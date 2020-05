Netatmo komt met een slimme buitencamera met sirene. De camera is nagenoeg identiek aan de eerdere buitencamera met verlichting, maar heeft als extra een luide sirene. Hij werkt ook met HomeKit.

Al sinds 2016 heeft Netatmo de Presence-camera in het assortiment voor circa 250 euro. De camera, die tegenwoordig door het leven gaat als de slimme buitencamera, heeft een ingebouwde lamp om meer zicht te krijgen in het donker en inbrekers af te schrikken. Maar de nieuwe versie van Netatmo heeft nog iets extra’s om ongewenste visite weg te jagen. De nieuwe slimme buitencamera van Netatmo heeft een ingebouwde sirene.



Netatmo slimme buitencamera met sirene en HomeKit

De sirene zit verwerkt in nagenoeg hetzelfde design als de eerdere versie. De sirene produceert een geluid van 105 decibel. Maar om de sirene te activeren, moet je er wel zelf bij zijn. De sirene kan namelijk niet geautomatiseerd worden. De app van de camera geeft een melding als er beweging gezien is en je moet dan zelf vanuit de app de sirene activeren.

De camera heeft verder dezelfde functies als je van de versie zonder sirene gewend bent. Dat betekent een camera met 1080p HD-resolutie met livestreaming, bewegingsdetectie en nachtmodus. Je video’s kan je lokaal bewaren op een microSD-kaartje, dus je hebt geen last van hoge abonnementskosten. De sirene is toegevoegd vanwege de verzoeken van gebruikers, die naar een manier zochten om inbrekers af te schrikken.

Net als de gewone buitencamera werkt de buitencamera met sirene samen met HomeKit. Maar net als voor de versie zonder sirene, geldt dat ondersteuning voor HomeKit Secure Video nog niet aanwezig is. Die update wordt later dit jaar verwacht, vermoedelijk tegelijk met die voor de camera zonder sirene.

De belangrijkste specificaties:

1080p HD buitencamera

100Β° zichtveld

Nachtzicht

Detectie van mensen, auto’s en dieren

Opslag van camerabeelden via microSD-kaart

Ingebouwde sirene van 105 decibel

Geschikt voor HomeKit (HomeKit Secure Video komt later via een update)

Netatmo behoudt de buitencamera zonder sirene in het assortiment, waardoor je meer keuze hebt. de standaard versie kost gemiddeld zo’n €250 en de versie met sirene heeft een adviesprijs van €349,99. Je kan deze vooruitbestellen via de Netatmo-website en is binnenkort ook te vinden bij andere winkeliers.