het slot van voren, dan is het het kleinste slimme slot dat we ooit getest hebben.

Toch ziet hij er niet uit als het kleinste slimme slot. De diameter is alsnog vrij groot (ongeveer net zo breed als het gemiddelde deurbeslag), maar de Nuki Lock Pro 5 steekt wel vrij ver uit (7 centimeter). In ons geval steekt de draaiknop verder uit dan de deurklink. Het is daardoor alsnog best een unit wat je aan je deur bevestigt en dat kan potentieel voor wat problemen zorgen. Gaat je deur naar binnen open en gaat de deurklink geregeld (bijna) tegen een muur aan bij het opendoen, dan zal dat met de Nuki Lock Pro 5 heel vaak gebeuren. In ons geval was dat gelukkig niet aan de orde, maar het is wel iets om rekening mee te houden.

Bij het kiezen van de Nuki Lock Pro 5 hoef je gelukkig geen kleur te kiezen. De geborstelde roestvrij stalen behuizing staat sjiek en matcht met elke deur. Bij de deurbevestiging is een plastic ring bevestigd, waarbij je zelf kan kiezen voor de witte of zwarte versie: beide zijn in de doos inbegrepen. Je hebt daardoor altijd een kleur die met je deur matcht.

Nuki Lock Pro 5 installeren en kalibreren: fluitje van een cent

Bij de Nuki Lock Pro 5 kun je kiezen uit twee manieren van installeren, afhankelijk van jouw deur en cilinder. Steekt je cilinder ver genoeg uit, dan kies je voor de bevestiging waarbij drie schroefjes zich vastklemmen aan het cilinder. Net als alle andere slimme sloten bevestig je hem namelijk aan de binnenkant van de deur, met de sleutel in het slot. De bevestiging met drie schroefjes hebben we al veel vaker gezien, waaronder bij eerdere Nuki-sloten, maar ook de eerste Yale Linus en de Aqara U200. Steekt je cilinder minder ver uit en is er dus niet voldoende grip, dan gebruik je de bevestiging met de plakstrip. Daarna is het een kwestie van de motor erop schuiven en een kwart slag draaien om hem vast te klikken. Simpeler kan niet. Het is de meest simpele installatie die we van alle slimme sloten gezien hebben.

In ons geval volstond de bevestiging met de schroefjes. Daarna begon de grootste uitdaging: het kalibreren en koppelen met de app. Althans, dat is bij de meeste andere slimme sloten altijd het geval geweest. Gelukkig niet bij de Nuki Smart Lock Pro 5: zowel het koppelen met de app als het kalibreren is in een paar minuten gebeurt. Vooral over het kalibreren waren we verbaasd: je tikt in de app op Kalibreren en de rest gaat vanzelf. Je hoeft dus niet zoals met veel andere slimme sloten de deur open te doen, dicht te doen, handmatig te vergrendelen, ontgrendelen en de dagschoot intrekken. De app doet dat allemaal automatisch en het ging ook meteen goed.

Het enige wat belangrijk is, is dat je aan moet geven of je deur naar binnen of buiten toe open gaat en of er aan de buitenkant een beweegbare deurklink is. Dat is bij ons niet het geval, waardoor de Nuki ook de dagschoot intrekt bij het openen van de deur. Je kan daarvoor ook een timer instellen, waarmee je bepaalt hoelang de dagschoot ingetrokken blijft (en hoelang je dus de tijd hebt om de deur open te duwen).

Al met al was het instellen van de Nuki Lock Pro kinderspel. Je hebt geen kennis nodig over deursloten, cilinders of ingewikkelde installaties. Het is verreweg de meest eenvoudige installatie die we ooit gezien hebben.

Nuki Lock Pro 5 in gebruik

Voor de Nuki Lock Pro 5 heeft het bedrijf, net als bij de duurdere Nuki Ultra, gebruikgemaakt van een borstelloze motor. Deze werkt daardoor veel sneller en neemt minder ruimte in. Je hebt bij de Nuki Lock Pro 5 drie vergrendelingssnelheden tot je beschikking: Gentle, Standard en Insane. Dat spreekt redelijk voor zicht: Insane is de snelste optie, waarbij het slot in minder dan een seconde vergrendeld is. Gentle is het langzaamst, maar alsnog gaat het slot in een paar seconden op slot. Maar bij de keuze die je maakt, hangt ook iets anders samen: het geluid dat het slot maakt.

Hoe sneller het slot functioneert, hoe meer geluid hij maakt. Met de Insane-optie gaat het slot dus wel heel snel op slot, maar maakt hij ook wel erg veel geluid. Wij hebben daarom gekozen voor de standaardsnelheid: dat is wat ons betreft de beste balans tussen functionaliteit en comfort.

De Aqara U200, wat ons betreft een van de beste HomeKit-deursloten op de markt, heeft ook een stille modus waarbij het slot langzamer gaat. Qua geluid komen ze overeen, maar de Aqara U200 is wel nog iets trager in dan de Nuki Lock Pro 5.

