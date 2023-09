In deze vergelijking kijken we naar de verschillen tussen de iPhone 15 Pro vs iPhone 12 Pro. Wil je weten hoeveel je erop vooruit gaat als je de overstap maakt? We kijken naar de belangrijkste verschillen.

Verschillen iPhone 15 Pro vs iPhone 12 Pro

De iPhone 12 Pro verscheen in 2020 en was het eerste model dat het nieuwe design met de vlakke zijkanten introduceerde. Ook andere vernieuwingen zoals MagSafe werden hier geïntroduceerd. Het is daarom nog altijd een heel populair model. Maar de jaren beginnen te tellen en na drie jaar zullen steeds meer mensen overwegen om over te stappen naar een nieuwer model. In deze vergelijking kijken we daarom naar de verschillen tussen de iPhone 12 Pro vs iPhone 15 Pro. De vergelijking geldt ook voor de Max-modellen, dus of je nou de grote of kleine versie hebt: met dit artikel weet je precies wat de verschillen zijn.

#1 Scherm: verbeterd op allerlei punten

Hoewel beide modellen een even groot scherm hebben, zijn er wel verschillen op andere punten. De iPhone 15 Pro heeft ProMotion, always-on, een hogere maximale helderheid én een Dynamic Island. ProMotion zorgt voor snellere beeldverversing (120Hz), waardoor animaties vloeiender zijn en scrollen soepeler gaat. De brede notch bij de iPhone 12 Pro heeft plaats gemaakt voor het Dynamic Island. Deze is niet alleen kleiner, maar toont ook nog eens meer nuttige info. Tot slot heeft het scherm van de iPhone 15 Pro een veel hogere helderheid: maximaal 1000 nits voor standaardweergave (was 800 nits), maximaal 1600 nits voor HDR-content (was 1200 nits) en een piekhelderheid van 2000 nits buiten. De iPhone 12 Pro heeft zo’n piekhelderheid voor buiten niet.

Verschillen scherm iPhone 15 Pro en iPhone 12 Pro iPhone 15 Pro iPhone 12 Pro Schermformaat 6,1-inch 6,1-inch Schermtype Super Retina XDR OLED Super Retina XDR OLED Inkeping Dynamic Island Brede notch Beeldverversing 120Hz (ProMotion) 60Hz (standaard) Always-on √ – Maximale helderheid 2000 nits (buiten) 1200 nits

#2 Design: weer een stapje nieuwer

In de basis hebben de iPhone 12 Pro en iPhone 15 Pro hetzelfde design. Dat wil zeggen: platte achterkant met vlakke zijkanten. Maar er zijn wel degelijk wat verschillen, ook in hoe het toestel in de hand ligt. De iPhone 15 Pro heeft een matte titanium rand, terwijl dit bij de iPhone 12 Pro glimmend roestvrij staal is. Daarnaast zijn de randen ook anders afgewerkt. Bij de nieuwste iPhone zijn de hoeken iets ronder, waardoor het toestel prettiger in de hand ligt dan de wat scherpe hoeken van de iPhone 12 Pro. Gebruik je altijd een hoesje, dan zal dit verschil voor jou niet zoveel uit maken. De iPhone 15 Pro is iets minder breed dan de iPhone 12 Pro, maar is wel even zwaar en nagenoeg even hoog. De iPhone 15 Pro is wel een stukje dikker.

Verschillen design iPhone 15 Pro en iPhone 12 Pro iPhone 15 Pro iPhone 12 Pro Behuizing Titanium Roestvrij staal Afmetingen 146,6 x 70,6 x 8,25 146,7 x 71,5 x 7,4 Gewicht 187 gram 187 gram Kleuren • Naturel

