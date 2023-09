We schrijven op iCulture regelmatig over streaming videodiensten en handige functies om meer uit deze diensten te halen. Maar wat ga je kijken op je Apple-apparaten? Daar besteden we in deze rubriek aandacht aan. Je kunt dit weekend kijken naar diverse nieuwe films en series.

In de rubriek Weekend-kijktips besteden we aandacht aan het nieuwe aanbod van de Streaming videodiensten zoals Apple TV+ (probeer gratis), Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video. Maar ook lokale aanbieders zoals NLZiet (twee weken gratis!), Videoland, CineMember en Ziggo hebben van alles te bieden. Wekelijks komen er meer series bij en het is dan wel zo fijn als je weet welke series, films en documentaires er echt uitspringen. Wij hebben daarom een selectie gemaakt.



Nieuw bij Apple TV+: The Super Models

Deze nieuwe docuserie volgt de opkomst van Naomi Campbell, Cindy Crawford, Linda Evangelista en Christy Turlington in het New York van de jaren tachtig en negentig. We zien hoe de carrières van dit iconische kwartet zich opbouwden en welke verandering dit teweeg bracht in de modewereld van die tijd. In de jaren tachtig werden Naomi, Cindy, Linda en Christy mode-iconen die hun vak overstegen. Alle vier afleveringen zijn nu te bekijken.

Bekijken: The Super Models

Display content from YouTube Klik om inhoud van YouTube te tonen.

Learn more in YouTube’s privacy policy. Always display content from YouTube

Nieuw bij Apple TV+: Still Up

Als je dit weekend op zoek bent naar niet te zware kost, dan kun je de nieuwe romantische comedy-serie Still Up bekijken bij Apple. Deze serie van acht afleveringen volgt beste vrienden Lisa (Antonia Thomas) en Danny (Craig Roberts), die het liefst opblijven tot in de late uurtjes. Het kan een leuke afwisseling zijn na een zware dag werken. De eerste drie afleveringen zijn nu te kijken en de resterende vijf verschijnen elke vrijdag tot 27 oktober.

Bekijken: Still Up

Display content from YouTube Klik om inhoud van YouTube te tonen.

Learn more in YouTube’s privacy policy. Always display content from YouTube

No One Will Save You

Te zien bij: Disney+

“No One Will Save You” gaat over Brynn, een getalenteerde jonge vrouw die is vervreemd van haar gemeenschap. Ze is eenzaam maar optimistisch, en vindt troost in het huis waar ze is opgegroeid, tot ze wordt gewekt door vreemde geluiden van onmiskenbaar buitenaardse indringers. Wat volgt, is een confrontatie vol actie tussen Brynn en aliens die niet alleen haar toekomst bedreigen, maar haar ook dwingen om haar verleden onder ogen te zien.

Display content from YouTube Klik om inhoud van YouTube te tonen.

Learn more in YouTube’s privacy policy. Always display content from YouTube

Sex Education (seizoen 4)

Te zien bij: Netflix

De taboedoorbrekende Netflix-serie Sex Education, keert dit weekend terug voor het vierde seizoen. Het vorige seizoen eindigde ermee dat Moordale krap bij kas zat en op het punt stond te sluiten. In seizoen 4 staat dit dilemma centraal. De nieuwe afleveringen gaan ook over Maeve’s nieuwe leven in Amerika en Jean’s ontdekking dat haar dochtertje Joy misschien toch niet van Jakob is. Ooops. Sex Education staat al jaren in de lijst van beste Neflix-shows en ook in 2023 is het weer de moeite waard om te kijken.

Display content from YouTube Klik om inhoud van YouTube te tonen.

Learn more in YouTube’s privacy policy. Always display content from YouTube

The Black Book

Te zien bij: Netflix

Nadat zijn zoon erin is geluisd voor een ontvoering, neemt een rouwende diaken het recht in eigen hand en vecht tegen een corrupte politiebende om zijn naam te zuiveren.

Display content from YouTube Klik om inhoud van YouTube te tonen.

