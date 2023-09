Volgende Nuki-deurslot krijgt Matter-over-Thread en komt in november

De volgende Nuki Smart Lock komt vermoedelijk in november 2023 uit en beschikt over Matter-support. Matter 1.2 wordt voor het einde van dit jaar uitgebracht waarmee de weg vrij wordt gemaakt voor het volgende Nuki-deurslot.

Martin Pansy, een van de bedenkers van het populaire Nuki-deurslot uit Oostenrijk, kondigde eerder al aan dat naar Matter wordt gekeken. Het bedrijf kampte met problemen om HomeKit werkend te krijgen op het slimme deurslot en klaagde dat dit te maken heeft met onkunde bij de Amerikanen. “Aan de klink trekken bestaat niet in de VS”, aldus Pansy. Er is in Europa dan ook een duidelijk verschil tussen een open en niet afgesloten deur, terwijl dit bij de Amerikaanse deursloten één pot nat is. Nuki zou daarom moeite hebben gehad om de Amerikanen van Matter en grote spelers zoals Apple en Google uit te leggen hoe Europese deursloten werken.



Amerikanen snappen Europese deursloten niet

Het aantal slimme deursloten met HomeKit is dan ook op één hand te tellen en ook bij het onlangs besproken Yale Linus-deurslot ben je nog sterk afhankelijk van de Yale-app. Zo kun je met HomeKit wel de nachtschoot openen, maar je kunt vanuit de Woning-app niet zelfstandig de dagschoot openen als het slot al ontgrendeld is omdat er huisgenoten thuis zijn. Dat is vooral onhandig als je aan de buitenkant geen deurklink hebt: de deur is dan immers al ontgrendeld en kan niet met een klink aan de buitenkant geopend worden. Maar als je dan thuis komt, kun je de deur niet met de Woning-app openen. Dat is een beperking vanuit HomeKit waar Yale en andere fabrikanten niet zoveel aan kunnen doen. Met een Siri-commando is dit wel te omzeilen, maar handig is anders.

Bekijk ook Review: Yale Linus-deurslot met HomeKit is niet altijd de beste keuze Op zoek naar een slim deurslot? Wij hebben het Yale Linus-deurslot met HomeKit getest. In deze review van de Yale Linus lees je onze bevindingen en ervaringen met dit slimme deurslot, dat werkt met HomeKit.

Matter houdt wel rekening met Europese deursloten

Nuki is nu wel in staat om een extra functie voor het openen van de deur zonder aan de klink te trekken, toe te voegen door mee te doen aan de Matter Alliance. Ze hebben sindsdien een actieve rol gespeeld om de ondersteuning voor Europese deursloten verder te verbeteren. Martin Pansy zegt erover: “Zonder Nuki zou deze functie, waar in Europa heel vaak om wordt gevraagd, waarschijnlijk geen deel uitmaken van de nieuwe Matter-versie die voor dit najaar wordt verwacht. En dit is niet alleen gunstig voor onze klanten, maar voor het hele Matter ecosysteem.”

Volgende Nuki krijgt betere batterijduur

Tot nu toe is er nog maar één functie van de volgende Nuki Smart Lock vrijgegeven: behalve Matter-ondersteuning zal het deurslot ook werken met Thread. Dit heeft diverse praktische voordelen, zoals een beter bereik en een langere batterijduur. Het Nuki Smart Lock 3.0 Pro gebruikt wifi voor de verbinding, zonder dat een bridge nodig is, maar dit kost wel energie. Daardoor is de batterij sneller leeg dan bij vorige versies van het deurslot die gebruik maakten van Bluetooth in combinatie met een bridge.

Het nieuwe deurslot zal dankzij Thread weer een lange batterijduur hebben. Een aparte bridge is niet nodig omdat de verbinding via een Matter-hub zal lopen. Hoe het nieuwe deurslot eruit zal zien is nog niet bekendgemaakt, maar het zal ongetwijfeld weer lijken op de eerdere generaties. De aankondiging zal waarschijnlijk eind oktober of begin november plaatsvinden en de eerste exemplaren zouden dan in november in de winkel kunnen liggen. Helaas betekent het wel dat je een nieuw deurslot zult moeten aanschaffen, want er komt geen firmware-update die je bestaande 2.0 of 3.0 deurslot opeens geschikt maakt voor Matter.

Hieronder zie je ter oriëntatie wat de huidige Nuki-deursloten kosten. Of kijk welke andere slimme deursloten er verkrijgbaar zijn, met en zonder HomeKit.

Prijzen Nuki Smart Lock 3.0

Prijzen Nuki Smart Lock 3.0 Prijzen Nuki Pro Smart Lock 3.0