Vorig jaar constateerden we nog in onze iPhone 14 Pro review dat het toestel wel erg leek op z’n voorganger. Dat is anno 2023 wel anders: de iPhone 15 Pro is meteen te herkennen aan het nieuwe materiaal titanium, aan de meer gedempte kleuren en de actieknop aan de zijkant. De usb-c-poort is ook nieuw, maar valt nauwelijks op; het lijkt alsof hij er altijd al in heeft gezeten. Heeft de iPhone 15 Pro genoeg te bieden en is ‘ie jouw geld waard? Dat ontdek je in deze iPhone 15 Pro review!

Tekst en review: Gonny van der Zwaag (@gonny). We hebben getest met een 256GB iPhone 15 Pro in blauw en een 1TB iPhone 15 Pro Max in naturel titanium. Eén toestel is zelf aangeschaft, de andere is voor deze review beschikbaar gesteld door Apple als leenexemplaar.

We gaan binnenkort ook reviews publiceren van de iPhone 15 Pro Max (vooral gericht op de camera) en de standaard iPhone 15 , waarbij meteen de Plus wordt meegenomen.

iPhone 15 Pro in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van de iPhone 15 Pro:

Topmodel van de 2023 iPhones

Opvolger van de iPhone 14 Pro

Titanium behuizing met glazen achterkant

Usb-c poort met datasnelheden tot 10 Gbps

Nieuwe A17 Pro-chip, zo’n 20% sneller

Drievoudige camera met 48-megapixel groothoeklens, ultra-groothoeklens en telelens

5G connectiviteit

Verkrijgbaar met 128GB, 256GB, 512GB en 1TB opslag

Prijs: vanaf €1.229,-



De iPhone 15 Pro in blauw titanium. Bij zo’n kleurloze iPhone hebben we gekozen voor een achtergrond met wat meer kleur.

Bij deze aanbieders kun je iPhone 15 Pro abonnementen afsluiten:

Vodafone | Odido | KPN | Belsimpel | Mobiel.nl

Daarnaast kun je voor een losse iPhone 15 Pro bij deze winkels terecht:

Amazon | Bol.com | Coolblue | Belsimpel | Mobiel.nl | MediaMarkt

Design van de iPhone 15 Pro

Glazen voor- en achterkant met titanium randen

Vier kleuren: zwart, wit, blauw en naturel titanium

Afmetingen: 146,6 x 70,6 x 8,25 mm (voorganger 147,5 x 71,5 x 7,85mm)

Gewicht: 187 gram (voorganger 206 gram)

IP68 waterbestendig (tot 30 minuten en tot 6 meter diepte), net als voorgaande jaren

Als we het design van de 2023 iPhones in één woord moeten samenvatten, dan is het: mat. Weg zijn de glimmende stalen randen van de eerdere Pro’s en zelfs bij de standaard modellen is de spiegelende achterkant verdwenen. Het design van de iPhone 15-serie valt in brede kring goed in de smaak. De meer afgeronde randen zien er net iets anders uit en liggen wat mij betreft wat lekkerder in de hand, maar we worden niet opgeschrikt door een radicaal redesign. De toestellen zijn iets lichter van gewicht en zien er door hun afwerkingen ‘premium’ uit. Als er op één punt kritiek is, dan is het wel dat de kleuren dit jaar wat saai zijn, maar dat zijn we als Pro-gebruikers wel gewend. Pastelkleuren en felle kleuren hoefde je de afgelopen jaren toch al niet te verwachten. De wat meer gedempte kleuren passen beter bij het gekozen materiaal.



De iPhone 15 Pro in blauw met daarachter zijn voorganger in paars, de iPhone 14 Pro.