Learn more in YouTube’s privacy policy. Always display content from YouTube

Spy Kids: Armageddon

Te zien bij: Netflix

De Spy Kids-films waren aanvankelijk geweldig, werden daarna slechter en vervolgens verschrikkelijk. Maar Netflix hoopt dat het nieuwste avontuur, Spy Kids: Armageddon, de franchise nieuw leven kan inblazen. De kinderen van ’s werelds grootste geheim agenten spelen de hoofdrol in het verhaal. Wanneer zij onbewust een machtige gameontwikkelaar helpen een computervirus te ontketenen dat hem de controle over alle technologie geeft, moeten ze zelf spionnen worden om hun ouders en de wereld te redden. Dat doet denken aan het plot van de vorige vier Spy Kids-films in één, maar dat hoeft niet slecht te zijn. Kinderen vinden het ook wel eens lekker makkelijk om iets te kijken wat ze in grote lijnen al kennen.

Display content from YouTube Klik om inhoud van YouTube te tonen.

Learn more in YouTube’s privacy policy. Always display content from YouTube

Murdaugh Murders: A Southern Scandal (seizoen 2)

Te zien bij: Netflix

In maart 2023 werd Alex Murdaugh schuldig bevonden aan de moord op zijn vrouw Maggie en zoon Paul. In drie nieuwe afleveringen gaat Murdaugh Murders seizoen 2 dieper in op de gebeurtenissen van die dodelijke nacht, met verslagen uit de eerste hand van personen die erbij waren, in de dagen voorafgaand aan en na de moorden.

Display content from YouTube Klik om inhoud van YouTube te tonen.

Learn more in YouTube’s privacy policy. Always display content from YouTube

Love is Blind (seizoen 5)

Te zien bij: Netflix

Nick en Vanessa Lachey presenteren dit sociale experiment, waarin single mannen en vrouwen op zoek zijn naar liefde en zich verloven, maar elkaar dan pas echt ontmoeten.

Display content from YouTube Klik om inhoud van YouTube te tonen.

Learn more in YouTube’s privacy policy. Always display content from YouTube

Grenzeloos Verraad

Te zien bij: Netflix

Het boerengezin Wesseling biedt tijdens de Tweede Wereldoorlog onderdak aan meerdere Joodse gezinnen, totdat ze op een dag gedwongen worden om een groep Duitse soldaten te ontvangen.

Display content from YouTube Klik om inhoud van YouTube te tonen.

Learn more in YouTube’s privacy policy. Always display content from YouTube

Dit wil je zien! Probeer Apple TV+ 7 dagen gratis (of 1 jaar gratis bij geselecteerde devices) 💻

NLZIET: twee weken gratis kijken naar alle belangrijke Nederlandse zenders! 🇳🇱

SkyShowtime: probeer 7 dagen gratis, daarna €6,99 per maand 👽

Viaplay: volg de F1 en Premier League met veel korting 🏎

HBO Max: vanaf slechts €5,99 per maand 🍿

Pathé Thuis: kijk de beste films, ook recente blockbusters! 🧟‍♀️

CineMember: kijk 2 weken gratis naar arthouse films 🎬



The Continental

Te zien bij: Amazon Prime Video

Keanu Reeves’ rol als gun-fu meester John Wick kwam tot een (vermoedelijk) einde in John Wick: Chapter 4. In deze spin-off gaan we nog even door zonder Keanu Reeves. The Continental is een prequel van drie afleveringen, die zich afspeelt in een periode van 72 uur in de jaren zeventig. Het schetst de opkomst van Winston Scott (gespeeld door Colin Woodell) van Britse socialite tot manager in New York in een hotelketen waar alleen moordenaars werken. Een jongere versie van Charon, het personage dat werd vertolkt door de inmiddels overleden Lance Reddick in de films rondom John Wick, komt ook aan bod. Maar de serie mist toch wel een beetje de magie die alleen Keanu Reeves kan toevoegen.

Display content from YouTube Klik om inhoud van YouTube te tonen.

Learn more in YouTube’s privacy policy. Always display content from YouTube

A Good Person

Te zien bij: Amazon Prime Video

Allisons leven valt uit elkaar wanneer ze betrokken raakt bij een auto-ongeluk. Een verslaving aan pijnstillers leidt tot een verrassende vriendschap met Daniel: de vader wiens dochter het ongeval niet overleefde.

Display content from YouTube Klik om inhoud van YouTube te tonen.

Learn more in YouTube’s privacy policy. Always display content from YouTube

Finding Steve McQueen

Te zien bij: Amazon Prime Video

Gebaseerd op het waargebeurde verhaal van de grootste bankroof in de Amerikaanse geschiedenis. Een bende ervaren dieven plant een bankroof van maar liefst 30 miljoen dollar aan illegaal, niet traceerbare cash.