Het slot van binnen vergrendelen en ontgrendelen kan door aan de knop te draaien, maar er zit ook nog een knop op waarmee je het slot automatisch kan laten draaien. Je kunt in de app zelf instellen van de knop doet. Met de Intelligent-modus wordt het slot vergrendeld als hij ontgrendeld is en ontgrendeld als hij juist op slot is. Daardoor werkt de knop altijd.

Wil je liever een specifieke actie, dan kan het ook. Je kunt zelfs kiezen om met de knop alleen de dagschoot in te laten trekken. Je kan de knop ook twee keer achter elkaar indrukken voor een aparte actie. Wil je uit veiligheidsoverwegingen de knop liever niet gebruiken, dan kan je het ook uitschakelen. Bijvoorbeeld als je bang bent dat iemand vanuit buiten via de brievenbus de knop in probeert te drukken.

Wat we overigens wel missen, is dat het slot niet kan zien of de deur open of gesloten is. Bij een aantal andere merken van slimme sloten krijg je een metalen plaatje geleverd die je aan de deurpost bevestigt, zodat het slot (via magneten) kan zien of de deur gesloten is. Bij de Nuki heb je daar de apart verkrijgbare Nuki Door Sensor voor nodig. Maar je kunt natuurlijk ook een andere slimme deursensor gebruiken.

Bekijk ook Raam- en deursensoren met HomeKit: dit zijn je opties Een raam- en deursensor (ook wel contactsensor) is een nuttige toevoeging voor elk HomeKit-huis. Ze zijn redelijk geprijsd, eenvoudig te installeren en bieden allerlei handige functies. Er zijn diverse raam- en deursensoren verkrijgbaar, vaak met HomeKit. In dit overzicht stellen we ze aan je voor.

Batterijduur en opladen

De Nuki Smart Lock Pro 5 heeft een geïntegreerde batterij, die je er niet uit kan halen. Maar daar heeft Nuki iets op bedacht: een meegeleverde (lange) oplader die het slot vanaf de onderkant magnetisch kan opladen. Daardoor blijft het slot ook gewoon functioneel. Geen stopcontact in de buurt? Dan kun je het slot er ook even vanaf draaien om hem op die manier op te laden.

Volledig opladen duurt zo’n twee uur en daarna gaat het slot zo’n half jaar mee. Batterijduur is wat dat betreft dus echt geen issue en de kans dat je buitengesloten wordt door een lege accu, is wat ons betreft erg klein.

App van Nuki: talloze opties

De app van Nuki gebruik je om alle mogelijkheden in te stellen. Wat ons meteen opviel bij het gebruik van de Nuki-app, is dat je je niet hoeft te registreren met een account: dat is ook wel eens fijn. De app zit verder goed in elkaar en alle instellingen zijn eenvoudig te raadplegen. De app biedt echt heel veel opties om het slot volop te benutten. Er zijn opties voor automatisch vergrendelen en ontgrendelen, je kan timers instellen waarop het slot automatisch op slot gaat en er is een functie genaamd Lock ‘n’ Go. Daarmee wordt het slot ontgrendeld en na een aantal seconden automatisch vergrendeld.

Met de automatische ontgrendeloptie wordt het slot op scherp gezet als je binnen 100 meter van het slot komt. De ontgrendeling gebeurt echter pas als je binnen het Bluetooth-bereik van 10 meter bent, om te voorkomen dat het slot ongewenst ontgrendeld wordt. Wij hebben deze functie echter uitgeschakeld, omdat we liever zelf het slot open doen als dat nodig is.

Tot slot kun je via de app een nachtmodus inschakelen. Met een tijdsschema kun je ervoor kiezen dat het slot bijvoorbeeld ’s avonds in de Gentle-modus ontgrendelt. Ook kun je ervoor kiezen om de auto unlock uit te schakelen tijdens de nachtmodus. Talloze opties dus, waardoor iedereen het slot naar eigen wens kan instellen. Dit alles maakt de Nuki-sloten de meest uitgebreide slimme sloten op de markt.

Wat we overigens jammer vinden aan de Nuki-app, is dat deze altijd een donkere weergave heeft. We zijn zelf niet zo’n fan van een “always-on” donkere modus, omdat dat vooral gedurende de dag het ontwerp van een app niet altijd duidelijker maakt. Maar dat is puur persoonlijk.

Smart home-integraties: HomeKit via Matter-over-Thread

Net als de vorige Nuki-sloten, werkt de Lock Pro 5 met talloze smart home-systemen, mede dankzij Matter-ondersteuning. Wij hebben het slot vooral gebruikt in combinatie met HomeKit en de Woning-app van Apple. Daarvoor maakt het slot gebruik van Thread, het relatief nieuwe smart home-protocol. Het enige wat je daarvoor nodig hebt, is een Thread Border Router van Apple, zoals een HomePod (mini) of Apple TV 4K met Thread. Het grote voordeel is dat de Thread-verbinding superstabiel is. Wij hebben ook de Yale Linus L2 getest, die Matter-over-wifi gebruikt voor de HomeKit-verbinding. En dat gaat toch vrij vaak mis.