Titanium: duur en mooi, maar…

Onze reactie op het nieuwe materiaal titanium is eveneens positief. Het ziet er vooral optisch mooi uit. We hadden altijd al een volledig matte iPhone Pro willen zien en dat is nu realiteit geworden. Titanium klinkt duur en het oogt weer iets anders, terwijl het door de geborstelde afwerking ook weer niet te veel afwijkt van wat we gewend zijn. iFixit is toch iets minder optimistisch. Het reparatiebedrijf meent dat Apple vooral voor titanium heeft gekozen omdat het cool klinkt, maar waarschuwen voor de verhoogde krasgevoeligheid. In hun teardown-video laten ze het zien (na ongeveer 4:30 minuten) door met een scherp voorwerp langs de rand te krassen. Je zult dit niet opzettelijk doen, maar in een onbewaakt ogenblik zou er toch een sleutel of ander scherp voorwerp langs de rand kunnen krassen.

Andere video’s bevestigen de krasgevoeligheid. In deze video van JerryRigEverything is vanaf 4:00 minuten te zien hoe gemakkelijk je krassen zou kunnen maken met een scherp mes. En bij 7:20 minuten zien we nog een ander opmerkelijk verschijnsel: door het toestel met de handen iets te buigen breekt het glaslaagje aan de achterkant, iets waar de YouTuber zelf ook nogal verbaasd over is. Je hoeft blijkbaar niet eens op je toestel te gaan zitten om de glazen achterkant te ruïneren. Was Apple hiervan op de hoogte toen ze aankondigden dat het repareren van de glazen achterkant in prijs zou worden verlaagd naar 200 euro? Je zou het bijna gaan denken. Het titanium frame blijft overigens wel intact als het glaslaagje kapot is en het gebeurt alleen bij de grotere 6,7-inch iPhone 15 Pro Max, maar het blijft opmerkelijk.



De iPhone 15 Pro blijkt bestand tegen buigen, maar bij de iPhone 15 Pro Max (liggend) gaat al snel het glaslaagje aan de achterkant kapot.

Wellicht heeft de glasbreuk te maken met het gebruik van titanium, dat volgens JerryRigEverything drie keer meer treksterkte en half de elasticiteit van aluminium heeft. Ook bij het vallen ontstaat sneller schade. Dit zou ermee te maken hebben dat titanium stijver is en de impact van een val minder goed verspreid over het totale frame. Het roestvrije staal van de iPhone 14 Pro-modellen zou beter werken als schokdemper.

Overigens bestaat niet de hele iPhone 15 Pro uit titanium. In deze video wordt geschat dat een volledig uit Grade 5 titanium gemaakte iPhone zo’n $2.000 aan titaniummateriaal zou kosten. Dat is natuurlijk niet mogelijk voor een toestel dat $999 in de VS kost. Apple heeft het frame binnenin grotendeels van aluminium gemaakt, met een decoratieve buitenlaag van titanium. Het is een bewonderenswaardig technisch hoogstandje hoe dit gedaan is en het is ook nog eens kostenbesparend. Er zou daadwerkelijk voor ongeveer $30 aan titanium in moeten zitten.



De randen van beide modellen worden vies door aanraking met de vingers. Bij de iPhone 14 Pro (boven) zit er bovendien veel stof rondom de Lightning-poort. Dit toestel is altijd met een hoesje gebruikt, waardoor de stof zich kon ophopen. Bij de iPhone 15 Pro (onder) zie je de nieuwe usb-c-poort.

Aan de achterkant van de iPhone zie je het titanium, maar raak je het niet rechtstreeks met je vingers aan omdat er een glaslaag overheen zit. Langs de randen kunnen wel vingervlekken ontstaan op de PVD-coating, iets wat we tijdens het gebruik duidelijk hebben gemerkt. PVD (physical vapor deposition) houdt in dat een vast materiaal in een vacuüm wordt verdampt en op het oppervlak van een onderdeel wordt afgezet, om het de gewenste kleur te geven. Vuile of vette handen kunnen dit beïnvloeden, maar je kunt het met een doekje ook weer gemakkelijk wegvegen. De randen zijn dus niet gelakt, maar voorzien van een verkleurd laagje titanium. Ga je er met een scherp mes overheen, dan zal de natuurlijke kleur van titanium zichtbaar worden. We hebben nog weinig verhalen gezien van mensen die door dagelijks gebruik last hadden dat het onderliggende materiaal zichtbaar werd (je moet er wel heel stevig overheen krassen), maar wil je het zekere voor het onzekere nemen, dan kun je beter voor de naturel titaniumkleur kiezen.