Cassandro

Te zien bij: Amazon Prime Video

Als je houdt van inspirerende biografieën over flamboyante personen, dan zit je goed met Cassando. Oscarwinnaar Roger Ross Williams maakt hierin zijn filmdebuut. De duizelingwekkende biopic vertelt het waargebeurde verhaal van Saúl Armendáriz (Gael García Bernal), de Mexicaanse worstelaar die bij zijn fans bekend staat als Cassandro, oftewel de ‘Liberace van het lucha libre’. Cassandro kreeg in de bioscloop bijna overal lovende kritieken, dus zeker de moeite om ook even op Amazon Prime Video te bekijken… als het je genre is.

Display content from YouTube Klik om inhoud van YouTube te tonen.

Learn more in YouTube’s privacy policy. Always display content from YouTube

Married at First Sight: Match or Mistake (seizoen 2 – aflevering 1 t/m 3)

Te zien bij: Videoland

In een speciale en gloednieuwe versie van ‘Married At First Sight – Match or Mistake’ wagen veertien singles een sprong in het diepe door te trouwen met iemand die ze nog nooit eerder hebben ontmoet. Dit nieuwe MAFS-seizoen is gebaseerd op de Australische en UK-versies, waarin groepsdynamiek een ontzettend belangrijke rol speelt en de koppels tijdens speciale stay or leave-ceremonies kunnen aangeven of ze het experiment voortzetten of dat ze ermee willen stoppen. ‘Married At First Sight – Match or Mistake’ is vanaf maandag 22 augustus te zien.

Display content from YouTube Klik om inhoud van YouTube te tonen.

Learn more in YouTube’s privacy policy. Always display content from YouTube

Love Island USA (seizoen 5)

Te zien bij: Videoland

We volgen sexy jonge singles die op zoek zijn naar de liefde tijdens hun verblijf in een prachtige luxe villa. Het wordt een zomer vol romance, vriendschap en dramatische wendingen. De singles moeten koppels vormen, want anders lopen ze het risico naar huis te worden gestuurd.

Display content from YouTube Klik om inhoud van YouTube te tonen.

Learn more in YouTube’s privacy policy. Always display content from YouTube

No Hard Feelings

Te zien bij: Pathé Thuis

Maddie staat op het punt haar huis te verliezen wanneer ze een intrigerende vacature vindt: rijke ouders zoeken iemand die met hun introverte 19-jarige zoon Percy wil daten voordat hij naar de universiteit gaat.

Display content from YouTube Klik om inhoud van YouTube te tonen.

Learn more in YouTube’s privacy policy. Always display content from YouTube

Petit Mal

Te zien bij: Pathé Thuis

Martina, Laia en Anto hebben een driehoeksrelatie vol liefde en passie. Hun levens worden overhoop gegooid wanneer Laia een lange tijd weg gaat en Martina en Anto de dynamiek tussen hen twee moeten hervormen.

Display content from YouTube Klik om inhoud van YouTube te tonen.

Learn more in YouTube’s privacy policy. Always display content from YouTube

The Little Mermaid (ook bij Disney)

Te zien bij: Pathé Thuis

Deze film was vorige week al te zien bij Disney+, maar mocht je daar geen langlopend abonnement hebben dan kun je ‘m ook los huren bij Pathé Thuis. The Little Mermaid vertelt het verhaal van Ariel, een prachtige en ondernemende jonge zeemeermin die graag op avontuur gaat. Ze is de jongste dochter van Koning Triton, maar ook de meest tegendraadse. Ariel wil dolgraag meer weten over de wereld buiten de zee en wanneer ze het land aan de oppervlakte bezoekt, valt ze als een blok voor de knappe Prins Eric. Ondanks dat haar vader haar verboden heeft om met mensen te praten, moet ze haar hart volgen. Ze maakt een deal met Ursula, de kwade zeeheks, waardoor Ariel de kans krijgt het leven op het land te ervaren. Maar deze deal blijkt niet alleen haar leven, maar ook haar vaders plek op de troon, in gevaar te brengen.

Display content from YouTube Klik om inhoud van YouTube te tonen.

Learn more in YouTube’s privacy policy. Always display content from YouTube