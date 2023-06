Als je veel gebruikmaakt van iMessage, kan het soms nodig zijn om een specifiek bericht op te zoeken. Wat heeft die vriend ook alweer precies gezegd? Hoe laat zouden jullie ook alweer afspreken? Er zijn talloze situaties waarbij de zoekfunctie van pas komt en gelukkig kun je in een paar stappen ook zoeken in iMessage-chats. Hoewel de functie niet zo uitgebreid is als de zoekfunctie van WhatsApp, kun je toch redelijk eenvoudig vinden wat je zoekt. En vanaf iOS 17 is de zoekfunctie nog beter, want je kan dan zoeken met filters.

Zoeken naar berichten in iMessage

Je vindt de zoekfunctie van iMessage bovenaan je chatoverzicht. In iOS 16 of ouder kan je helaas niet zoeken binnen een specifieke chat. De zoekfunctie doorzoekt alle chats op de zoekterm die je invoert. Je gebruikt de zoekfunctie als volgt:

Open de Berichten-app en ga naar je chatoverzicht. Veeg eventueel iets naar beneden totdat bovenaan de zoekbalk verschijnt. Voer je zoekterm in. De resultaten verschijnen in beeld, verdeeld over een aantal categorieën, van boven naar beneden: Contacten: ga direct naar een bestaand gesprek met je contacten.

Gesprekken: vind specifieke berichten waarin je zoekterm voor komt in alle gesprekken uit je overzicht.

Links: alle gedeelde links in alle gesprekken die overeenkomen met je zoekterm.

Foto’s: bekijk alle foto’s waarin de zoekterm in voor komt. De app zoekt hier dus naar de tekst in de foto’s zelf.

Documenten: vind de documenten waarvan de bestandsnaam overeenkomt met je zoekterm. Eventueel kun je nog bij elk onderdeel tikken op Toon alle, om alle resultaten binnen die categorie te vinden.

Zoek je dus een specifiek bericht waar de tekst “volgende week” in voor komt, tik dan bij Gesprekken op Toon alle om alle berichten van al je chats te zien waar de tekst “volgende week” in vermeld staat. Zodra je op een bericht tikt, ga je in het gesprek meteen naar het desbetreffende bericht toe. Het is helaas niet mogelijk om te zoeken op datum.

Filters gebruiken om te zoeken in iMessage

Vanaf iOS 17 is de zoekfunctie van iMessage nog verder verbeterd. Je kan dan gebruikmaken van filters in combinatie met je zoekterm. Daarmee kan je veel specifieker zoeken, bijvoorbeeld in een bepaalde chat of zelfs naar een bepaald type bericht (zoals een link of foto). Zoek je bijvoorbeeld naar een iCulture-link in een gesprek met je partner, dan kun je filteren op het gesprek met je partner en zoeken naar het type “Link”, in combinatie met de zoekterm “iCulture”. Dat werkt zo:

Open de Berichten-app en ga naar je chatoverzicht. Veeg eventueel iets naar beneden totdat bovenaan de zoekbalk verschijnt. Voer je eerste zoekterm in, bijvoorbeeld de naam van een persoon om alleen resultaten in dat gesprek te zien. Bij de resultaten zie je een optie Berichten met: [naam van contact]. Tik hierop. Vervolgens kun je nog extra filters toevoegen, bijvoorbeeld Link, Foto of Locatie. Je kunt ook zoeken met het filter Berichten van: [naam van contact]. In dat geval zoek je alleen naar berichten die afkomstig zijn van het gekozen contact. Na het kiezen van de filters, kun je de zoekterm invoeren. De resultaten die voldoen aan je zoekterm en filtercombinatie, verschijnen in beeld.

Meer over iOS 17

iOS 17 is de grote update voor de iPhone in 2023. Wil je weten of jouw iPhone geschikt is voor iOS 17, dan vind je in ons artikel de geschikte modellen. De belangrijkste verbeteringen zijn de interactieve widgets, een vernieuwde Telefoon-app met nieuw belscherm, uitgebreidere AirDrop, een nieuwe Stand-by stand als je telefoon horizontaal aan de oplader zit en meer. Lees ook onze artikelen met de beste iOS 17-functies en interessante iOS 17-details en ontdekkingen. De verwachte releasedatum van iOS 17 is in september 2023. De meest recente stabiele iOS-versie is iOS 16.5.1.