De actieknop op de iPhone 15 Pro, in vergelijking met de muteschakelaar op de iPhone 14 Pro.

Actieknop op de iPhone 15 Pro

Draai je de iPhone 15 Pro rond in de hand, dan is vallen de twee nieuwkomers (usb-c poort aan de onderkant en actieknop aan de zijkant) nauwelijks op. Die actieknop is een van de grootste vernieuwingen van de Pro-modellen, waar je al bij de ingebruikname op wordt geattendeerd. Je kunt meteen een van de standaard acties kiezen (of dit later doen). Standaard staat de actieknop ingesteld als muteknop, maar je kunt ook kiezen voor camera, zaklamp, focus, spraakmemo, Siri Shortcut of iets dergelijks. Ik koos voor de focus omdat het makkelijk kiezen was, maar wil uiteindelijk een slimmere actie voor de actieknop gaan instellen. Het nadeel is alleen dat je maar één actie eraan kunt koppelen, dus je moet kieskeurig zijn. Wat heb je meermaals per dag nodig? Lampen aan en uit doen? Deurslot openen? Inmiddels zit ik met keuzestress. De mogelijkheden zijn eindeloos (en dat is goed).

Bekijk ook Bekijk deze slimme trucs voor de iPhone 15 Pro actieknop Heb je net een nieuwe iPhone 15 Pro met actieknop in huis, maar heb je nog geen idee wat je nou zoal met die nieuwe knop kunt doen? In dit artikel geven we inspiratie welke Siri Shortcuts goedwerken.

Scherm van de iPhone 15 Pro

De iPhone 15 Pro heeft smallere bezels (schermranden) en Apple meldt trots dat het de smalste ooit zijn. Ik zie het verschil niet zo goed; het gaat in vergelijking met de iPhone 14 Pro om kleine verschillen. Je ziet het pas goed als je een iPhone X of een iPhone 11 Pro ernaast legt, toestellen die voor hun tijd al verbazingwekkend smalle bezels hadden.



Het scherm van de iPhone 15 Pro is ook buitenshuis goed af te lezen.

Het display is verder grotendeels gelijk aan vorig jaar: een 6,1-inch Super Retina XDR-scherm met HDR en alle andere gebruikelijke extra’s die je alleen op de Pro-modellen vindt, zoals always-on en ProMotion (van 1Hz tot 120Hz). De schermresolutie en pixeldichtheid zijn hetzelfde gebleven. Dat is zeker geen minpunt, want alles ziet er op het scherm gewoon prachtig en levendig uit, de kijkhoek is goed en de piekhelderheid van 2000 nits (buiten) zorgt dat je ook buitenshuis nog goed het scherm kan aflezen. Vorig jaar was ik bij de introductie van het Dynamic Island nog bang dat het scherm onder de vingervlekken zou komen, maar dat bleek niet het geval.

Hardware in de iPhone 15 Pro

A17 Pro-processor met 16-core Neural Engine

3-nanometer productieproces (voorganger 4-nanometer)

Nieuwe 6-core CPU (2x performance, 4x efficiency)

Nieuwe 6-core GPU (was 5-core)

8GB RAM in de Pro-modellen (was 6GB)

Verkrijgbaar met 128GB, 256GB, 512GB en 1TB opslag (4K ProRes op 128GB instapmodel alleen mogelijk bij aangesloten externe SSD, iPhone 15 Pro Max niet met 128GB opslag)

Ultra wideband-chip van de tweede generatie

Bluetooth 5.3

Apple heeft de iPhone 15 Pro voorzien van een nieuwe A17 Pro-chip, een naamsverandering die de indruk wekt dat we volgend jaar een gewone A17-chip en misschien wel een A17 Max en Ultra kunnen verwachten. Vooraf werd veel poeha gemaakt over het 3-nanometer productieproces, waardoor deze chip veel sneller en energiezuiniger zou zijn. Dat blijkt in de praktijk wat tegen te vallen: volgens Apple is ‘ie maar 10% sneller voor CPU- en 20% sneller voor GPU-taken. Apple gaat er nogal prat op dat de A17-chip het grootste GPU-redesign in de geschiedenis van het bedrijf heeft gekregen. Dat is nogal wat.