• Blauw

• Wit

• Zwart • Oceaanblauw

• Goud

• Grafiet

• Zilver

#3 Camera: Apple heeft veel stappen gemaakt

Op het gebied van camera zien we qua functionaliteiten grote verschillen tussen de iPhone 15 Pro en iPhone 12 Pro. Hoewel beide modellen uit drie lenzen bestaan (groothoek, ultragroothoek en telelens), zijn de lenzen op de iPhone 15 Pro wel een stuk beter. De hoofdcamera heeft een 48-megapixellens (dat was 12MP), waardoor je veel mooiere foto’s maakt. Allerlei geavanceerde technieken zoals ProRAW, ProRes, HDR 5, de Photonic Engine, verbeterde portretten, fotografische stijlen, macrofotografie, actiemodus en nog veel meer vind je alleen op de iPhone 15 Pro. Elk jaar legt Apple met de nieuwe modellen de focus op de verbeterde camera en aangezien je met de overstap van een iPhone 15 Pro naar een iPhone 12 Pro meteen drie jaar vooruit springt, zijn de verbeteringen groot. Foto’s met de iPhone 15 Pro hebben meer detail, zijn scherper in slechte lichtomstandigheden en je hebt veel meer mogelijkheden voor verschillende soorten foto’s. Een voordeel is ook dat je tot 3x optisch kan inzoomen, in plaats van 2x.

Verschillen camera iPhone 15 Pro en iPhone 12 Pro iPhone 15 Pro iPhone 12 Pro Groothoek 48-megapixel, f/1.78 12-megapixel, f/1.6 Ultragroothoek 12-megapixel, f/2.2 12-megapixel, f/2.4 Telelens 12-megapixel, f/2.8 12-megapixel, f/2.0 Optische zoom 0,5x, 1x, 2x, 3x (5x bij 15 Pro Max) 0,5x, 1x, 2x Optische beeldstabilisatie √ (tweede generatie met sensorverschuiving) √ Photonic Engine √ Actiemodus √ Portretmodus √ (nieuwste generatie) √ Nachtmodus √ √ Fotografische stijlen √ – Macrofotografie √ – Log-video √ – Academy Color Encoding System √ – ProRAW √ – ProRes √ – Filmmodus √ –

#4 Chip: allebei snel, maar iPhone 15 Pro spant de kroon

Als je nu een iPhone 12 Pro hebt, heb je waarschijnlijk weinig te klagen over de chip. Hedendaagse iPhones zijn allemaal snel, ook modellen van jaren geleden. De verbeterde chip zorgt dan ook niet per se voor een snellere iPhone in het dagelijks gebruik, maar vooral voor meer mogelijkheden. Sommige nieuwe camerafuncties zijn mogelijk dankzij de A17 Pro-chip in de nieuwe iPhone 15 Pro. Dat geldt ook voor sommige grafische toepassingen, die op de A14-chip van de iPhone 12 Pro niet mogelijk zijn. Als je alles uit je iPhone haalt, veel zware toepassingen gebruikt en de nieuwste fotofuncties wil, dan zul je de kracht van de A17-chip waarderen. Voor alle andere toepassingen scoren de twee wel bijna gelijkwaardig. De nieuwere chip is wel een stuk energiezuiniger en dat heeft weer voordelen voor de batterijduur.

#5 Batterijduur: een flinke verbetering

De batterij van je iPhone 12 Pro is waarschijnlijk niet meer wat het geweest is, als je het model al een aantal jaren gebruikt. Je kunt er dan een nieuwe batterij in laten zetten, maar de batterijduur van de iPhone 15 Pro zul je nooit halen. De verschillen zijn indrukwekkend: je kan tot 9 uur langer video streamen, tot 6 uur langer video afspelen en tot 10 uur langer audio afspelen. Niet dat dit taken zijn die je zo lang achter elkaar doet, maar het geeft in ieder geval een indicatie van hoe lang de batterijduur is. Als je bij de iPhone 12 Pro soms het einde van de dag niet haalt, zul je daar bij de iPhone 15 Pro geen last van hebben.