Bekijk ook Thread voor je smart home: wat kun je ermee? Thread is een relatief nieuwe, energiezuinige netwerktechnologie die je de HomePod en Apple TV 4K aantreft, en vanaf 2023 ook in de iPhone 15 Pro. Ook producten van Nanoleaf, Eve en andere fabrikanten zijn steeds vaker geschikt gemaakt voor Thread. Wat is het en wat kun je ermee? Dat lees je hier.

Bij de Nuki Smart Lock Pro 5 hebben we tijdens het testen geen een keer meegemaakt dat het slot niet reageert. Hij werkt wat dat betreft net zo betrouwbaar als de Aqara U200, die eveneens via Matter-over-Thread werkt. Het slot reageert ook via de Woning-app en Siri lekker snel en is wat ons betreft de meest handige manier om het slot te bedienen. Via deze weg kun je het slot ook gemakkelijk op afstand bedienen. De ingebouwde wifi van het slot kan ook gebruikt worden om het slot via de Nuki-app op afstand te bedienen.

Het grootste nadeel ten opzichte van de Aqara U200, is dat de Nuki Smart Lock Pro (nog) geen ondersteuning heeft voor Apple’s huissleutels in Wallet. Wij gebruiken deze manier van ontgrendelen bij de Aqara U200 in 90% van de gevallen, dus het is zonde dat de Nuki dit niet heeft, zelfs niet via het optionele keypad. Maar er is wel goed nieuws: Nuki gaat op den duur een nieuw keypad uitbrengen dat de nieuwe Aliro-standaard gaat ondersteunen, waarmee tap to unlock via Apple’s Wallet-app mogelijk wordt. Maar daarvoor moeten we dus nog wat geduld hebben.

Accessoires: deze optionele Nuki-producten maken het slot nog beter

Voor de Nuki-sloten zijn diverse accessoires verkrijgbaar, die ook werken met de Nuki Lock Pro 5. Voor deze review hebben we ook het Nuki Keypad 2 en de Nuki Fob gebruikt. De keypad is vooral handig als je anderen ook toegang wil geven. Het keypad is ook voorzien van vingerafdrukscanner, die goed en snel werkt. Wat we wel vreemd vinden, is dat de 0 ontbreekt op de keypad. Dat maakt het aantal codes wel wat beperkter. Ook vinden we het jammer dat je niet zo eenvoudig een tijdelijke code kan aanmaken die bijvoorbeeld voor 8 uur geldig is. Je kan wel een eindtijd instellen, maar dat gaat bij het keypad van de Aqara U200 wel een stuk makkelijker. Bovendien is het keypad daar inbegrepen, terwijl je die voor de Nuki nog apart moet kopen.

De Nuki Fob is een handige afstandsbediening voor bijvoorbeeld aan je sleutelbos, maar wat ons betreft is dat echt geen vereiste. Sterker nog: door een Nuki Fob haal je het voordeel van een slim slot (geen sleutel meer aan je sleutelbos) wel een beetje weg.

Score 9 Nuki Smart Lock Pro 5 €269 Voordelen + Mooi ontwerp en goede bouwkwaliteit

Hele eenvoudige installatie en kalibratie

Geschikt voor HomeKit (via Matter-over-Thread)

Hele stabiele verbinding en snelle werking

Veel manieren om slot te ontgrendelen en vergrendelen via de app

Oplaadbare batterij gaat lang mee

Geschikt voor veel Europese deursloten Nadelen - Geen accessoires meegeleverd, ondanks de hoge prijs

Weet niet of de deur open of dicht is

Nog geen tap to unlock via Apple Wallet

Conclusie Nuki Smart Lock Pro 5 review

De Nuki Smart Lock Pro (5e generatie) is wat ons betreft een van de beste slimme sloten die je nu kunt aanschaffen. De installatie en kalibratie is supereenvoudig, het slot is heel erg betrouwbaar en snel en ziet er ook nog eens mooi uit. De app biedt talloze opties om het slot zo in te stellen dat het voor jou prettig is, terwijl er ook voldoende mogelijkheden zijn voor smart home-systemen dankzij Matter-support. We zijn ook blij dat Nuki gekozen heeft voor Matter-over-Thread, omdat dit een zeer stabiele verbinding heeft.

De enige nadelen die we hebben kunnen vinden, is dat het slot relatief duur is en je er geen enkel accessoire bijgeleverd krijgt. Bij bijvoorbeeld de Aqara U200 krijg je een keypad meegeleverd, die ook nog eens ondersteuning biedt voor Apple’s Wallet-app. Dat is het voornaamste wat we nu nog missen bij dit Nuki-slot. Op termijn komt dat er gelukkig wel aan. Wat we echter wel geleerd hebben, is dat je niet op basis van beloftes dergelijke producten in huis moet halen. Maar gelukkig biedt de Nuki alsnog genoeg kwaliteit om het een zeer goede aankoop te laten zijn.