Ray tracing voor games

Het grote nieuws bij deze processor is ray tracing voor mobiele games. Apple zegt erover op de productpagina:

iPhone 15 Pro maakt voor het eerst gebruik van ray tracing met hardware-acceleratie. Dat gaat tot wel vier keer sneller dan ray tracing op basis van software, voor vloeiendere graphics en realistischere belichting. Het is de snelste ray tracing in een smartphone.

Als je nog nooit van ray tracing hebt gehoord: het zorgt ervoor dat de belichting in een 3D-scène er ongelooflijk realistisch uitziet. Bij pc-games is realtime ray tracing erg gewild, maar het is wel vrij zwaar voor de GPU en het kost moeite om dit op een framerate van 24 fps te doen, laat staan 30 fps (het minimum dat nodig is om een game prettig speelbaar te maken).

Dat Apple dit nu op een iPhone gaat aanbieden was tot voor kort ondenkbaar. Voor zover wij weten is de iPhone hiermee de eerste – en levert daarmee een mate van detail en realisme waar je normaal een console voor nodig hebt. Maar goed, de belofte dat je console-kwaliteit games op een iPhone kunt spelen is wel vaker gedaan. Het is nog afwachten of ontwikkelaars van mobiele games er volop gebruik van gaan maken en of het echt impact gaat hebben op het kleine scherm.

Resident Evil Village is in ieder geval van de partij, maar is niet goedkoop. De game gaat €40 kosten en daarnaast moet je voor de Winters’ Expansion nog eens €20 betalen. Mensen die eerder al €30 voor de Mac-game hebben betaald zullen teleurgesteld zijn dat het geen universele aankoop is en dat je de mobiele game apart moet aanschaffen. Dit zijn dan wellicht games die kunnen wedijveren met consoles, maar met een totaalprijs van €60 betaal je er ook een console-prijs voor.

Onzichtbare vernieuwingen

Sommige vernieuwingen van de iPhone 15 Pro zijn minder zichtbaar en kregen nauwelijks of helemaal geen aandacht in de aankondigingen. Zo gebruikt Apple voor het eerst superdicht op elkaar gepakt werkgeheugen in de vorm van D1b LPDDR5 DRAM-chips. Dit geeft Apple de mogelijkheid om meer RAM in te bouwen, zonder dat het meer ruimte kost. Apple zou de ruimtebesparing ook kunnen gebruiken om de toestellen steeds dunner te maken, maar dat is een insteek die sinds het vertrek van Jony Ive niet zo populair meer is. Als gewone gebruiker gaan dit soort details gemakkelijk langs je heen, maar experts vinden dat het produceren van deze chips onder de 15-nanometer een indrukwekkende prestatie is.



De superdicht op elkaar gepakte geheugenchip van de iPhone 15 Pro.

Batterijduur iPhone 15 Pro

Batterijduur tot 75 uur (audio afspelen), 23 uur (video afspelen) en 20 uur (video streamen)

Batterijcapaciteit iPhone 15 Pro: (voorganger 3.200 mAh)

Batterijcapaciteit iPhone 15 Pro Max: (voorganger 4.323 mAh)

Snelladen via optionele stroomadapter van 20 Watt

MagSafe opladen op 15 Watt

Draadloos opladen op 7,5 Watt (Qi), ondersteuning voor Qi2 (wattage nog niet bekend)

Op het gebied van gebruiksduur presteert de iPhone 15 Pro net zo goed als zijn voorganger. De batterijduur volgens Apple is op papier dan ook precies hetzelfde gebleven en in de praktijk gaat de iPhone ook nog steeds een hele werkdag mee. Je kunt wel hopen op een batterijduur van drie dagen, maar iedereen heeft gedurende de dag wel meermaals de gelegenheid om even bij te laden of een powerbank aan te sluiten, mocht het toch te krap worden. Er is niets te merken van beter energiebeheer of zuiniger gebruik door de A17 Pro-chip. Het always on-scherm verkort de batterijduur iets, maar nu Apple de Standby-functie heeft geïntroduceerd merk ik dat ik de iPhone wat vaker op de lader hang tijdens het werken. Daardoor wordt de iPhone ongemerkt opgeladen.