Verschillen batterijduur iPhone 15 Pro en iPhone 12 Pro iPhone 15 Pro iPhone 12 Pro Video afspelen Tot 23 uur Tot 17 uur Video streamen Tot 20 uur Tot 11 uur Audio afspelen Tot 75 uur Tot 65 uur Snelladen √ √ MagSafe √ √

#6 Aansluiting: van Lightning naar usb-c

Zoals bekend is de iPhone 15-serie overgestapt van Lightning naar usb-c. Dat betekent dat je een andere kabel moet gebruiken om je iPhone op te laden dan je nu gebruikt, maar dat zal voor de meeste mensen geen probleem zijn. De usb-c-poort in de iPhone 15 heeft allerlei voordelen, waaronder snellere dataoverdracht. De iPhone 15 Pro ondersteunt USB 3-snelheden, terwijl de Lightning-poort van de iPhone 12 Pro slechts USB 2-snelheden ondersteunt. Het opladen gaat met beide modellen even snel. Desalniettemin zorgt de usb-c-poort voor een stukje gemak, helemaal als je al andere usb-c-apparaten in huis hebt.

#7 Actieknop: helemaal nieuw op de iPhone 15 Pro

De mute-schakelaar op de iPhones is ingeruild voor de nieuwe actieknop op de iPhone 15 Pro. Daarmee kan je heel veel doen: de camera openen, je zaklamp aan zetten, een opname starten met de Dictafoon-app en nog veel meer. Met ondersteuning voor de Oprachten-app kun je nagenoeg alles doen wat je maar wil. Dit biedt veel meer mogelijkheden dan de mute-schakelaar die je gewend bent. Een flinke upgrade dus.

#8 Overige functies: de iPhone 15 Pro biedt meer

De iPhone 15 Pro biedt ten opzichte van de iPhone 12 Pro nog wat andere interessante voordelen:

Crashdetectie : Bel automatisch de hulpdiensten als je betrokken bent bij een auto-ongeval.

: Bel automatisch de hulpdiensten als je betrokken bent bij een auto-ongeval. SOS-noodmelding via satelliet : Maak verbinding met satellieten om je locatie te delen met vrienden of familie en de hulpdiensten te bereiken, zelfs als je geen normaal bereik hebt.

: Maak verbinding met satellieten om je locatie te delen met vrienden of familie en de hulpdiensten te bereiken, zelfs als je geen normaal bereik hebt. Wifi 6E : De nieuwste standaard voor betere wifiverbindingen.

: De nieuwste standaard voor betere wifiverbindingen. Bluetooth 5.3 : De nieuwste Bluetooth-standaard is iets beter dan Bluetooth 5.0.

: De nieuwste Bluetooth-standaard is iets beter dan Bluetooth 5.0. Ultra Wideband-chip van de tweede generatie : Deze nieuwe locatiechip maakt nauwkeurig zoeken van iPhone naar iPhone mogelijk. Werkt ook met de nieuwste Apple Watch.

: Deze nieuwe locatiechip maakt nauwkeurig zoeken van iPhone naar iPhone mogelijk. Werkt ook met de nieuwste Apple Watch. Thread : Bedien rechtstreeks Thread-accessoires vanaf je iPhone, zonder tussenkomst van woninghub.

: Bedien rechtstreeks Thread-accessoires vanaf je iPhone, zonder tussenkomst van woninghub. Opslag: Je kan ook kiezen voor 1TB opslagruimte, in plaats van maximaal 512GB.

Conclusie iPhone 15 Pro vs iPhone 12 Pro

De verschillen tussen de iPhone 15 Pro vs iPhone 12 Pro zijn groot. Het is dan ook een enorme upgrade die het wat ons betreft meer dan waard is. Je gaat er op alle belangrijke punten op vooruit: of je nou graag games speelt, de mooiste foto’s maakt, graag filmpjes kijkt of productief met je iPhone in de weer wil zijn. Er is bijna geen onderdeel waarbij je er niet op vooruit gaat. Natuurlijk kun je beslissen om nog een jaar met de iPhone 12 Pro te doen (bijvoorbeeld met een nieuwe batterij), maar ondanks de flinke investering zal je van de upgrade geen spijt hebben.

Wil je alles weten over de prijzen van de iPhone 15-serie? Of wil je weten welke iPhones in de 2023 line-up zitten? In onze aparte overzichten lees je er alles over.