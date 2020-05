Het zou te maken hebben met Apple File System (APFS), het bestandssysteem dat Apple gebruikt. De bug voorkomt dat gebruikers een opstartbare kloon van hun systeemschijf kunnen maken. In een blogpost zegt softwareontwikkelaar Mike Bombich dat het team van CCC het probleem heeft ontdekt tijdens het gebruik van een bètaversie van macOS 10.15.5.



Daardoor is het niet mogelijk om Carbon Copy Cloner te gebruiken om een kloon te maken. Technisch gezien houdt het in dat de chflags() systeemcall niet langer de SF_FIRMLINK parameter kan zetten op een map op een APFS-schijf. Er verschijnt echter geen foutmelding, maar het wekt de indruk dat het zetten van de parameter gelukt is.

Een dergelijke parameter is niet vaak nodig, maar wel bij de eerste backup van het macOS systeemvolume. Nieuwe volledige backups die met macOS 10.15.5 en later zijn gemaakt, zijn niet bootable. De ontwikkelaar is uiteraard teleurgesteld en vraagt zich af of het een bug is, die Apple al lang had moeten opmerken, of dat er bewust voor is gekozen door Apple als een soort beveiligingsmaatregel.

Goed om te weten dat het dus alleen geldt voor de eerste backup die je maakt. Bestaande backups die met macOS 10.15.4 en eerder zijn gemaakt werken wel gewoon.

Gelukkig is er wel een oplossing voor mensen die Carbon Copy Cloner gebruiken in combinatie met macOS 10.15.5:

Vervang de software Carbon Copy Cloner door versie 5.1.18 beta (hier te downloaden). Open de app en klik op het kruisje bij Destination om de doellocatie te wissen. Stel opnieuw de doellocatie in. Je krijgt dan een nieuwe interface met stappen om een bootable backup te maken.

Bombich heeft Apple op de hoogte gebracht van de bug en vindt ondertussen dat Apple slecht met externe ontwikkelaars omgaat door de werking niet te documenteren.