Opladen gaat net zo snel als voorheen en dat is een tegenvaller. Het maximum is nu nog steeds 27 Watt (snelladen via de kabel), terwijl dit ook wat opgehoogd had kunnen worden naar bijvoorbeeld 30 Watt. We zitten niet te wachten op volledig opladen in tien minuten, maar iets meer op de Pro-modellen was wel prettig geweest. MagSafe is ook nog precies hetzelfde en voor draadloos opladen zijn er vanaf dit najaar Qi2-laders te vinden. Maar ook dat biedt voor Apple-gebruikers geen grote veranderingen. Als je moet kiezen tussen MagSafe en Qi2, dan wint Apple’s eigen oplaadmethode het nog steeds in snelheid en zal Qi2 het gaan winnen op prijs.

Bekijk ook Dit zijn de verschillen tussen MagSafe en Qi2 Sinds de introductie van Magsafe op de iPhone 12 is het draadloos opladen van je iPhone een stuk handiger geworden. Ook sluit je andere accessoires aan zoals de MagSafe Wallet met behulp van de magnetische connectie. Met Qi2 heeft MagSafe er een concurrent bij gekregen. Dit zijn de verschillen tussen de twee draadloze oplaadtechnieken.

Als het over opladen gaat, moet natuurlijk ook de overstap naar usb-c aan de orde komen. Ik sta daar nogal neutraal in: het is prima dat het nu wordt ingevoerd, maar ik was ook tevreden geweest met nog een jaar Lightning-aansluiting. Voor mij is de overgang dan ook niet zo moeizaam: ik heb dankzij m’n iPads en MacBook al genoeg usb-c-kabels liggen om te zorgen dat ik altijd kan opladen.

Wel vind ik het jammer dat de usb 3.0-snelheden tot 10 Gbps alleen haalbaar zijn als je een duurdere kabel aansluit. Zo’n kabel kost €79,- in de Apple Store, maar ze hoeven helemaal niet zo duur te zijn. Als je een snel portable ssd-schijfje hebt zit daar vaak ook al een snelle usb-c-kabel bij. Ik heb dan ook niet de speciale kabel aangeschaft, maar ga gewoon de kabels gebruiken die ik al had liggen voor het aansluiten van beeldschermen en ssd-opslag. Heb je dat niet, dan zul je er toch aan moeten geloven en een betere datakabel moeten kopen, want Apple’s meegeleverde kabel is alleen geschikt voor usb 2.0 (tot 480 Mbps), oftewel dezelfde snelheid als Lightning. En dat is jammer, want als de fabrikant van een €100 kostend ssd-schijfje het kan meeleveren, kan Apple het ook bij een €1200 kostende smartphone.

Wel fijn is dat je via de usb-c poort nu veel meer mogelijkheden hebt voor het aansluiten van externe apparaten en het opladen van andere kleine accessoires zoals AirPods. Dit gaat ook op een tergend laag vermogen van 4,5 Watt, maar het is een begin. Al jaren gaan er geruchten dat Apple experimenteert met onderling draadloos opladen. Dat dit nu bedraad kan is prettig, maar draadloos was nog makkelijker geweest.

iPhone 15 Pro camera

Lensoppervlak van saffierkristal

Vier camera’s aan achterzijde: Hoofdcamera: 48 megapixel (24mm, ƒ/1.78 diafragma) met 4x optische zoom Ultragroothoek: 12 megapixel (13 mm, ƒ/2.2 diafragma met 120° kijkhoek) Telelens: 12 megapixel (2x telefoto: 45 mm, ƒ/1.78 diafragma) met 3x optische zoom Telelens: 12 megapixel (3x telefoto: 45 mm, ƒ/2.8 diafragma) met 3x optische zoom

