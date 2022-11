Reclametracking door Apple

Apple heeft de afgelopen dagen veel kritiek over zich heen gekregen. Ooit beloofde het bedrijf dat het kwalitatief goede producten verkoopt, die weliswaar duur zijn, maar waarbij je data niet wordt uitgebuit. Dat beeld lijkt nu behoorlijk te kantelen, zeker nadat gebruikers werden bestookt met smakeloze reclames voor casino- en datingapps. Apple is op zoek naar nog meer geld en is van plan om overal advertenties te gaan tonen, ook in Apple Kaarten en de Podcasts-app. Apple bevindt zich al op een glijdende schaal als het om reclames gaat. Maar nu blijkt dat er ook naar je klikgedrag wordt gekeken – iets wat Apple bij externe aanbieders juist verbiedt.



Een team van ontwikkelaars en beveiligingsonderzoekers dat zich ‘Mysk’ noemen, hebben aangekaart dat de App Store een gedetailleerd logboek aanlegt hoe je als gebruiker door de app navigeert. In een video laten ze zien waar een gebruiker op het scherm tikt. Deze data wordt realtime in een JSON-bestand naar Apple gestuurd. De onderzoekers beweren dat Apple dit al sinds iOS 14.6 doet. Dit is een maand nadat iOS 14.5 werd geïntroduceerd, waarin App Tracking Transparency een van de belangrijkste functies was. Ontwikkelaars van externe apps worden daarin beperkt in de hoeveelheid (advertentie)tracking die ze mogen doen.

Zelf blijkt Apple zich er wel schuldig aan te maken, terwijl het bedrijf tegelijk benadrukt dat “privacy een mensenrecht is”. De App Store-logbestanden worden ook verzameld als je het tonen van gepersonaliseerde advertenties hebt uitgeschakeld.

De tracking zou iets te maken kunnen hebben met advertenties in de App Store. Apple biedt ontwikkelaars die reclames hebben ingekocht namelijk de mogelijkheid om statistieken in te zien. Apple beweert dat de verzamelde data niet wordt gedeeld met derde partijen, maar toch zijn de acties van Apple controversieel. Externe ontwikkelaars krijgen namelijk steeds meer beperkingen om gebruikers te tracken, waardoor Google en Meta workarounds moesten verzinnen om gebruikers toch te kunnen volgen.

Omdat er nu op steeds meer plekken reclames te vinden zijn (TV-app, News+, Aandelen, etc.) heeft Apple ook steeds meer mogelijkheden om gebruikers te tracken. Intern zou Apple hebben getwijfeld of het invoeren van reclames wel zo’n goed idee was. Twee engineers bespraken het in 2015, maar waren bang door Tim Cook te worden teruggefloten: “De ontwikkelaars zouden het geweldig vinden. Het probleem is alleen dat Tim de hele wereld vertelt dat we geweldige producten maken zonder gebruikers financieel te exploiteren. Reclames zouden daar helemaal niet bij passen.” Blijkbaar was Tim Cook toch snel over te halen, want Apple startte in oktober 2016 al met reclames in de App Store. Lucratief was het in ieder geval wel: in 2018 werd er al 1 miljard dollar omzet gemaakt met App Store-reclames.