Heb je een eigen airco, dan kun je deze op afstand in- en uitschakelen met de Netatmo Slimme Aircobediening. Het werkt op (bijna) alle aircosystemen met een infrarode afdstandsbediening. Wij hebben de Netatmo Slimme Aircobediening getest en vergeleken met die van tado. In deze review lees je onze ervaringen!

Review: Netatmo Slimme Aircobediening

De afgelopen tijd hebben heel wat mensen een airco in huis gehaald. Niet alleen om te koelen, maar ook om één kamer in huis te verwarmen, zonder dat de cv-ketel opgestookt hoeft te worden. Zo’n airco is vaak voorzien van een simpele afstandsbediening met knopjes. Wil je ook buitenshuis je airco bedienen en met HomeKit aansturen, dan heb je een slimme aircobediening nodig. Zoals deze van Netatmo, die ook geschikt is voor warmtepompen. We hebben dit accessoire getest met een mobiele airco en vertellen in deze review hoe dat is bevallen.

Review, foto’s en tekst: Gonny van der Zwaag (@gonny). De aircobediening is getest in mei/juni 2023 en beschrijft de situatie op dat moment. De aircobediening is voor deze test beschikbaar gesteld door de fabrikant. De airco is een Aspen Xtra.



Netatmo Slimme Aircobediening in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van het accessoire:

Slimme bediening voor je airconditioning

Werkt met airco’s en warmtepompen met infraroodbediening

7-daagse weekplanning

Eco-Assist

Meet temperatuur en luchtvochtigheid

Werkt met HomeKit, Alexa en Google Assistant

Verkrijgbaar voor ca. €119,- bij tink, Bol.com en Amazon

Introductie Netatmo Slimme Aircobediening

Bij het verhuizen naar ons nieuwe kantoor kregen we de mogelijkheid om de mobiele airco van de vorige huurders over te nemen. Dat zou wel eens van pas kunnen komen op warme dagen zoals nu, dus we gingen akkoord met de overnameprijs. Het leek een standalone oplossing met afstandsbediening, maar toen Netatmo deze slimme aircobediening aankondigde en we naar een mogelijkheid om te testen zochten, beseften we dat we zo’n mobiele airco ook slim kunnen maken. Oftewel: bediening op afstand en meenemen in allerlei HomeKit-automatiseringen en -scènes. De aircobediening gedraagt zich in de Woning-app als een thermostaat.

Toch is deze slimme aircobediening niet helemaal nieuw. Thuis hebben we al een Tado-aircobediening V3 (ca. €95,-), aangesloten op een vaste airco. Die is al wat langer op de markt en is vijfentwintig euro goedkoper. De werking is in feite hetzelfde: vrijwel elk apparaat waarmee je kunt verwarmen of verkoelen en dat voorzien is van een infrarode afstandsbediening is hiermee aan te sturen. Een ventilator met infrarood afstandsbediening zou misschien ook nog wel lukken, maar die hadden we niet voorhanden.

Design van de Netatmo-aircobediening

De aircobediening ziet er heel anders uit dan die van Tado, die vierkant, wit en plat is. Netatmo heeft gekozen voor een langgrekte pilvorm: zwart aan de voorkant en wit aan de achterkant. Er zit aan de achterkant een soort schilderijgleufje om aan een schroef te hangen, maar dan hangt hij wel verticaal en met het logo gekantelt. Ben je iemand die alles perfect wil hebben, dan is het wel jammer dat er maar één manier is om op te hangen. Op marketingfoto’s van Netatmo hangt hij ook op z’n kant. Wij hebben ervoor gekozen om de kabel rondom een Aqara-hub te wikkelen zodat hij toch recht hangt.

Je moet de aircobediening in de buurt van de airco neerleggen of ophangen, maar hij hoeft geen directe zichtlijn te hebben. Heb je een split-unit airco die bovenaan de wand hangt, dan kun je de aircobediening op een kastje in de kamer liggen. De Netatmo heeft een ingebouwde vocht- en temperatuursensor. Die laatste bepaalt of de juiste temperatuur bereikt is. Het is handig om daar bij de plaatsing rekening mee te houden. Te dicht bij de airco is niet goed, want je wil dat het in de hele kamer koel is.

Er zit op deze aircobediening geen schermpje met de temperatuur (zoals bij Tado). Strikt genomen is dat ook niet nodig, maar het is natuurlijk wel een leuke extra om te zien wat de huidige temperatuur is.

De aircobediening wordt geleverd met een stroomadapter, voorzien van een (enigszins gedateerde) micro-usb-aansluiting. Dat is niet erg gangbaar meer, nu de meeste accessoirefabrikanten op usb-c zijn overgestapt. Mocht je de meegeleverde kabel met stroomadapter te kort, te lang of te wit vinden, dan kun je ook een oude micro-usb-adapter gebruiken. Iedereen heeft er nog wel eentje liggen.

Aan de achterkant vind je een opening om de stroomkabel aan te sluiten. Ook vind je hier de HomeKit-code om te koppelen. Het toevoegen van zo’n aircobediening vergt wel iets meer stappen dan het scannen van de HomeKit-code: je zult moeten zorgen dat de aircobediening weet welke signalen de meegeleverde afstandsbediening aankan.