LiDAR-scanner

Video tot 4K / 60 fps

Actiemodus tot 2.8K / 60 fps (was 30 fps)

Filmmodus tot 4K / 30 fps

ProRes-support 4K / 60 fps (was 30 fps)

Log-video opnames

Academy Color Encoding System

Als je hier kwam om over de camera te lezen, dan moet je nog iets meer geduld hebben. In onze iPhone 15 Pro Max-review (binnenkort te lezen) zullen we vooral ingaan op de eigenschappen en prestaties van de camera. Het lijkt er soms op dat je als Pro-gebruiker dit jaar geen keuze hebt en dat Apple je dwingt om voor het grotere Pro Max-model te kiezen. Maar dat is niet waar. Bijna alle aangekondigde camerafuncties vind je ook op de 6,1-inch Pro. Het enige wat ontbreekt zijn de verdere zoommogelijkheiden: de Pro Max heeft 5x optische zoom en tot 25x digitale zoom, terwijl de Pro 3x optische en tot 15x digitale zoom te bieden heeft.

Je hebt dezelfde 48-megapixel hoofdcamera met vier verschillende brandpuntsafstanden (1x, 1.2x, 1.5x en 2x). We hebben het wel eerder aangegeven, maar je moet goed nadenken of je die 5x zoom wel nodig hebt. Op de iPhone 15 Pro heb je nog steeds 3x optische zoom, terwijl je op de iPhone 15 Pro Max bent aangewezen op 3x digitale zoom. Gebruik je de zoomfunctie om je onderwerp ietsje dichterbij te halen dan voldoet de combinatie van 2x en 3x meestal wel. De 5x optische zoom is voor mensen die in een dierentuin of pretpark iets van grotere afstand willen fotograferen. Maar je kunt dan het beste een statief gebruiken om echt mooie foto’s te maken.



In onze Pro Max-review zullen we dieper ingaan op de camera.

Portretfotografie is op de iPhone 15 Pro een stuk beter geworden, met hulp van de vernieuwde Photonic Engine. Een mooi extraatje is dat bij foto’s van mensen en dieren automatisch diepte-informatie wordt vastgelegd, zodat je later nog de focus kunt verleggen en er een portretfoto met vage achtergrond van kunt maken. Je kunt zelfs de persoon op de voorgrond onscherp maken om een persoon op de achtergrond te benadrukken. Dit kan overigens ook op de iPhone 15-standaardmodellen, die vanaf dit jaar eveneens voorzien zijn van een 48-megapixelcamera.

Wat de camera dit jaar wel wat verwarrend maakt zijn de verschillende knoppen en instellingen. Door meermaals op de 1x-knop te drukken krijg je verschillende brandpuntsafstanden en daarnaast kun je met de fysiek grotere 48-megapixel hoofdsensor nu ook standaard 24-megapixel foto’s schieten. En naast 48-megapixel ProRAW is er nu ook HEIFF Max. Voor een leek zijn dat zoveel verschillende keuzes, dat je niet goed weet waar je moet beginnen. En wat is Log-videofilmen eigenlijk? Fantastisch dat het erin zit voor de professionals, maar voor de meeste mensen is het te hoog gegrepen.

Nu kun je dat natuurlijk negeren en je normale routine blijven volgen, want niemand is in staat om de volledige functionaliteit uit de iPhone te halen. Wat de brandpuntsafstanden betreft: als je op de 1x-knop drukt en deze ziet veranderen in 1.2x, begrijp je meteen dat dit ietsje ingezoomd is. Je hoeft daarvoor niet te weten dat het om een 28mm-equivalent lens gaat. Wat je ook niet hoeft te weten zijn de details hoe Apple het zoomen regelt. Het gaat hier niet om een simpele uitsnede, maar om een bewerkingsproces dat voor elke brandpuntsafstand is geoptimaliseerd.

Hieronder zie je enkele voorbeeldfoto’s die met de iPhone 15 Pro camera zijn gemaakt (klik voor groter):



Een 0,5x macrofoto.







Een 1x normale foto.





Een 2x zoomfoto.





