Gerucht: ‘Nieuw iPhone 17-display is veel krasbestendiger’

Volgens bronnen krijgt de iPhone 17 een nieuw type scherm, dat krasbestendiger is en minder last heeft van reflectie. De vraag is welke techniek Apple hiervoor gebruikt.

Apple gebruikt nu al een aantal jaar het Ceramic Shield in de iPhone. Dit scherm zal minder snel barsten als je de iPhone laat vallen. Maar krasjes in het scherm liggen nog altijd op de loer. Voor iedereen die liever geen screenprotector op de iPhone gebruikt maar wel bang is voor krasjes, lijkt de iPhone 17 de oplossing te bieden. Tenminste, als de nieuwste geruchten daarover kloppen. Volgens bronnen uit China krijgt de iPhone 17 namelijk een krasbestendiger display.

‘Display iPhone 17-serie krasbestendiger’

De bron op het Chinese Weibo zegt dat het buitenste glas van de iPhone 17 een “superhard antireflectielaag” krijgt die “veel krasbestendiger is dan je denkt”. Het is onduidelijk waar de informatie precies vandaan komt en hoe betrouwbaar de informatie is. Maar het is zeker niet ondenkbaar dat Apple na vijf jaar een opvolger op de planning heeft van het Ceramic Shield. Al sinds de iPhone 12 uit 2020 gebruikt Apple hetzelfde soort glas, maar inmiddels zijn er op dit vlak ook nieuwe ontwikkelingen geweest.

Apple zou miljarden hebben uitgegeven voor de ontwikkeling van een nieuw soort coating. Voor de iPhone 16-serie lijkt dit net te laat te komen, waardoor volgens de bron de iPhone 17-serie de eerste modellen zijn met dit krasbestendiger display.

Mogelijk gaat het nieuwe scherm meer lijken op het nieuwste display van Samsung. Net als Apple werkt Samsung samen met het bedrijf Corning. Voor Apple heeft Corning het Ceramic Shield gemaakt, maar voor de nieuwste Samsung Galaxy S24 Ultra is er het Gorilla Glass Armor-paneel. Dit scherm zorgt voor veel minder reflectie en is ook bestendiger tegen kleine krasjes. Mogelijk ontwikkelt Corning in samenwerking met Apple een variant op dit type glas. Het is de verwachting dat Apple uiteindelijk zijn eigen versie gaat gebruiken. Apple heeft al sinds de jarenlange samenwerking meerdere keren grote investeringen gedaan in Corning.