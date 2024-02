De batterij in een iPhone heeft altijd een bepaalde levensduur. De zogenaamde gezondheid van de iPhone-batterij is eenvoudig te checken via de instellingen. Doorgaans hanteert Apple een gezondheid van 80% tot 500 laadcycli. Dat betekent in feite dat de capaciteit nog 80% is van de originele capaciteit, bij 500 volledige oplaadcycli. Deze maatstaaf werd ook aangehouden voor de iPhone 15-modellen, maar nu blijkt dat de levensduur van de iPhone 15-batterij twee keer zo lang is. Het voordeel voor jou: de capaciteit wordt langer behouden en je hoeft minder snel je batterij te vervangen.

iPhone 15-batterij levensduur blijkt langer

Bij alle iPhone 15-modellen wordt, onder ideale omstandigheden, bij maar liefst 1000 laadcycli 80% van de oorspronkelijke capaciteit behouden. Dat betekent dat de gezondheid van de batterij dus langzamer daalt dan bij andere modellen. Voor de iPhone 14-modellen en ouder belooft Apple nog steeds 500 laadcycli voor een capaciteit van 80%. In alle gevallen zijn de metingen gedaan onder “ideale omstandigheden”, al is niet duidelijk wat die omstandigheden precies zijn. Veel zaken kunnen invloed hebben op de gezondheid van je batterij, zoals je gebruik, laadgewoonte en temperatuur.

Onder een volledige laadcyclus wordt verstaan het opladen van de batterij van 0% tot 100%. Dat hoeft niet in één keer, want dat kan ook in delen. Sinds de iPhone 15 kun je meteen checken hoe vaak je iPhone-batterij is opgeladen (dus het aantal laadcycli), terwijl je voor oudere modellen nog wel externe software nodig hebt.

Info over batterijstatus verbeterd in iOS 17.4

In iOS 17.4 verbetert Apple de weergave van de batterijstatus. Bij de iPhone 15-modellen check je in iOS 17.3 en ouder het aantal oplaadcycli via Instellingen > Algemeen > Info, maar in iOS 17.4 vind je dit via Instellingen > Batterij > Batterijgezondheid. Vanaf die versie vind je hier niet alleen het percentage voor de maximale capaciteit, maar ook of de batterij nog normaal is of dat reparatie aanbevolen wordt.