Voor mensen die graag video’s maken is er nu de support voor 3x zoomen in Filmmodus en de mogelijkheid om ProRes rechtstreeks op te nemen op een extern ssd-schijfje tot 4K en 60 frames per seconde. De ACES-standaard (Academy Color Encoding System) voor kleurenworkflows wordt eveneens ondersteund. Allemaal bedoeld voor de pro’s die er mooie videoclips en speelfilms mee kunnen maken, maar niet voor de doorsnee consument. Maar goed, dit is een Pro-toestel (dat ook wel door ambitieuze consumenten wordt gekocht), dus we kunnen moeilijk klagen dat Apple er teveel pro-functies in heeft gestopt. Mocht je het als professional voor je werk nodig hebben: leef je uit! Het kunnen filmen van Spatial Video is ook zo’n ding: het is echt top dat het erin zit, maar hoeveel mensen zullen volgend jaar een Vision Pro op hun neus hebben om de beelden te kunnen bekijken?

Software: iOS 17 op de iPhone 15 Pro

De iPhone 15 Pro draait vanuit de doos meteen op iOS 17. Dit bevat allerlei verbeteringen, waarvan de meeste ook naar de iPhone XR en nieuwer komen. Je hoeft dus niet de nieuwste iPhones te hebben om het gevoel te krijgen dat je iets nieuws in handen hebt. Vrijwel alle functies zijn te gebruiken, maar voor een handjevol (zoals de verbeterde woordaanvulling en autocorrectie) heb je een iPhone 12 of nieuwer nodig. Dit zijn echter functies die niet direct noodzakelijk zijn voor een prettige gebruikservaring. Nieuwkomers zoals check-in in iMessage en contactposters voor telefoontjes geven je genoeg om te ontdekken.

Een van de belangrijke vernieuwingen in iOS 17 is de Standby-functie, waarmee je iPhone een soort nachtklokje wordt. Op de iPhone 15 Pro (en trouwens ook de iPhone 14 Pro) ben je het beste af, omdat deze toestellen een always-on scherm hebben. Je hebt altijd een klokje, agenda en andere informatie in beeld.

Voor welke functies heb je dan wel de hardware van de iPhone 15 Pro nodig? Er zijn een paar, zoals het instellen van de actieknop, het verleggen van de focus in foto’s (ook op de standaardmodellen) en het nauwkeurig zoeken van vrienden. Die zijn afhankelijk van de nieuwe hardware, zoals de ultra-wideband chip. Ook de stemisolatie tijdens het bellen is een fijne verbetering, zodat je beter verstaanbaar bent.

Bekijk ook Nauwkeurig zoeken van vrienden en iPhones: zo werkt het Met recente iPhones en Apple Watch-modellen kun je nauwkeurig zoeken gebruiken. Dit zorgt ervoor dat je tot op de meter nauwkeurig een vriend of een device terug kunt vinden.

Wil je weten welke verbeteringen er naar jouw iPhone komen en wat we daarvan vinden, lees dan onze iOS 17-review.

Bekijk ook iOS 17 review: weinig grote vernieuwingen, maar toch de moeite waard In deze review van iOS 17 lees je onze ervaringen met de aankomende software-update voor je iPhone. De update biedt een aantal fijne vernieuwingen, maar grote veranderingen blijven achterwege. De nieuwe functies die er zijn, zijn gelukkig wel de moeite waard.

Voor wie is de iPhone 15 Pro?

De iPhone 15 Pro is een prima keuze als je van een iPhone 12 Pro of een iPhone 13 Pro komt. Je krijgt dan een hoop vernieuwingen die je nog niet eerder hebt kunnen proberen, zoals het always-on scherm en het Dynamic Island. Heb je een iPhone 14 Pro, dan zijn de actieknop en de nieuwe camerafuncties de belangrijkste redenen om te upgraden, maar zoals elk jaar geldt ook nu weer: je hebt de meeste profijt van de upgrade als je een paar generaties hebt overgeslagen.