Installatie en ingebruikname Netatmo slimme aircobediening

Om de aircobediening werkend te krijgen moet je in de Netatmo Home + Control-app aan de slag gaan. Je voegt de Smart AC Controller toe door de productcode (QR) te scannen en geeft toegang tot HomeKit. Het accessoire maakt op 2,4GHz WiFi verbinding met je netwerk.

Vervolgens zul je je airco moeten opzoeken. Ons merk airco stond er niet bij; in dat geval heb je wat meer werk aan de installatie, want je moet de Netatmo trainen door knoppen op de fysieke afstandsbediening in te drukken. Nadat je dit hebt gedaan, heb je de Netatmo Home + Control-app eigenlijk niet meer nodig. Je kunt via HomeKit zaken als geofencing en triggers regelen.

Netatmo slimme aircobediening in gebruik

Als je eenmaal alles geïnstalleerd en werkend hebt, is er qua gebruikswervaring via HomeKit weinig verschil tussen de Netatmo en Tado. Afhankelijk van je airco en de mogelijkheden heb je als gebruiksmodi: Koeling, Verwarming, Automatisch en Uit. Ook is er in HomeKit een aparte regelaar voor de ventilator. Die kun je op zo laag mogelijk zetten, zodat er minder herrie is, maar dan koelt het minder snel af.

Als je een mobiele airco hebt, moet je wel beschikken over een vaste afvoer naar buiten, anders heeft automatiseren namelijk niet zoveel zin. Je wilt namelijk de geofencing-functies gebruiken, waarbij de airco aan gaat op het moment dat je in de buurt bent én de temperatuur boven een bepaalde waarde ligt. En zodra je vertrekt (of liefst een uurtje eerder) wil je dat de airco alvast uitgeschakeld wordt. Allerlei zaken, zoals automatisch uitschakelelen als de gewenste temperatuur is bereikt, is ook in de Woning-app te regelen.

Toch heb je ook nog wel wat aan de Netatmo-app. De fabrikant helpt je met het maken van een persoonlijke weekplanning, die bijvoorbeeld rekening kan houden met de tijdstippen dat je thuis of op kantoor bent. Dit kan verschillend zijn per seizoen.

De Netatmo-app is wel een stuk spartaanser dan die van Tado, zoals je hieronder kunt zien. Bij Netatmo weet je niet goed waar je moet klikken, terwijl de Tado duidelijker alle metingen en alle opties toont:



Links en midden de Netatmo-app, rechts de blauwe Tado-app.

Gezien het feit dat Netatmo nu pas met een aircobediening komt en alles van Tado heeft kunnen afkijken, vinden we het totaalpakket van Netatmo een beetje tegenvallen. Zeker gezien de hogere prijs hadden we verwacht dat Netatmo net iets meer zou bieden. Meer functies, meer opties of iets meer mogelijkheden in de app.

Het is een prima product, maar we hadden willen zien dat Netatmo gezien de prijs iets meer moeite had gedaan om Tado (een relatief klein bedrijf met 180 medewerkers) te overtreffen, zeker als je bedenkt dat Netatmo deel uitmaakt van een veel groter concern met 38.000 medewerkers met meer financiële mogelijkheden om een product te maken dat de verwachtingen overtreft. Nu scoort Netatmo op een paar punten toch wat minder.

Netatmo zal ook niet blij zijn dat er op Amazon alleen 1-sterreviews worden uitgedeeld. Zo slecht was onze ervaring nou ook weer niet, maar het geeft wel te denken.

Score 7 Netatmo Slimme Aircobediening €119,99 Voordelen + Werkt met bijna alle airco's en warmtepompen

Makkelijk te installeren

Als het merk airco niet standaard aanwezig is, kun je de afstandsbediening zelf trainen

Directe zichtlijn is niet nodig, moet alleen in de buurt hangen/liggen

Geschikt voor HomeKit Nadelen - Duurder dan Tado

Geen display (zou leuke extra zijn geweest)

Er is alleen gedacht aan verticaal ophangen (met gekanteld logo)

Conclusie Netatmo Slimme Aircobediening met HomeKit

Heb je een airco dan is een slimme aircobediening echt een handige toevoeging. Airco’s zijn van zichzelf meestal niet zo slim en kunnen geen rekening houden met aan- of afwezigheid van personen. Gelukkig is dat makkelijk te regelen met deze aircobediening. Zeker als jouw airco in de lijst staat, is het installeren snel gelukt en kun je ‘m daarna aansturen alsof het een thermostaat is.

Of je dan de Netatmo of Tado moet hebben is een persoonlijke keuze. De Tado is al wat langer op de markt, heeft een scherm die de actuele temperatuur aangeeft en is een stuk goedkoper. Persoonlijk vind ik ‘m ook iets mooier en vind ik de app duidelijker, maar voorkeuren kunnen verschillen. Heb je liever het langgerekte ontwerp van Netatmo, dan kan dat ook. Als het eenmaal geïnstalleerd is en goed werkt via HomeKit, is er qua gebruiksgemak nauwelijks verschil. Met beide kun je koelen en verwarmen, mits jouw airco dit ondersteunt en beide hebben qua sensoren en andere eigenschappen hetzelfde te bieden.

Netatmo Slimme Aircobediening kopen

Deze aircobediening is verkrijgbaar bij meerdere winkels, vrijwel overal voor de adviesprijs van €119.

Prijzen Netatmo Slimme Aircobediening

Netatmo Tado

Meer over slimme ventilators en airco’s en hoe je ze met HomeKit kunt bedienen, lees je in onze gids.