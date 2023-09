Heb je net een nieuwe iPhone 15 Pro met actieknop in huis, maar heb je nog geen idee wat je nou zoal met die nieuwe knop kunt doen? In dit artikel geven we inspiratie welke Siri Shortcuts goedwerken.

Siri Shortcuts en de iPhone 15 Pro actieknop

In een eerder artikel bespraken we al de basismogelijkheden van de iPhone 15 Pro actieknop. Dat zijn de meest voor de hand liggende functies, zoals het muten van de systeem- en meldingsgeluiden, het activeren van een Focus, de zaklamp in- en uitschakelen en ga zo maar door. De meest uitgebreide functie is Siri Shortcuts. Hiermee kun je de actieknop eigenlijk bijna alles laten doen. Check vooral ook de laatste tip in dit artikel voor de ultieme actieknop-opdracht!

Hoe een Siri Shortcut maken werkt, bespreken we in een andere tip. Dit regel je in de Opdrachten-app onder het Mijn opdrachten-tabblad.

Bedien je slimme apparaten, bijvoorbeeld met HomeKit

Eén van de populairste opties zal waarschijnlijk het bedienen van slimme apparaten zijn. Veel mensen hebben wel iets wat met HomeKit werkt, zoals slimme lampen, een thermostaat, deurslot of misschien wel een garagedeur of gordijnen. Door een opdracht te maken voor één of meerdere accessoires, kun je met de actieknop deze opdracht laten uitvoeren. Denk aan het instellen van een bepaalde scène voor tijdens het kijken van een serie, of het ontgrendelen van je garagedeur zodra je de oprit oprijdt. Of je ontgrendelt razendsnel de voordeur en stelt tegelijkertijd de thermostaat in.

Je bent niet beperkt tot één apparaat of apparaatsoort tegelijk. Alles wat je in een Siri Shortcut kunt doen, kan met één druk op de actieknop worden uitgevoerd. Werkt jouw slimme apparaat niet met HomeKit, maar wel met Siri Shortcuts, zoals de luchtreinigers van Dyson? Dan kun je deze ook combineren met HomeKit-apparaten in dezelfde opdracht.

Bespaar veel batterij met een bundel aan energiebesparende acties

Nu is de batterij van je iPhone 15 Pro na aankoop nog helemaal spic en span, maar zit je toch regelmatig in situaties waarbij je graag zo veel mogelijk batterij bespaart? Dan kun je een opdracht maken die meerdere maatregelen neemt tegen het onnodig verbruiken van je batterij. Deze acties kun je in een opdracht verwerken:

Schakel Energiebesparende modus in

Zet donkere modus aan

Stel een zwarte wallpaper in (je moet eerst de wallpaper maken). In Opdrachten heet dit een achtergrondfoto.

Zet je helderheid laag

Als je deze actie uitvoert, kun je langer met je iPhone doen. Bekijk ook ons artikel met tips om batterij te besparen met de iPhone. Ze zijn niet allemaal met de actieknop te bedienen, maar in geval van nood kan het alsnog van pas komen.

Bekijk ook 30 tips om je iPhone-batterijduur te verlengen Met deze 30 tips gaat de batterij van je iPhone en iPad langer mee. Allerlei batterijbesparende tips waar je misschien nog nooit aan had gedacht - van pushberichten uitschakelen tot netwerkinstellingen herstellen.

Stuur een bericht of post op sociale media

Ben je altijd in contact met de rest van de wereld? Dan is de actieknop ook voor jou een uitkomst. Je kunt met de populairste sociale apps en chat-apps een Siri Shortcut maken om snel een bericht te sturen of een openbare post te maken.

De precieze mogelijkheden verschillen per app. We raden je daarom vooral aan om voor jouw favoriete app te kijken wat je precies kunt doen. De meeste apps laten je in ieder geval een nieuw bericht sturen naar een nog te selecteren persoon.

Activeer de Google Assistent in plaats van Siri

Gebruik je Siri niet omdat de slimme assistent vaak eigenlijk niet zo slim blijkt te zijn? Of ben je meer fan van de resultaten die Google geeft? Dan kun je gebruikmaken van de Google Assistent in Siri Shortcuts. Je gebruikt dan de actieknop om snel de slimme hulp van Google in te schakelen. Als je slimme apparaten op Google’s platform hebt, kun je die ook snel bedienen met de actieknop.

Open apps op de Apple TV

De actieknop komt van pas als je vaak televisie, films of series kijkt op je Apple TV. Door in te stellen dat je de Apple TV wil inschakelen en een app wil openen, hoef je daar niet de afstandsbediening voor te pakken. Sterker nog: je kunt ook instellen dat de Apple TV afstandsbediening op je iPhone wordt geopend nadat de Apple TV is ingeschakeld. De opdracht moet er dus ongeveer zo uitzien:

Open app op Apple TV Optioneel: wacht 5 secondes Toon afstandsbediening

Je kunt kiezen om altijd een specifieke app te openen, maar het is mogelijk om iedere keer te kiezen welke app je wil laten openen. Welke optie je het beste kunt kiezen, is afhankelijk van hoe jij je Apple TV vaak gebruikt.