Twijfel je nog, dan helpen deze vergelijkingen wellicht:

Dit zijn de prijzen van de 2023-lineup:

Je betaalt €260,- meer voor de iPhone 15 Pro ten opzichte van het standaardmodel. Wat ons betreft zijn de extra functies wel de hogere prijs waard. Of je ook €250,- extra ervoor over hebt om het grotere Pro Max-model te kunnen kopen, is een heel ander verhaal. Wat ons betreft krijg je te weinig extra’s om die veel hogere prijs te kunnen rechtvaardigen. Wat dat betreft is de iPhone 15 Pro dan toch een betere optie.

Score 8.4 iPhone 15 Pro €1.229 Voordelen + Lichter van gewicht

Ligt prettiger in de hand door afgeronde randen

Handige nieuwe actieknop

Meerdere brandpuntsafstanden voor camera

Heel veel nieuwe camera-opties voor filmen en portretten

Bouwkwaliteit, scherm en performance zoals gebruikelijk van hoog niveau

Toestellen zijn goedkoper geworden Nadelen - Titanium blijkt iets kwetsbaarder voor krassen en vallen, in vergelijking met staal

Actieknop ondersteunt maar één actie (ingedrukt houden)

Voor snelle data is speciale kabel nodig (niet meegeleverd)

Camera-opties kunnen wat verwarrend zijn

Geen 5x zoom zoals op Pro Max (maar heb je dat nodig)

Kan niet sneller opladen

Geen sprankelende kleuren

Conclusie iPhone 15 Pro review

De iPhone 15 Pro is jouw keuze als je een krachtig toptoestel wil hebben, dat je nog gemakkelijk in één hand kunt vasthouden. De titanium behuizing is weliswaar iets minder stevig dan staal, maar het ziet er wel mooi uit en het zorgt dat het toestel dit jaar iets lichter is geworden. Je krijgt sommige camerafuncties ook op de standaard modellen, maar met extra’s zoals de nieuwe actieknop en typische pro-eigenschappen zoals ProMotion en always-on krijg je bij de iPhone 15 Pro toch echt meer. We zouden alleen liever zien dat je aan de actieknop meer functies kunt koppelen. Wat ons betreft heb je met de iPhone 15 Pro de beste keuze als je een Pro-model wil en is het niet nodig om €250,- extra uit te geven voor de extra zoom van de iPhone 15 Pro Max, waar je door het grotere formaat misschien minder happy mee zult zijn.

Er zitten meer verbeteringen in dit toestel dan je op het eerste gezicht ziet, terwijl je er wel ongemerkt van profiteert. De manier waarop het titanium aan het aluminium frame is bevestigd, is bijvoorbeeld een knap staaltje techniek, als je het door de ogen van een metaalexpert bekijkt. Als gewone gebruiker haal je je schouders ervoor op, maar al die kleine dingen zorgen wel voor een fantastische gebruikerservaring, met hard- en software die moeiteloos met elkaar samenwerkt.

iPhone 15 Pro kopen

De iPhone 15 Pro ligt sinds 22 september in de winkels. De verschillende varianten zijn te koop bij Apple, de bekende winkels en via de providers.

De iPhone 15 Pro begint bij €1.229,- voor het instapmodel met 128GB en dat is €100,- minder dan zijn voorganger. Maar die prijsverlaging vertekent, omdat er vorig jaar forse prijsverhogingen zijn doorgevoerd.

Ter vergelijking de oorspronkelijke instapprijzen:

Het mooie is dat je ook nog beter specs krijgt dan vorig jaar, zoals meer RAM, een betere camera en een luxer materiaal, ook al is de hoeveelheid opslag hetzelfde gebleven. We vinden de prijsverlaging van dit jaar terecht: het is iets meer in lijn met de prijzen van de voorgaande modellen die we hierboven hebben genoemd.

Bij deze aanbieders kun je iPhone 15 Pro abonnementen afsluiten:

Vodafone | Odido | KPN | Belsimpel | Mobiel.nl

Daarnaast kun je voor een losse iPhone 15 Pro bij deze winkels terecht:

Amazon | Bol.com | Coolblue | Belsimpel | Mobiel.nl | MediaMarkt