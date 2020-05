Xbox Family is een aankomende app van Microsoft waarmee je als ouder kan instellen hoe lang je kind mag game op de Xbox. De app is nu via Testflight alvast te proberen.

Microsoft kondigde eerder dit jaar de Family Safety-app aan, maar daar komt nog een extra app bij. Met de Xbox Family Settings-app regel je alles omtrent de speeltijd op de Xbox One. Als ouder krijg je ook inzage in de vriendenlijst van je kind en nog veel meer soortgelijke functies voor ouderlijk toezicht.



Xbox Family Settings-app voor iPhone

De Xbox biedt op zichzelf al allerlei instellingen om jonge kinderen zo veilig mogelijk te laten genieten van games. Maar met de aankomende app voor iPhone en Android regel je dat gewoon rechtstreeks vanaf je smartphone. In de app staan vier functies centraal: het instellen van speeltijdlimieten, het toepassen van filters voor bepaalde type content, communicatie-instellingen en inzicht in speelstatistieken.

Voor de schermtijdfuncties kan je bijvoorbeeld kiezen om je kind meer speeltijd in het weekend te geven. Met de filters bepaal je welke leeftijdscategorie op de Xbox toegestaan wordt. Je kiest bijvoorbeeld dat alleen games met een beoordeling tot 12 jaar gespeeld mogen worden. Voor het online spelen kies je dat je kind alleen met andere spelers uit de vriendenlijst mag spelen. Krijgt je kind een vriendschapsverzoek, dan kan je dat als ouder afwijzen of accepteren.

De app is nu als beta beschikbaar voor zowel iPhone als Android. Iedereen kan zich aanmelden voor de Testflight-beta via deze link. Om de app te gebruiken, heb je wel een Microsoft-account en natuurlijk een Xbox nodig. De app komt later dit jaar voor iedereen beschikbaar.

Voor de Nintendo Switch heeft Nintendo een soortgelijke app. Met de Ouderlijk Toezicht voor Nintendo Switch-app bepaal je hoe lang je kind per dag mag spelen. Je stelt limieten in en kiest welke software wel of niet gespeeld mag worden.