Bekijk ook Snel je Apple TV bedienen met je iPhone vanuit het Bedieningspaneel: zo doe je dat Je kunt een Apple TV ook bedienen met je iPhone en iPad en vanuit het Bedieningspaneel is dit nog eenvoudiger. Door je Apple TV te bedienen vanuit het Bedieningspaneel heb je geen app meer nodig. In deze tip lees je hoe dat werkt.

Gebruik een alternatieve camera-app (met tip voor oudere iPhones!)

Apple’s eigen Camera-app biedt steeds meer functies, zeker met de nieuwe iPhone 15 Pro camera. Toch zijn er nog veel fans van alternatieve camera-apps zoals Halide. Met een Siri Shortcut kun je heel eenvoudig een app laten openen, zoals Halide-maker Sebastiaan de With laat zien op Twitter. Als je hier voor jouw favoriete camera-app kiest, kun je er altijd gauw bij.

Er is ook een andere manier om makkelijk een alternatieve camera-app te openen, maar dat werkt ietsjes langzamer dan via de actieknop. In een aparte tip leggen we uit hoe je dat doet, zodat je de actieknop voor iets anders kunt bewaren. Dit werkt ook op andere iPhones zonder actieknop.

Bekijk ook Zo stel je een andere camera-app in als standaard camera op de iPhone Vind je de standaard Camera-app op je iPhone te simpel? Dan kun je met een slimme truc de standaard-app 'vervangen' door een andere camera-app. In deze tip leggen we uit hoe dat moet.

Navigeer naar een vooraf gekozen bestemming

Ben je altijd onderweg, maar is er één punt waar je steeds weer terugkomt? Door de actieknop in te stellen met je navigatie, kun je met één druk op de knop naar een vooraf bepaald punt de navigatie starten. In de Siri Shortcut stel je in welke locatie dit is en met welk vervoersmiddel je hiernaartoe wil gaan. Standaard wordt het een route vanaf je huidige locatie op het moment dat je de opdracht uitvoert, maar je kunt ook een vast beginpunt kiezen.

Let op: ook al gebruik je een andere navigatie-app zoals Google Maps of Citymapper, dan moet je deze opdracht instellen onder Kaarten met Apple’s eigen Kaarten-app. Als je kiest voor de optie Open route, dan krijg je de mogelijkheid om te kiezen in welke app je die route wil openen. Dit is waar je kiest voor jouw favoriete navigatie-app.

Zet een timer (bijvoorbeeld tijdens het koken)

Werk je veel met timers, dan is dit een no-brainer. Een speciale fysieke knop voor het starten van je timer kan erg handig zijn. In de instellingen van deze opdracht kun je kiezen voor een vaste lengte van de timer, maar je kunt dit ook iedere keer zelf bepalen als je de actieknop gebruikt. Ook timers starten kan via de Klok-app in Siri Shortcuts.

Sneller Shazammen dan ooit

We weten allemaal wel hoe vervelend het is als je ergens een liedje hoort en nog gauw voordat het afloopt wil weten welke het is. Shazam is daarvoor een uitkomst, maar dan moet je de app wel snel zien te openen. Nu is er de mogelijkheid om Shazam aan het iPhone Bedieningspaneel toe te voegen, maar het kan nóg sneller via de actieknop. Een Shazam-actie starten is dan zo gepiept en die paar secondes kunnen echt een verschil maken als het liedje ten einde loopt.

Bekijk ook Shazam vanuit het Bedieningspaneel: zo kun je snel muziek herkennen Wist je dat je heel snel Shazam vanuit het Bedieningspaneel kunt gebruiken? Je kunt dan sneller muziek herkennen, zonder dat je een app nodig hebt of Siri gebruikt.

Speel je favoriete muziek af

Nu we toch in het muziekthema zijn: je kunt natuurlijk ook de actieknop gebruiken om muziek af te spelen. In het geval van Apple Music kan dat de radio, een afspeellijst of een album zijn. Kies je geen specifieke muziek, dan speelt je iPhone wat je als laatste hebt afgespeeld. Bij Spotify moet je eerst een opdracht toevoegen aan Siri Shortcuts vanuit de Spotify-app. Vervolgens kun je naar de Opdrachten-app gaan om deze opdracht eventueel uit te breiden met andere taken.

Keuzestress? Dan is er de ultieme actieknop-opdracht

Heb je keuzestress, of heb je nog steeds geen idee wat je met de actieknop moet? Dan is het kijken van de onderstaande video een aanrader. Hier legt YouTuber Stephen Robles uit hoe je alle mogelijkheden van de actieknop kunt combineren en gebruiken naar hartelust. Misschien wil je hem soms wel gebruiken voor het wisselen van de Focus, maar een paar minuten later om de muziek te bedienen. Dat kan met de ultieme actieknop-opdracht die Robles met je doorneemt. De actieknop kan hiermee veranderen op basis van wat je aan het doen bent.

Heb jij nog toffe ideeën voor wat je met de iPhone 15 Pro actieknop kunt doen? Laat het weten als reactie! Nog geen nieuwe iPhone 15 Pro gekocht, maar is het nu wel wat interessanter voor je geworden? Check dan ons artikel over het kopen van de iPhone 15 Pro.